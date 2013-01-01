İnternet Yönetişim Forumu İstanbul’da toplandı

İstanbul’da toplanan İnternet Yönetişim Forumu münasebetiyle bir yemek veren Makedonya Enformasyon ve Toplum Bakanı Ivo Ivanovski; Azerbaycan, Karadağ, Kosta Rika Bakanları’nın yanısıra katılımcıları da ağırladı.

Bakan Ivo Ivanovski’nin yemeğinde bir konuşma yapan Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, bu foruma 3 binin üzerinde kişinin fiziken, bu sayıdan çok daha fazla kişinin de online olarak internet üzerinde katılım sağladığını kaydetti.

Dr. Akkan Suver, İnternet Yönetişim Forumu’nun “Çokpaydaşlı Güçlendirilmiş İnternet Yönetişimi için Kıtaları Birleştirmek” olarak belirlendiğini ifade ederek, Forum süresince aynı anda 12 salonda eş zamanlı yapılacak 120 oturum ve çalıştayın gerçekleştirileceğini söyledi. “Siber Güvenlik” konusuna da değinen Dr. Akkan Suver, şunları dile getirdi: “Son yıllarda siber saldırılar da fazlalaştı, devletlerin bu alandaki çalışmaları da arttı. Symentec 2013 yılı raporuna göre dünyada yılda 556 milyon kişi, günde 1.5 milyon kişi, saniyede 18 kişi siber suç kurbanı oluyor. Siber suçların dünya ekonomisine verdiği zararın yılda 300 milyar dolar ile 1 trilyon dolar arasında olduğu tahmin edilmektedir. Akıllı telefon ve tabletlerde tespit edilen virüs sayısı 2012 yılına göre 2013 yılında yüzde 216 kat artmıştır. Yalnızca sayısal olarak değil yoğunluk olarak da siber saldırılar arttı. 2013 yılında DDos saldırıların bant genişliği 2012 yılına göre 10 kat arttı. Halen 3.5 saniyede bir siber tehdit meydana geliyor. Son yıllarda mobil genişbant erişim imkanı ve akıllı cihaz kullanımı arttıkça bu ağlara yapılan siber saldırılar da artıyor. İşin daha vahim tarafı akıllı cihazların artmasıyla kötü amaçlı kullanılan yazılımlar da daha akıllı hale geldi. Bizler, yarının savaşlarının topla tüfekle değil, siber ortamda bilgisayarlar aracılığı ile yapılacağını görüyoruz. Gelecekte milyarca dolarlık bir tesis, birkaç yüz dolarlık bir ‘Truva Atı’ veya ‘Solucan’ tarafından hasara uğratılabilecek.”



Makedonya Milli Bayramı’na Marmara Grubu da katıldı

İstanbul’da düzenlenen Makedonya’nın Milli Bayramı kutlamalarına Marmara Grubu Vakfı; Dr. Akkan Suver, Dr. Fatih Saraçoğlu, Şamil Ayrım, Cafer Okray, Sevim Kulak ve Cenk Saltık’tan oluşan bir heyetle katıldı. Makedonya İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz’ı tebrik eden Marmara Grubu Vakfı Heyeti yabancı misyon şefleriyle de biraraya geldi.