İşletmelere bilişim teknolojilerinde; NetApp’tan ‘Hibrid Bulut’ avantajları

NetApp, bulut sistemleri arasında veri yönetimini kolaylaştıran yeni yazılımları ve hizmetleri; Clustered Data ONTAP işletim sisteminin güçlendirilmiş yeni sürümü, Cloud ONTAP™, OnCommand® Cloud Manager ve NetApp® Private Storage for Cloud, NetApp FAS serisi; FAS8080 EX ve FAS2500, NetApp E-serisi çözümleri ile işletmelere düşük maliyet avantajı ve performans atılımlarını hızlandırmayı sağlıyor.

Düşük maliyetle performans atılımları gerçekleştirmeyi hızlandıran yenilikçi depolama ve veri yönetimi çözümleri üreten NetApp, tüm dünyada şirketlerin hızla daha ileriye ulaşması için çalışıyor.

NetApp Türkiye Genel Müdürü Behçet Yumrukçallı, son 5-6 yılda küresel ölçekte her yıl yüzde 15-20 oranında büyüdüklerini söylüyor. Türkiye pazarında faaliyete başladıkları 2005’ten itibaren her yıl ortalama yüzde 40’lık bir büyüme gerçekleştirerek, bu alanda ciddi bir rekora imza attıklarını belirten Yumrukçallı, “Şu an Türkiye pazarında ikinci konumdayız. Globalde ve Türkiye’de hedefimiz her zaman pazarın üzerinde büyümek. Türkiye olarak gelişmekte olan ülkeler kategorisinde olduğumuz için buradaki büyüme hedefimiz daha agresif oluyor” diyor. Yumrukçallı, 2 yıl önce Ankara ofislerini açmalarının ardından toplam yıllık cirolarının yüzde 35’lik bölümünü gerçekleştirdikleri Ankara’da ciddi bir büyüme yakaladıklarını anlatıyor: “NetApp olarak 2014’ü Türkiye pazarının büyüme hedefini çok üstünde kalan yüzde 20’lik büyümeyle kapatmayı hedefliyoruz. Ankara tarafında yoğunlaşmaya devam edeceğiz. Sistem entegratörleriyle daha çok çözümler oluşturmaya çalışacağız. Organik büyüme hedeflediğimiz için çok farklı firmaları satın alarak portföyümüzü genişletmek yerine, alanındaki en iyi firmalarla global anlamda işbirliktelikleri oluşturmaya çalışıyoruz.” NetApp tüm işletmelerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak çözümleri sunmak için Cisco, Microsoft, Oracle, VMware, Citrix, SAP, Symantec, Commvault gibi sektörün önde gelen firmalarıyla stratejik işbirlikleri yapıyor ve üst seviyede ortaklık kuruyor. Ortaya çıkardığı ürünler ve hizmetler ise kurumsal düzeyde somut, ölçülebilir katkılar sağlıyor.

Behçet Yumrukçallı, NetApp’ın bulut sistemleri arasında veri yönetimini kolaylaştıran yeni yazılımları ve hizmetlerinden de sözediyor: “Yeni ürünler arasında Clustered Data ONTAP işletim sisteminin güçlendirilmiş yeni sürümü, Cloud ONTAP™, OnCommand® Cloud Manager ve NetApp® Private Storage for Cloud var. Bir bölümü patentli ve bir bölümü de patent alma aşamasında olan bu ürünler, NetApp müşterilerinin verilerini yönetirken hibrid bulutu benimsemesini sağlıyor, özel ve genel bulut karışımını bir seçenek olarak onlara sunuyor. Hibrid Bulut için geliştirdiğimiz NetApp Data Fabric, hızlı ve güvenilir hibrid sistemleri inşa etmek için en doğru mimarilerden biri. Sunduğumuz bu çözüm, müşterilerimizin mevcut BT altyapılarını maliyet avantajı ve esneklik açısından iyileştiriyor ve iş etkisini de artırıyor. Data Fabric, verinin bir buluttan diğerine kolaylıkla taşınmasını ve sorunsuz bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Aynı zamanda işletmelerin, uygulama, teknoloji veya bulut altyapısından bağımsız olarak, ilgili politikaları ve hizmetleri hibrid buluttaki veri üzerinde uygulayabilmesine yardımcı oluyor.

Yakın zamanda SAN, NAS ve depolama sanallaştırmasını tek bir hibrit yapıda sunan ilk kurumsal depolama sistemimiz olan NetApp FAS serisini de farklı iş yüklerine göre geliştirdik. NetApp’ın yatayda genişleyebilen en güçlü depolama sistemi olarak tanımlanan yüksek performans odaklı platformu FAS8080 EX ve en uygun fiyatla piyasaya sürülen, ekosistem ile üstün entegrasyon sağlayabilen ve veri yönetiminde sadeleşmeyi getiren giriş seviyesindeki FAS2500 verimliliğe odaklanan bu platformların en yenileri. Kullanıcıların işgücüne, konuşlandırma modeline ve veri türüne göre uyarlanabilen bu çözümler, aynı zamanda personel, zaman ve para açısından kaynakların daha akıllıca tahsis edilmesini de sağlıyor. NetApp E-serisi çözümleri blok temelli, optimize performansla çalışan depolama portföyünün bir parçası. Tasarımı nedeniyle kolaylıkla ölçeklendirilebilen E-serisi, yüzde 99.999 güvenirliğe ve her daim yüksek performansa gereksinim duyan iş yükleri için geliştirildi.”