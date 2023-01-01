İSO, ‘İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’ni açıkladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliği sonucu hazırladığı, Türkiye’nin 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefi yolunda amiral şehir olan İstanbul’un sanayideki yol haritası ‘İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’ni açıkladı. Şehir sanayi stratejisi bakımından Türkiye’de bir ilk olan ve İstanbul sanayisinin üzerinde uzlaştığı belge, 18 başlık altında 46 strateji ve 85 eylem planını kapsıyor.

İstanbul Sanayi Strateji Belgesi’ni açıklayan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, belgenin Hükümet’in Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programları’nı açıklamasından sonra, Başbakan Davutoğlu’nun da çok arzu ettiği, iş dünyasından bu programlara yönelik ilk dönüş olma özelliği taşıdığını aktardı. Bahçıvan, İstanbul’daki sanayicilerin üzerinde uzlaştıkları bir metin olması açısından önem taşıyan belgenin, İstanbul ve sanayisinin mevcut durumunun yanında, şehrin gelecek vizyonu için yapılması gereken temel stratejileri ve eylemleri kapsadığını söyledi: “Sanayi üretiminin merkezini oluşturan İstanbul, ülke ekonomisinin adeta şahdamarı. GSYİH’nin yüzde 24’ü, ihracatın yüzde 52’si, ithalatın yüzde 56’sı İstanbul’dan yapılıyor. Dört saatlik uçuş mesafesinde 1.5 milyar kişilik pazarlara ulaşma imkanını sağlamaktadır. Bunun tersi yaklaşımlar, milli gelir içindeki payı yüzde 15’lere düşmüş sanayimizin payını daha aşağılara çekecektir. Bu nedenle İstanbul’un sanayi şehri olarak kalması mutlak suretle sağlanmalı ve sanayi sektörünün yerleşik bir yapıya kavuşturulması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bunun yolu öncelikli olarak OSB’lerden geçiyor.”

İstanbul’u yüksek rekabetçi bir kent seviyesine ve 2023 ihracat hedeflerine ulaştırmak için yapılması gereken “18 strateji başlığı” şunlardan oluştu:



İstanbul Sanayi Sektöründe Yer Alan İnsan Kaynakları Seviyesinin Geliştirilmesi

Sanayicilere göre İstanbul’da sektörlerinin ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını bulma düzeyleri yüzde 23, yani en düşük düzey. Her yıl İstanbul’daki 50’ye yakın üniversiteden mezun olan on binlerce öğrenci var. Bu öğrenciler, sanayi sektörleri yerine başka sektörleri tercih ediyor.



İstanbul Sanayi Sektörünün Sahip Olduğu Ar-Ge Kabiliyetinin Geliştirilmesi

İstanbul, Ar-Ge faaliyetlerinde Türkiye’nin lider şehri. Türkiye’de yapılan patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescillerinin ortalama yarısı İstanbul’da yapılıyor. Patent tescil sayıları İstanbul’da Ar-Ge sisteminin çıktı üretir durumda bulunduğunu gösteriyor.



İstanbul Üniversiteleri ve Sanayi Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi

İstanbul’da sayıları 50’yi bulan üniversitenin olması sanayi için büyük avantaj. Bununla birlikte üniversiteler ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliği, İSO’nun yedi üniversiteyle birlikte bir sanayi platformu kurmuş olmasına rağmen henüz istenilen seviyenin çok altında.



İstanbul’da Sanayi Yerleşiminin, Türkiye ve İstanbul'un 2023 Hedefleri ile Uyumlu Hale Getirilmesi

Sanayinin üretim yerlerine ilişkin belirsizlikler sözkonusu. Bu durum yeni yatırımları da engellediği için firmaların rekabetçiliğini negatif yönde etkiliyor.



İstanbul Sanayi Sektöründe İnovasyon Altyapısı ve Bilincinin Geliştirilmesi

İstanbul’un bir yaşama kültürü olarak inovasyon yapmaya yönelmesi ile ilgili altyapı kurulmalı. Sanayi sektöründe yeralan insanlar, farklı boyutta inovasyon yapmayı günlük hayatlarının bir parçası olarak görme alışkanlığı geliştirmeli.

İstanbul Sanayi Firmalarında Fikri Mülkiyetin Elde Edilmesi ve Korunmasının Sağlanması Bilincinin Geliştirilmesi ve Hukuku Sistemin Oluşturulması



İstanbul’da Yeralan Sektörler Arasındaki İşbirliğinin Geliştirilmesi

İstanbul’da birçok gelişmiş sanayi ve hizmet sektörünün yeralması sebebi ile bu sektörler arasında oluşturulacak işbirlikleriyle kazan-kazan modellerinin kurulması ve güçlendirilmesi noktasına yoğunlaşılmalı.



İstanbul Sanayi Sektörü İçin En Uygun Lojistik Altyapısının Kurulması

İstanbul, önemli bir jeostratejik avantaja sahip. Bu bağlamda İstanbul sanayi firmalarının ihracat bölümleri personelinin ihracat lojistiği konusunda eğitilmesi gerekiyor. Lojistik maliyetleri en aza indirecek altyapı oluşturulmalı. Bu da tam entegre bir lojistik anlayışından geçiyor.



İstanbul Sanayi Firmalarının Markalaşma Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi

İstanbul sanayisinin henüz küresel bilinirliği olan marka sayısı oldukça az. Küresel pazarda bilinen bir marka olmak, daha yüksek kar marjı elde etmek açısından önemli. Bu konuda kamu destekleri de verilmeye başlandı, ancak sektör bu destekleri genelde yetersiz görüyor.



İstanbul’da Yeralan Sanayi Kümelenmelerinin Geliştirilmesi

Sanayi sektörlerinin kümelenme yapıları oldukça gelişmiş durumda. Bu yapı, sektörlerin daha verimli ve etkin çalışmasını sağlıyor. İstanbul, artık orta ve yüksek teknolojili sektör kümelenmelerine de sahip.



Kamu Kurumlarının İstanbul Sanayi Hakkında Yeterince Bilgilendirilmesi

İstanbul sanayinin birçok paydaşı mevcut. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Maliye’ye, Ekonomi Bakanlığı’ndan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kadar tüm bu kurumlar ile periyodik görüşmeler gerçekleştirilmeli ve karşılıklı bilgilendirmeler aksatılmadan yapılmalı.



İstanbul Sanayinde Yeralan STK’lar Arasında Yakın İşbirliğinin Sağlanması

İstanbul sanayi sektörleri çatısı altında çalışmakta olan STK’ların varlığı güçlendirilmeli. Sektörel dernekler arasında periyodik buluşmalar yapılmalı. Bu STK’ların uluslararası ağlarda yeralması sağlanmalı.



İstanbul Sanayi Sektörü Firmalarının Kurumsallaşma Düzeyinin Artırılması

İstanbul sanayisinde yeralan firmaların kurumsallaşma seviyeleri geliştirilmeli. İSO üyelerine kurumsallaşma konusunda eğitimlerin verilmesini temel amaç olarak belirledi.



İstanbul’da Sanayi Üretimi Yapan Firmaların Tasarım Kabiliyetlerinin Geliştirilmesi

İstanbul sanayisinin tasarım kabiliyeti geliştirilmeli. İstanbul sanayi firmalarının üniversitelerin tasarım bölümleriyle işbirlikleri artırılmalı.



İstanbul Sanayi Sektörü Firmalarının Uygun Finansmana Ulaşımının Kolaylaştırılması

Türkiye’de tasarruf oranı düşük. Bankalar vasıtası ile sağlanabilecek sanayi finansmanı gelişmiş ekonomilere göre daha sınırlı. Bu durum sanayicilerin borçlanmasını pahalılaştırıyor ve kredi kullanmada ipotek ve benzeri ek maliyetleri de beraberinde getiriyor. Sanayici karının neredeyse yarısını finansman maliyetine harcıyor. Firmaların yüzde 12’si için finans kaynaklarına ulaşım imkanı yüksek, kalan yüzde 88’lik grup için düşük veya orta düzeyde.



İstanbul Sanayinde Üretimde Yeni Teknolojilerin Kullanım Seviyesinin Artırılması

İstanbul sanayi firmaları yüksek teknoloji ile üretim yapmak için bilinçlendirilmeli. Üretimdeki en son gelişmeler periyodik eğitimlerle anlatılmalı. Yüksek teknoloji ile üretim yapabilmeleri için teşvikler sağlanmalı. Üretimde teknolojik yeniliklerden faydalanmak isteyen sanayi firmalarına devlet destekleri artırılmalı.



Çevreye Duyarlı Üretim Yapma Bilincinin Bütün İstanbul Sanayinin Doğal Bir Özelliği Haline Gelmesi

Sanayi kuruluşlarının çevre duyarlılık bilinci daha da artırılmalı. Çevrelerinden geribildirim alarak kanuni şartlara ek olarak kendilerini geliştirmeleri teşvik edilmeli. Su kullanımının ve sanayi atığının en aza indirilmesi bilincinin geliştirilmesi amacı ile eğitimler verilmeli.



İstanbul Sanayi Sektöründen Yükselen Başarılı Küresel Firmaların Artırılması

İstanbul’dan çok sayıda küresel firma çıkması sağlanmalı. İstanbul merkezli dünyada bilinen sanayi firmalarının tecrübelerinin paylaşıldığı, sanayicileri kapsayan birliktelikler artırılmalı.