İnovasyon Haftası 2015, İzmir

İnovasyon Haftası 2015, 19-20 Mart tarihlerinde İzmir'de gerçekleşti. Etkinlikleri izleyen ziyaretçi sayısı 9 bini aştı. Haftaya; bilim insanından moda tasarımcısına, ilkokul öğretmeninden sinema yapımcısına, siyasetçiden işadamına, savaş muhabirinden inovatörüne kadar, hepsi alanında uzman isimler renk ve zenginlik kattı.

Yenilikçi fikir ve girişimlere açık bir Türkiye için düzenlenen İnovasyon Haftası Anadolu Buluşmaları 2015’in ilk ayağı bu yıl ikinci kez İzmir oldu. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ege İhracatçı Birlikleri işbirliğinde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası İzmir Etkinliği, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İzmir Valisi Mustafa Toprak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk’ün açılış konuşmalarıyla başladı.

Etkinliklere oda ve borsa başkanları, üniversite rektörleri ve üniversite öğrencileri, toplamda 12 Ar-Ge Merkezi, 8 üniversite, 2 teknopark ve 2 bilim merkezi katıldı. 400’ün üzerinde girişimci, iş dünyasından isimlerle buluşmak ve kendilerini tanıtmak için başvurdu. Girişimcilerle iş dünyası arasındaki ikili görüşmelerle bir ilk gerçekleşti, 100’ü aşkın görüşme yapıldı. İzmir’e özel düzenlenen iki günlük workshop süresince 30 tasarımcı ‘kent mobilyası’ tasarladı.



İnovasyona açık olunmalı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, açılışta şunları söyledi: “Bilgi üretime dönüştüğü zaman gelişim olabilir. Gelecek yeni bilgilerin üretimi ile kurgulanacak. Toplumların inovasyona açık ve hazır olması gerekiyor. Ülkemizde önemli gelişmeler yaşanıyor ancak yeterli değil. 1980’de, 5 milyar dolarlık ihracat hacmimiz bugün 160 milyar dolara ulaşmış durumda. 2009’da 1.17 dolar olan ihracat kilogram fiyatımız ise bugün 1.66 dolar. Ancak bunlar yeterli değil, potansiyelimizi daha iyi değerlendirmeliyiz. Dünyadaki ekonomik gelişmeleri önceden görüp tedbirleri aldığımızda çok daha ileriye gitmemiz mümkün olacak.”



Bilgi üretiminin desteklenmesi

İzmir Valisi Mustafa Toprak, etkinliklere İzmir’den başlanmasının gurur verdiğini belirterek, son dönemde teknoparklar ve teknoloji geliştirmenin önplana çıktığını söyledi. Bilgiyi ve bilgi üreten merkezleri desteklemeden ilerlemenin mümkün olmayacağını vurgulayan Toprak, sektörlerin rekabet gücünü arttırıcı fikirlerle gelişmesini sağlayabileceğini kaydetti.



İnovasyonda ısrar

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi, “İnovasyon konusunda yapılanlar etkinliklerimiz sonucunda çok farklı bir noktaya geliyor” dedi ve şunları kaydetti: “Geçen yıla göre bu sene ilginin çok daha arttığını görüyoruz. İstanbul’da Hollanda partner ülkemizdi İzmir’de de teknoloji konusunda önemli bir potansiyele sahip İsviçre partner ülkemiz oldu. Her yıl yenilikler ekleyerek etkinliklerimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimiz 100. yıl hedeflerine ulaşmak için ‘inovasyon’ olmazsa olmazımız. Katmadeğerli üretim ve sürekliliği sağlamamız gerekiyor. ‘Enerji ve ısrar her şeyi fethedermiş biz de buradan hareketle inovasyonda ısrar ediyoruz ve enerjimizi bu yönde kullanıyoruz.”



Yenilikçikle farklılaşmalıyız

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, inovasyon buluşmalarına İzmir olarak ikinci kez evsahipliği yaptıklarını belirtti: “Kaynakları kısıtlı bir ülke olarak inovasyon yaratmak bizler için önemli bir sorumluluk. Yenilikçi olmak ve yenilikçi fikirleri hızlı bir şekilde hayata geçirmek gerekiyor. Bundan beş yıl önce çok farklı bir konumdayken bundan beş yıl sonra yine farklılaşacağız. Bu farklılığa uyum sağlamak için mevcut kaynaklarımızı en etkin bir biçimde kullanarak tüm dünyada rekabet edebileceğimiz bir düzeye gelmek ve sürdürülebilirliği sağlamak büyük önem taşıyor.”



“Hayal edin!”

Birbirinden farklı sektörlerde çalışan ve alanında uzman isimlerin geleceğin inavatörlerine ortak öğüdü “Hayal edin” oldu. Etkinliklerin ilk günü; Kevin Ashton’un ‘nesnelerin interneti’ konferansı ile başladı. Bir inovatörün her zaman yalnız olduğunu söyleyen “Nesnelerin İnterneti”nin isim babası Ashton, insanoğlunun yeni fikirlere karşı çıkma özelliğine sahip olduğunu, ama bunun aşılabileceği aktardı.

‘Geleceğin kentleri’ paneline Embarq Türkiye Direktörü Arzu Tekir, IBM İş Geliştirme Yöneticisi Bülent Ekuklu ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama’dan Koray Velibeyoğlu konuşmacı olarak katıldı. Moda Tasarımcısı Simay Bülbül, İsviçre Tasarım Ödülleri Küratörü Michel Hueter, geleceği tasarlayan İsveçli Mimar Andreas Vogler ile ‘Tasarım, Mimari ve Moda’ paneli yapıldı.

Bülbül; “Ürün, süreç, pazarlama, moda, sanal ve hizmet gibi çok farklı açılardan artık inovasyon hayatımızın merkezinde. Ufak bir inovasyon fikriyle yemek masanızı bilardo masasına, merdivenlerinizi ayakkabı dolabına dönüştürebilirsiniz” dedi. Hueter; eskiden fakir bir ülke olan İsviçre’nin inovasyonla çok zengin bir ülkeye dönüştüğünü söyledi. Hueter, inovasyonun sadece yeni ve iyi bir ürün yaratmak olmadığını, geliştirilen şeyin mutlaka bir anlam ifade etmesi, insana, çevreye veya ekonomiye katkı sağlaması gerektiğini kaydetti.

Çarpıcı hikayeleriyle sıradışı kadınlar: İnovasyon Haftası 2015’in ilk gününde en çok ilgi gören etkinlik “Sıradışı Kadınlar” paneli oldu. Panelde; 27 ülkeden 5 bin öğretmen arasından dünyadaki en iyi 50 öğretmen arasına seçilen Dilek Livaneli’nin hikayesi ilham verici konuşmalardan biri oldu. Cern’de çalışan Bilge Demirköz uzaya gitmenin bugün hala çok zor olduğunu ama bu idealden asla vazgeçilmemesi gerektiğini söylerken Türkiye’nin ilk kadın Borsa Başkanı Işınsu Kestelli asıl meselenin sıradışı erkekler bulabilmek olduğunu belirtti. Dünya Taekwondo Şampiyonu ilk Türk kadın olan Tennur Yerlisu Lapa, kadınlar ve çocukların mutlaka sporun içinde olması gerektiğine inandığını söyledi. Uzun yıllardır savaş muhabiri olarak görev yapan Ayşe Karabat ise barış gazeteciliği yaptığını söyledi.

İnovasyon sanatla başlar: İlk günün son paneli “Türkiye’nin Yeni Endüstrisi: TV Dizileri” oldu. Konuşmacılar sektörü tüm yönleriyle ele alırken film sektörünün markalaşmasındaki etkenleri ve inovasyonla ilişkisini de irdeledi. 80’li yıllarda Brezilya’dan dizi ithal eden Türkiye’nin bugün Brezilya, Arjantin ve Şili’ye Türk dizilerini ihraç ettiği belirtildi. Panelistlerden Birol Güven “İnovasyon geliştirmek ve değiştirmek demek. Bilen değil yapabilen olun” dedi.



Türkiye Ar-Ge, tasarım ve inovasyonla koşuyor

İkinci gün; Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İnovasyon Haftası İzmir’in partner ülkesi İsviçre’nin İzmir Fahri Konsolosu Hasan Umur’un konuşmalarıyla başladı, inovasyon, marka ve markalaşma, iş dünyasına yön verenler, mobil gelecek konu başlıklı paneller ve kariyer etkinliğiyle devam etti.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Adnan Yıldırım, “Doğru işler doğru sonuçlar doğuruyor. Bakanlık olarak bu tarz etkinliklere destek vermekten mutluluk duyuyoruz. Katılım sayısı ve motivasyonun yüksekliği ne kadar doğru bir iş yapıldığının göstergesi. Etkinliklerin tüm paydaşlarına fayda sağlayacağına inanıyoruz” dedi. Yıldırım; “Yeni destek paketimizle tasarım, inovasyon konularındaki desteğimizi artırmak üzere çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. İzmir farklılaşma açısından önemli bir noktada yer alıyor. En hızlı gelişen büyüyen ikinci kent İzmir oldu ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanması gerekiyor” diye konuştu.

İsviçre İzmir Fahri Konsolosu Hasan Umur, şunları dile getirdi: “İsviçre inovasyonu kendisine bir yaşam şekli olarak benimsemiş bir ülke. İnovasyon bir kereliğine icat yapmak değildir. İnovasyon ancak sürekliliği sağlamakla mümkündür. Ar-Ge; siyasi istikrar, eğitim, şirketlerin uluslararası ekonomik entegrasyonu, uluslararası alanda işbirliği içinde gelişebilir. İsviçre bu anlamda Türkiye’ye büyük önem vermektedir. İzmir ve İsviçre arasında kurulacak hava köprüsü ilişkilerimizin güçlenmesine katkı sağlayacaktır.”



Hız çağındayız

Açık İnovasyon Konferansı ilgi gören Stefan Lindegaard, potansiyeli kullanabilmenin küresel bir odak gerektirdiğini, günümüzde Türkiye’deki inovasyondan kimsenin bahsetmediğini, ancak önümüzdeki birkaç yılda Türkiye’den çok önemli markalar çıkacağını söyledi.

Saffron Brand Consultants Türkiye ve Orta Asya Direktörü Turgay Adıyaman’ın moderatörlüğünde, interaktif yapılan ‘Markalarımız ve Markalaşma’ panelinde Keskinoğlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Pazarlama Grup Başkanı Keskin Keskinoğlu, Ezcacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu İnovasyon Direktörü Boğaç Şimşir ve Stratejik Marka Danışmanı ve Öğretim Görevlisi Ali Gökçe Ertan konuştu.

Genç girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği ‘İş Dünyasına Yön Verenler’ panelinde; İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş, Yaşar Holding Yönetimi Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı ve Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül konuştu.

Yiğitbaşı, inovasyondan ziyade renevasyona inandığını aktardı:“İş yaptığımız alanda iyileştirme yapmak çok önemli. Sadece ürünlerde değil iş süreçlerinde de inovasyon büyük önem taşıyor. Değişimin esas olduğu günümüzde şirketlerin çok hızlı olması gerekiyor. İnovasyonda tüketici ihtiyaçlarını önplanda tutmak şart. Bu bağlamda Ar-Ge departmanımız bizim için büyük önem taşıyor. Genç girişimcilere de tavsiyem önce hayal edin, sonra projelendirin ve maddi destek bulun” diye konuştu.

PayMyMe Kurucusu Mehmet Metin Okur’un moderatörlüğünde, TEB Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Devrim Deniz Cengiz, Vodafone Türkiye İş Ortakları ve Girişimcilik Kıdemli Müdürü Rüçhan Ziya, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç, Turkcell Kurumsal Çözümler Bölüm Yöneticisi Volkan Kadem’in katılımıyla ‘Mobil Gelecek’ paneli gerçekleştirildi.

Günün son etkinliği ise Sun Grubu Başkanı Sabri Ünlütürk, Arçelik İnovasyon Direktörü Erkan Duysal, TEB Alternatif Dağıtım Kanalları Direktörü Devrim Deniz Cengiz, Microsoft Yazılım Geliştirme Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç’ın katılımıyla düzenlenen Kariyer etkinliği “Göster Kendini!” oldu. Her konuşmacının üç öğrenci ile birebir sohbet ettiği interaktif etkinliğin sonunda kendini ve fikirlerini en iyi ifade eden 12 öğrenci staj imkanı kazandı.