IFS, Gartner raporlarında “Lider” oldu

IFS Applications, Gartner Magic Quadrant ERP raporundaki liderliğinden sonra, Saha Servis Yönetimi raporunda da “Lider” kategorisinde gösterildi.

Büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması IFS, Gartner Magic Quadrant 2014 raporlarında ERP’den sonra Saha Servis Yönetimi için de ‘Lider’ kategorisinde değerlendirildi. IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, Gartner’in, IFS’i ‘Lider’ olarak konumlandırmasının en önemli nedeninin IFS’in oldukça kapsamlı ve esnek çözümleri ve yaptığı yatırımlarla bu çözümleri sürekli geliştirmesi olduğunu söylüyor. Öztürk, Saha Servis Yönetimi alanında da Gartner Magic Quadrant içinde ‘Lider’ olarak görülmekten mutluluk duyduklarını ve bunun ürünleriyle servis şirketlerine sağladıkları verimin bir kanıtı olduğuna inandıklarını belirtiyor. Raporun sahada, fabrikada, evde, ofiste, depo ortamında, lineer veya diğer sermaye varlıklarında, kısaca servis yönetiminin gerekli olduğu her yerde servis için bir çözüm sunabildikleri anlamına gelen global proje becerileri ve partner ağını büyütmeye odaklandıklarını vurguladığını belirtiyor.



Gartner’ın 2013 yılı Magic Quadrant ERP raporunda da Lider kategorisinde yer alan iki ERP yazılımından biri olan IFS Applications, 2014 ERP raporunda Liderler kategorisindeki konumunu daha da yükselterek ERP pazarındaki gücünü perçinledi.



Gartner’ın “Liderler” tanımı ise şöyle: “Liderler, binlerce teknisyene ve ölçeklendirilebilir sağlam bir programlama motoruna sahiptir, teknolojinin servis profesyonellerinin iş hedeflerine ulaşmasına nasıl yardımcı olabileceği konusunda piyasayı belirleyen bir vizyon sergiler, ürünler ve hizmetler yoluyla bu vizyonu uygulamaya dökme becerisine sahiptir, gelir ve kazanç biçiminde güçlü iş sonuçları elde etmiştir. Liderlerin çok çeşitli dikey endüstrilerde 1000’in üzerinde kullanıcının olduğu birden çok noktasıyla Kuzey Amerika, Avrupa-Orta Doğu-Afrika ve Asya/Pasifik bölgelerinde önemli ve başarılı müşteri uygulamaları vardır. Pazardaki diğer sağlayıcılar, kendilerini liderlere göre ölçümler; onların stratejilerini, taktiklerini taklit etmeye çalışır veya kopyalar. Liderler, değerlendirildikleri kriterler için tüm kategorilerde pazar trendlerine etki eder. Yazılımlarının kullanıcıları, endüstride diğerlerine kıyasla rekabet avantajı elde ettiklerini hisseder.”



2014 yılı için çift haneli büyüme açıklayan lider global yazılım firması IFS, sunduğu ürün ve hizmetlerle işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlıyor. Dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteren 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcıya hizmet sunuyor.



2004’te kurulan ve hızla büyüyen IFS Türkiye Ofisi’nin, farklı sektörlerde 200’e yakın müşteri ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştığını belirten Öztürk, yurtdışından IFS’in global müşteri adaylarından IFS Türkiye Ofisi’ne müşteri ziyaretleri yapıldığını da aktarıyor. IFS’ın global referansları içerisinde yeralmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Öztürk, bu durumun aynı zamanda uluslararası standartlarda iş yaptıklarının göstergesi olduğuna değiniyor.



Bulut bilişim teknolojileri ile uyumlu, tamemen kullanıcı verimliliği üzerine tasarlanmış IFS 8’in başarılarında büyük rol oynadığını anlatan Öztürk, Mayıs ayında IFS 9’un piyasaya çıkacağını, yıl sonunda ise Türkiye pazarına sunulacağını açıklıyor. Son 3 yıldır müşterilerinin IFS ERP Uygulamaları’nı, son versiyonları IFS 8 ile güncellediklerini kaydeden Öztürk, IFS 8 teknolojisi üzerine yapılandırılan IFS 9’un daha da kolaylaştırılmış arayüzler, daha zenginleştirilmiş fonksiyonalite, mobil ve tablet teknolojisinde yapılmış geliştirmeler, kullanıcı arayüzlerindeki esnekliklerle fark yaratacağını anlatıyor. IFS 9’un en çarpıcı yanı “akıllı” olması. IFS Türkiye Ofisi açısından 2014’ün başarılı bir yıl olduğunu belirten Öztürk, 2015’in de başarılı bir yıl olmasını hedeflediklerini dile getiriyor: “IFS Türkiye Ofisi olarak, her yıl büyüyerek gelişiyoruz.”