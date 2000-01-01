İpek Yolu Projesi, İstanbul’da ele alındı

Çin Halk Cumhuriyeti Barış ve Silahsızlandırma Derneği ile Marmara Grubu Vakfı, İstanbul’da İpek Yolu felsefesi üzerine ortak bir toplantı düzenledi. Toplantıda İpek Yolu Projesi ve Türk-Çin sivil toplum ilişkileri masaya yatırıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti Barış ve Silahsızlandırma Derneği ile Marmara Grubu Vakfı, İstanbul’da İpek Yolu felsefesi üzerine ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda İpek Yolu’nun yanısıra Türk-Çin sivil toplum ilişkileri de gündeme getirildi. Toplantıya Marmara Grubu Vakfı adına Başkan Dr. Akkan Suver, Vakıf Akademik Konsey Üyesi ve TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Genel Sekreter Dr. Fatih Saraçoğlu, Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Elçi Hakan Kıvanç, Vakıf Akademik Konsey Başkanı Prof.Dr. Atilla Dicle, Vakıf Akademik Konsey Üyeleri; eski Büyükelçi ve Bürokrat Ertuğrul Kumcuoğlu, (E) Orgeneral Necdet Timur, (E) Amiral Yüksel Önel, Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu, İşadamı Cahit Karakullukçu, İşadamı Cenk Saltık, Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri; eski Milletvekili Şamil Ayrım, İşadamı Cafer Okray, Marmara Grubu Vakfı AB ve İnsan Hakları Platformu Başkanı Müjgan Suver, Bankpozitif Kurumsal Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Yalçın, Çin Halk Cumhuriyeti Barış ve Silahsızlandırma Derneği adına; Başkan Ma Biao, Başkan Yardımcısı He Jun, Genel Sekreter Zhu Rui, Araştırma Bölümü Direktörü Hou Hongyu, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Gu Jingqi, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Ding Xiaohong, Çin Askeri Ataşesi Cui Enxiong, Tercüman Wang Zhaopeng katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver; 2013 yılında Barış ve Silahsızlandırma Derneği ile başlayan ilişkilerinin büyük bir başarıyla çeşitli uluslararası toplantılarda ortaya koydukları birlikte çalışmalarla devam ettiğini söyledi. Suver, “Marmara Grubu Vakfı olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nin Barış ve Silahsızlandırma Derneği’nin çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Barış konusu, Marmara Grubu Vakfı’nın 17 yıldır devam eden uluslararası Avrasya Ekonomi Zirveleri’nin ufuk turlarının ana konusudur. Marmara Grubu Vakfı, barış konusuna Büyük Atatürk’ün ‘Yurtta sulh, cihanda sulh’ görüş ve prensibiyle yaklaşmaktadır” dedi. Derneğin çağın en önemli düşüncelerinin bileşeni olduğunu vurgulayan Suver, “Bizi yan yana getiren çok daha önemli bir başka konu ise İpek Yolu’na verdikleri yüksek değerdir. Marmara Grubu Vakfı olarak İpek Yolu projesini, çağın projesi olarak değerlendirmekteyiz” diye konuştu. Suver, Vakfın kara İpek Yolu felsefesini bir refah, zenginlik ve barış girişimi olarak nitelendirdiğini kaydetti: “Zira Moğolistan’dan Kırgızistan’a, Kazakistan’dan Özbekistan’a, Türkmenistan’dan Azerbaycan’a, İran’dan Türkiye’ye, Rusya’ya uzanan koridora bu projenin hayata geçmesiyle zenginlik ve refah gelecektir. Yalnız refah değil barış da beraberinde gelecektir. Orta Asya’dan Kafkaslar’a oradan Balkanlar’a uzanan bu muhteşem ekonomik yolla kültürel boyutlara ulaşacak olan İpek Yolu projesi Türkiye üzerinden önce Balkanlar’a, Orta Avrupa’ya sonunda ise İngiltere’ye kadar uzanacaktır. Marmaray Projesi ile Bakü Tiflis Kars Demiryolu Projesi bittiğinde Pekin’den Londra’ya demirden İpek Yolu gerçekleşecektir. Dün ipek ticaretiyle şekillenen bu yol, yarın enerji hatlarıyla sanayi ürünleriyle gelişecek ve büyüyecektir. Deniz yoluna gelince; bu yolla da Pasifik Okyanusu Atlas Okyanusu’na uzanacaktır. Süveyş Kanalı kullanıldığında ise bu yol haritasında Akdeniz de yeralacaktır.”

Çin Delegasyonu adına söz alan He Jun, “Heyet Başkanımız sayın Ma Biao, Çin Komünist Partisi’nin liderlerinden biridir. İlk defa Türkiye’ye gelmektedir. Düşünce ve önerilerimizi belirtecektir. Daha da yakınlaşmak, anlaşmak düzleminde yeni bir gelecek hazırlamak için ortak bir sivil toplum projesi üzerinde bir seminer yapabiliriz, ilişkilerimizi somut projelerin üretebilecek pozisyonlarına yönlendirebiliriz, öncülük edebiliriz” dedi.

Delegasyon Başkanı Ma Biao, Türkiye’ye ilk kez geldiğini ve Türk misafirperverliğini yakından tanıma olanağı bulduklarını söyledi. İpek Yolu üzerindeki tüm ülkelerin ekonomisinin birlikte kalkınabileceğini belirten Biao, Türkiye’nin bu yol üzerinde önemli bir konumda bulunduğuna dikkat çekti. Biao, projenin ortaya çıkardığı alanlara ilişkin beş öneriyi aktardı: “1-Karşılıklı güvenlik artırıcı önlemler almalıyız. 2- Karşılıklı ortak çıkarlarımızı koordine etmeliyiz. 3-Çin ülkelerin toprak bütünlüğünden yanadır. Uygur bölgesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin bir parçasıdır. 4- Ortak güvenlik sürdürülebilir güvenlik gerektirir. Bunlardan yola çıkarak teröre karşı işbirliği etkin olarak yapılabilir. 5-Kalkınma stratejisinin paylaşılması, bunun kazan-kazana dayalı bir işbirliği içinde hayata geçirebilmesi planlanmalıdır.”

2023’te Türkiye’nin dünyanın en büyük 10 ekonomisi olması idealine değinen Biao, Çin’in de 100 yıllık, 200 yıllık hülyaları, hedefleri bulunduğunu anlattı ve Çin Rüyası’ndan sözetti: “Örneğin; 2020 yılında orta ölçekli bir ekonomi ve refah toplumu hedefimiz var. Birinci hedefimiz partimizin 100. yılı Çin Cumhuriyeti’nin de 100. yılıdır. Bilim ve kalkınma hedefimiz önceliklidir. Demek ki Türkiye ve Çin’in benzer hedefleri vardır. Bunları ortak değerlendirebiliriz. Bu harika ortak yaklaşımı inşa edebilirsek, aramızda ortak bir kalkınma stratejisi kendiliğinden geliştirebilecektir. Şimdi Türkiye’nin doğusu ve batısı arasında hızlı trenin yanısıra Türkiye’de büyük enerji hatları, dünyaca sayılı çok büyük hava meydanları projeleri varolduğunu hatta başlamakta olduğunu biliyoruz. Çin olarak Türkiye ile işbirliği yaparak yeni Avrasya Koridoru’nun inşasında bulunmak istiyoruz. Bütün enerji, ulaşım ve iletişim alanlarının birlikte ele alınarak geliştirilmesi oldukça yararlı olacaktır. İpek Yolu ve bu tür yatırımlar için 40 milyar dolarlık bir fon oluşturduk. Bir başka proje teklifimiz ise birlikte dışa açılma önerimizdir. Bunlar uzun vadeli işbirliğinin ayrı bir unsurudur. Vize konusunda işbirliği yapılmasını öneriyoruz. Bu yüzden gelişecek kolay ziyaretlerle işbirliğini ve daha derin bir hukukla ticaret gelişimini sağlayabiliriz. Hizmetlerin, malların mübadelesi yoluyla ticaretimizi geliştirebilir, kazan-kazana dayalı bir işbirliği gerçekleştirebiliriz. Geçen yıl internet şirketimiz Ali Baba’nın ticaret hacmi 1 trilyon dolar hacmini aştı ve Amerika Birleşik Devletleri’nde Borsa’ya kote oldu. Çin ile Türkiye arasındaki işbirliğinin artacağını düşünüyoruz. Çin Hükümeti yatırımcılar için avantajlı yasalar yapmaktadır. Çin, Türkiye’de daha fazla yatırımlara katılmak isteğindedir. Türk yatırımcılara açığız, gereken kolaylıklar elbette sağlanacaktır.”

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Gu Jingqi, 2000 yıl önce İpek Yolu’nun Çin’i ve Anadolu’yu, Türk ve Çin halklarını birbirlerine bağladığını ve bugünü hazırladığını söyledi. Jingqi, geçen yıl Çin Devlet Başkanı’nın İpek Yolu’nu canlandırma projesini ortaya attığında, bu düşüncenin heyecan yarattığını anlattı: “Bu koridorda ekonomik kalkınma potansiyeli artarak gelişecekse bir proje kapsamında, bir yol planı kalkınmasında ele alınmasında yarar vardır. Türkiye Çin’in önemli bir ticaret dostudur. Kültürel temaslar çok artmış bulunmaktadır. Geçen yıl Türkiye’ye gelen turist sayısı 200 bine ulaştı. Bu rakam yetersizdir 1 milyonu hedeflemeliyiz. Bu yıl Çin’i ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı 100 milyonu buldu. Bana göre 2015-2016 yılı Çin ve Türkiye için büyük girişimler yılı olacaktır.”

Çin Askeri Ataşesi Cui Enxiong, iki ülke arasında İpek Yolu projesinin iki ülkenin sivil toplumlarından oluştuğunu ve toplantıda dile getirilen beklenti ve sorunların liderler tarafından farkedilmiş bulunduğunu kaydetti.

Çin Delegasyonu Genel Sekreteri Zhu Rui, “Çin tarafı ekonomik sorunlara önem veriyor. Türkiye’ye ön inceleme heyeti gönderdik. Çin’de Türkiye mallarının tanıtımına büyük çaba gösterdik, Türk mallarına ayrıcalık tanıdık. Türk şirketlerinin Çin’e giderek ürünlerini tanıtmalarını bekliyoruz. Artık yatırım ile ticaret arasında güzel bir ilişki kurmaya çalışacağız” dedi. Türkiye’de siyasi istikrar bulunduğunu belirten Rui, turizm ve benzeri hizmet sektörlerinde işbirliğinin ticari açığın çözülmesini sağlayacağını söyledi. Türk Hükümeti’nin uyguladığı vize politikalarından sözeden Rui, vize almanın kolaylaştırılmasını istedi.

Toplantıya Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Elçi Hakan Kıvanç, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 28 milyar dolar, ancak cari açığın 22 milyar dolar civarında olduğu bilgisini verdi. Kıvanç, “Biz bu açığın azaltılması yönünde ortak çalışmalar ve doğrudan yatırımlar beklemekteyiz. Sayın Çin Devlet Başkanı ile Başbakanı, İpek Yolu proje fikrini ortaya attıktan hemen sonra biz projeyi desteklediğimizi açıklamıştık. Biz projeyi güvenlik dahil tüm boyutlarıyla destekliyoruz. Bu, stratejik ortaklığımızın bir gereğidir. İpek Yolu; bir dostluk, refah, barış ve işbirliği projesidir. 109 bin km uzunluğu, 40 milyon km2 alanı, yaklaşık 4 milyar nüfusu kapsayan İpek Yolu’nun canlandırılması, bu alandaki tüm ülke ve halkların ortak menfaatinedir” dedi.

Eski Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, “Karşılıklı katılımcıların pozisyonları bir sivil toplumun ötesine geçmektedir. İpek Yolu bir çizgi değil. İpek Yolu için iki temel hat var. Himalaya ve Karadeniz üstünden ve diğeri Türkiye üzerinden geçen bir hat. Gelecekte üçüncü bir hat da oluşabilir. Çin ve Avrupa arasında ulaşım deniz yolundan bir ay oluyor, bunu kara yolu ile taşısalar bir hafta da gerçekleşebilir” dedi.

Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu, Asya Pasifik üzerindeki anlaşmanın dünya ve Türkiye içinde çok önemli olduğunu söyledi.

Cafer Okray, “Ticaret rakamları çok çabuk değişebilir asıl olan yatırımlardır” dedi.