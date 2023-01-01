İMES OSGB, tecrübesiyle farklılaşıyor

İMES OSGB, 21 yıldır İMES’te İş Sağlığı ve Güvenliği alanında hizmet veriyor. İMES ağırlıklı olmakla beraber İstanbul geneline ulaşan İMES OSGB’nin sürekli hizmet verdiği firma sayısı 250’yi aşıyor. İMES OSGB Genel Müdürü Dr. Zafer Çağlar, “İşyeri hekimliği, iş güvenliği uzmanlığı, risk analizi, acil durum planı, iş güvenliği eğitimi, işe giriş ve periyodik muayene, mobil iş sağlığı hizmeti veriyoruz.

İMES OSGB’de yapılan tüm işlemler aynı gün ve anında sonuçlandırılmaktadır. Laboratuvar donanımız ile akciğer filmi çekimi, tam kan tetkiki, odyometri, solunum fonksiyonu testi, elektrokardiyogram, ultrasonografi, ortam ölçümleri, idrar tetkikleri yapılabilmektedir” bilgisini veriyor.

İMES OSGB’de 8 doktor, 8 hemşire ve teknik ekip, 8 iş güvenliği uzmanın hizmet vermesinin yanısıra ayrıca gezici hizmet aracı da bölgede faaliyet gösteriyor. Zafer Çağlar, dönem dönem hekim sayısı ve iş güvenliği uzman sayısının arttığını belirtiyor. Komşu illerde de çalışma yetkilerinin bulunduğunu dile getiren Çağlar, yasadan sonra OSGB sayılarında ciddi artış yaşandığını ve sözkonusu artışın sıkıntılara neden olduğunu paylaşıyor. Çağlar, “Sektöre giren çok sayıda firma var. Sözkonusu firmaların hizmet sürekliliği, yasal yükümlülüklerini yerine getirme ölçütü ve başarı oranı tartışılır. Bir süre sonra birçok firma kapanmak zorunda kalacaktır. Süreçte sektörde hizmet kalitesinin düşürülmemesi en önemli konudur. Yapılan hizmetlere belli bir ücret standardı getirilmelidir” bilgisini veriyor. Yapılan hizmetin fiyat rekabetine dökülmemesi gerektiğini ifade eden Çağlar, bir diğer sıkıntıyı ise şöyle aktarıyor:

“Açılan birçok OSGB’nin yasanın öngördüğü şekilde hizmet verdiğini düşünmüyorum.

Altyapısı olmadan, iş almak için birçok sözleşmeyi imzalayıp yer alıyorlar. Oysa olası bir sıkıntıda iş güvenliği uzmanı sıkıntıya düşecektir. Bu noktaya dikkat etmek gerekir.”