İpek Yolu'nun Doğusu; URUMÇİ'den

İpek Yolu sadece bir ekonomi lojistiği olarak değil, aynı zamanda çağdaş bir felsefe olarak da yeniden diriliyor...



Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Çin Halk Cumhuriyeti’nde yeralan Urumçi’de İpek Yolu ile ilgili bir konferansa konuşmacı olarak katıldı. Urumçi, Müslüman Uygurlar’ın Çinliler’le birarada yaşadıkları bir kent. Urumçi Türkleri yüksek hoşgörü ve güven içinde dinlerini özgürce yaşayıp, dillerini konuşuyorlar.

İpek Yolu felsefesi gerçekleştiğinde Urumçi’de yaşayanlar diğer Müslüman ülkelerle Çin Halk Cumhuriyeti’nin arasında doğal bir dostluk köprüsü oluşturacaklar.

Her yerde “Tarkan” ve “Meryem Uzerli”: Akkan Suver Urumçi’de telekomünikasyonun zaferini gördüğünü söylüyor. Suver, Urumçi’nin çarşılarında, pazarlarında, marketlerinde, alışveriş merkezlerinde Tarkan’ın şarkılarını dinleyip, Muhteşem Yüzyıl’ın Hürrem’inin (Meryem Uzerli), Kanuni’sinin (Halit Ergenç) posterlerinin seyredildiğine tanıklık etmiş.

Tarihi bir konferans: Suver konferansta, 22 ülkeden gelen tebliğ sahipleriyle İpek Yolu’nun misyon ve vizyonu üzerinde kafa yorduklarını dile getirdi: “Artık yeni bir hayal gerçek olmak üzere... Tarihi İpek Yolu, tarihin sayfalarından çıkıyor.”

Dünden bugüne İpek Yolu: “Orta Asya, Kafkaslar’a ve Avrupa coğrafyasına İpek Yolu’nun ihyasıyla zenginlik ve mal değiş tokuş hareketliliği de gelecektir” diyen Suver, İpek Yolu ekonomik kuşağının, Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye üzerinden Avrupa coğrafyasına ayrı bir zenginlik taşıyacağına vurgu yapıyor.

Büyük coğrafya, büyük nüfus: Akkan Suver; “3 milyar insanı birarada barındıran Müslüman kültüre sahip Orta Doğu ve Orta Asya ile Budist kültüre sahip Güneydoğu Asya’yı ve Hıristiyan kültürünün Avrupa’sını birbirine bağlayan bir konumda olan İpek Yolu, böylelikle üç büyük kültürü ve dini birbirine bağlamaya da hizmet edecektir” diyerek projenin küresel vizyonunu da betimliyor: “Avrasya ülkeleri bugün demiryolu, kara ve hava ulaşımlarını içeren kapsamlı bir ulaşım ağına sahiptir. Dolayısıyla İpek Yolu’nun yeniden dirilişi yakındır.”

Çağımızın felsefesi: Akkan Suver, konuşmasında İpek Yolu’nun 21. yüzyılın felsefesi olduğunu vurguladığından sözediyor: “Özellikle de Orta Doğu’da yaşanan yalan üzerine kurulu umutlar ve meydan okumalara, İpek Yolu’nun ‘dur’ diyebileceğine olan inancımı gündeme getirdim. Zira İpek Yolu hayata geçtiğinde inanıyorum ki çatışmalar dayanışmalara dönüşecektir. Zıtlaşmaların yerini işbirlikleri alacaktır. Bu, bir zenginlik ve refahı paylaşma, bölüşme projesidir. 22 ülkeden gelen konuşmacılar düşüncelerime verdikleri önemi, kendi konuşmalarında benden alıntılar yaparak ortaya koydular. Televizyonlara, gazetelere mülakatlar verdim. İpek Yolu’nun önemini anlatırken Asya’nın bir ucunda Çin Halk Cumhuriyeti’nin diğer ucunda da Türkiye’nin olduğunun unutulmamasının gerekliliği üzerinde durdum.”