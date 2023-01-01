İnovasyon farklılaştırır

KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi yapılıyor İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından düzenlenen 8. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi 27-28 Kasım’da İstanbul Dedeman’da ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Kongre Başkanı Prof. Dr. Müge İşeri, “Amacımız, iki gün boyunca bir işletme sahibi, yöneticisi ve çalışanının ‘Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon’ konusunda detaylı bilgi edinmesini ve bilgileri kullanma yöntemlerini görebileceği ortamı yaratmaktır” dedi.





İstanbul Kültür Üniversitesi’nin her yıl düzenlediği ‘KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi’nin 8.’si ‘ArGe, Ür-Ge ve İnovasyonla Değer Oluşturmak’ temasıyla toplanacak. Kongrenin amacını ve bu dönem yeniliklerini İstanbul Kültür Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölüm Başkanı ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Müge İşeri ile konuştuk:

İşeri, “Kongremiz yakaladığı başarı grafiği ile işletme yöneticilerimizin yıllardır merakla takip ettiği en büyük organizasyonlar arasında yerini aldı” dedi. Kongrede kamu, özel sektör temsilcileri ile bilim dünyasının güncel konular ekseninde bir araya geldiğini söyledi.

KOSGEB işbirliği ve KOBİ’lerin üyesi olduğu sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle gerçekleştirilen kongreye bugüne kadar 3 binden fazla kişi katılım gösterdi. İşeri, kongrenin farklı yönlerini şöyle detaylandırdı: “KOSGEB’in veri tabanından gelen bilgiler doğrultusunda birlikte belirlediğimiz firmalara “Eğitime Gönül Veren KOBİ Ödülleri” vererek, eğitimin önemi ve faydaları konusuna KOBİ’lerin dikkatlerini çekmeyi amaçlıyoruz. Diğer taraftan, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi’nde bir sosyal sorumluluk projesi yerine getirdik. Misafirlerimize ve panelistlerimize promosyon ürünleri vermek yerine her misafirimiz için Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) bağış yaptık. 8. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi’ni yine işletmelerin üyesi oldukları Sivil Toplum Kuruluşları’nın destekleri ve yöneticilerinin bilgi paylaşımları ile şekillendirdik. Nisan, Haziran ve Eylül aylarında ‘Kongre Ön Toplantıları’mızda bir araya gelerek, temamıza en uygun panel başlıklarını belirledik, konuşmacılarımızı birlikte seçtik, Kongremizin mümkün olan en fazla sayıda firmaya duyurulabilmesinin yolları ve yöntemleri üzerinde birlikte çalıştık. Bu kapsamda oluşturduğumuz panellerde işletmelerimizin bilgilenme ihtiyacı içinde bulundukları ve uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılmasında önemli yer tutan ‘Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon’ konularında kamu, özel sektör ve bilim dünyasından çok değerli yöneticileri ve uzmanları Kongremizde ağırlayacağız.”

27 Kasım Salı günü “Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyonda Neredeyiz?” konulu açılış konuşmaları ile başlayacak olan Kongre’de “Eğitime Gönül Veren KOBİ Ödülleri”ni; eğitimi faaliyetlerinin bir parçası haline getirmiş ve en fazla KOSGEB Eğitim Desteği kullanmış 3 firma kendini anlatacak. KOBİ’ler için en önemli sorunlardan birini oluşturan patent alma, marka yaratma ve onu koruma konusu Türkiye’nin en eski patent firmalarından Ankara Patent’in Genel Müdürü Kaan Dericioğlu’nun Oturum Başkanlığı’nda düzenlenecek “Patent Nasıl Alırım, Markamı Nasıl Korurum?” paneli süresince bu konudaki bilinmek istenen tüm sorular cevap bulacak.

28 Kasım Çarşamba günü, işletmelerini büyütmüş, uluslararası bilinirliğe kavuşmuş ve marka yaratmış firmaların sahipleri tecrübelerini aktaracakları “Sektöründe Değer Yaratanlar” paneli ile başlayacak. İşletmelerin Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon konusunda kimlere hangi yollarla başvurabileceklerinin işleneceği, yol gösterici nitelikteki “Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyonda Yanınızdakiler...” başlıklı panelde Üniversite-Sanayi işbirlikleri, Teknoparklar, TÜBİTAK-MAM, TTGV destekleri gibi konulara yer veriliyor. Öğleden sonra büyük bir pazar olan “Afrika’daki Üretim ve Pazarlama Fırsatları” DEİK Türk Afrika İş Konseyleri geçmiş dönem koordinatörü Tamer Taşkın tarafından anlatılacak.