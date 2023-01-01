﻿ İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası'nda iyileştirmeler

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nda önemli değişiklikler yapan 90 maddelik yasa kesinleşerek yürürlüğe girdi. Yasa genel hükümleriyle kendi konusunda önemli iyileştirmeler sağlarken torba yasa yaklaşımıyla tartışmalı özel bir çok soruna çözümler de getiriyor. Yasanın madde madde getirdiği yenilikler şunlar:

İş durdurma ve yaptırımlar

İş programlarına aykırı hareket edilerek üretim zorlaması nedeniyle hayati tehlike oluşturacak şekilde çalışma biçimleri, bundan böyle işin durdurulma sebebi sayılacak.

İş yerlerinde işin durdurulması kararı, kolluk kuvvetleri marifetiyle uygulanacak.

İş yerinde durdurulan işlerde izinsiz çalışma yaptıran işveren veya işveren vekillerine 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Madencilikte yeni şartlar ve yaptırımlar

- Soma ile Ermenek’teki maden kazalarının tarihleri arasında meydana gelen tüm maden kazalarında hayatını kaybeden sigortalılara aynı imkanlar eşit şekilde sağlanacak.

- Soma A.Ş.’ye ait işyerlerindeki 2 bin 831 madencinin 41 milyon 84 bin lira tutarındaki kıdem tazminatı, şirketin malvarlığınının satışından karşılanacak.

- Soma ve Ermenek’te meydana gelen iş kazasında ölenlerin, prim borçları yok sayılarak, hak sahiplerine aylık bağlanacak.

- Ermenek’te meydana gelen maden kazasında, hayatını kaybedenlerin hak sahiplerine 6 ay süreyle, brüt asgari ücretin iki katı tutarında ödeme yapılacak.

- Ölümlü iş kazası meydana gelen maden iş yerlerinde, işverenin kusurunun mahkeme kararı ile tespiti halinde, işveren 2 yıl süreyle kamu ihalelerinden yasaklanacak.

- Maden işyerlerinin hangilerinde sığınma odalarının kurulabileceği bir yıl içerisinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.

- Maden ocaklarında, kişisel koruyucu donanım bulunmaması, giriş çıkışlarını gösteren takip sisteminin kurulmaması durumunda işverenlere idari para cezası verilecek.

- Yeraltında çalışan maden işlerine haftalık 37.5 saati aşan her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret, yüzde 100 zamlı olacak.

Çocukların çalıştırılması

- 15 yaşını doldurmamış çocuklar çalıştırılamayacak, 14 yaşını doldurmamış çocuklar ise sanat, kültür ve reklamcılıkta özel sözleşme ile çalışabilecek.

- Çocuklar günde 5 ve haftada 30 saatten fazla çalıştırılamayacak

- İnşaat sektöründe yenilikler

- Görevini yerine getirmeyen yapı denetim kuruluşlarına, hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 10 ile yüzde 50’si arasında ceza uygulanacak.

- Üç kez para cezası alan yapı denetim kuruluşu görevden men edilecek.

- Van’da meydana gelen depremde hasar gören, orta ve ağır hasarlı olarak tespit edilen yapılar “riskli yapı” olarak kabul edilip işlem yapılacak.

Muhtelif yenilik ve iyileştirmeler

- İş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren payı 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak.

- Asgari geçim indirimi, yüzde 5 olan üçüncü çocuk için yüzde 10’a çıkarılacak, sonrakiler için yüzde 5 olarak uygulanacak.

- Genç işsizlerin belli koşullarda istihdam edilmesi halinde sigorta primi işveren hissesi, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.

- Emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen yüzde 15’lik sosyal güvenlik destek primi oranı yüzde 10’a düşürülecek.

- İşçilerin babalık izni 5 gün olacak.

- Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde mesleki yeterlilik belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacak.

- Prim borcu bulunan BağKur’lular, prim borçlarını 3 ay içinde ödememesi veya yapılandırmaması halinde sigortalılıkları durdurulacak.

- 65 yaş aylığı 145 liradan 200 liraya çıkarılacak.

- Turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde, işçinin izniyle 7.5 saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilecek.

- SGK’nın işlediği kişisel veriler, veri sahibinin noter onaylı muvafakatı olmadan gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılamayacak. l Asansör bakımı ve kontrolü il özel idareleri, belediyeler ve bina yöneticileri için yasal zorunluluk haline getirildi.

- Maaşı bin liranın altındaki emekliye 100 lira zam ve BağKur emeklilerine 5 puanlık destek primi indirimi yasaya monte edildi.

- Ceylanpınar’da Hazine arazisinde taşınmazı bulunanlara mülkiyet hakları devredilecek.

- 2008’den önce ölen sigortalının anne babasına aylık bağlanmasında eş ve çocuklarından artan hisse bulunması şartı dışında başka bir şart aranmayacak.

- Trafik kazaları sebebiyle üniversite ve özel sağlık kuruluşlarının sundukları sağlık hizmet bedelleri, sosyal güvencesi aranmaksızın SGK tarafından karşılanacak.