İSO Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nu açıkladı

KOBİ’ler borç sarmalında



2013 yılında faaliyet karları 5.4 milyar lirayı bulan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun 2.7 milyar lirasını finansman gideri olarak kaybetti.

İkinci 500’ün sanayicileri bir önceki yıl; faaliyet karlarının sadece 1.6 milyar lirasını finansman giderlerine vermişlerdi.İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) “Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 2013 yılı araştırmasının sonuçları; İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından duyuruldu.

Erdal Bahçıvan, sonuçlara ilişkin; ‘Küçük ve Orta Büyüklük’teki şirketlerin de tıpkı 500 en büyük şirket araştırmasında olduğu gibi, borç sarmalı içine girdiğini söyledi.

İSO Başkanı Bahçıvan, “Araştırmanın sonuçlarına baktığımızda, ilk olarak Türkiye’nin geleceğine yön verecek olan bugünün küçük ve orta boy şirketlerinin yeniliğe açık, esnek, daha farklı ve değişimleri daha hızlı yapma noktasında iyi bir performans sergilediklerini söyleyebiliyoruz” diye konuştu.

İkinci 500 şirketlerinin özellikle teknoloji geliştirmede İlk 500 şirketlerine göre daha önde olduklarına dikkat çeken Bahçıvan, şu bilgileri aktardı: “İhracatlarına baktığımızda, İkinci 500 Büyük şirketin hem Türkiye’nin hem de Birinci 500 Büyük şirketin performansından daha iyi bir performans sergiledikleri anlaşılıyor. Ayrıca bu şirketlerimizin Türkiye’nin toplam ihracatındaki payının da arttığını özellikle vurgulamak gerekiyor. İstihdam yaratma noktasında da bu şirketlerimizin iyi performansına tanık oluyoruz. Geçen yıl yaşanan bazı olumsuz gelişmelere karşın İkinci 500 Büyük Sanayi şirketlerimizin istihdamını yüzde 6.4 artırmaları önemlidir.”



Türkiye ekonomisinin alt yapısı: “Veriler Türkiye ekonomisinin alt yapısında çok iyi bir aktör sermayesi olduğunu gösteriyor” diyen Bahçıvan can alıcı bir soruna şu sözleriyle parmak bastı: “Fakat gelin görün ki bu sermaye, doğru bir finansman modeli ile desteklenmiyor. Yani iyimserlik var, cesaret var, girişimcilik var, fırsatları doğru kullanma potansiyeli var. Fakat finansal enstrümanları iyi kullanma ve şirketlerimize bu konuda alternatifler yaratma noktasında sınıfta kalıyoruz.”



Finansal destek yetersiz: Bahçıvan şu tespitte bulundu: “Finansal rasyoları en az Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu kadar bozulmuş olan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda da açıkça görüyoruz. Net satışlarını yüzde 13, esas faaliyetlerini de yüzde 50’ye yakın artıran şirketlerin, bu karlarının yarısından fazlasını finansman gideri olarak kaybetmesi başka neyle açıklanabilir? Bugün şirketlerimizin bunu yaşamasının en büyük nedeni, borçlarının varlıklarına oranının yüzde 60’ı geçmesidir.”

Erdal Bahçıvan, kendi faaliyet alanlarında başarılı performans sergileyen sanayi şirketlerinin, finansman sağlama ve kullanmada aynı başarıyı sergileyememesini “üzüntü verici” olarak nitelendirerek, “Özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin bu anlamda desteklendiği takdirde, ekonomimiz istihdamdan katmadeğere, ihracattan teknolojik dönüşüme kadar birçok konuda özlemini duyduğumuz bir noktaya büyük bir hızla ulaşacaktır. Bu da Türkiye’nin bütünsel kalkınmasına vereceğimiz en önemli kazanımlardan biri olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.



Karın yarısı faize gitti: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun toplam satışları 2013 yılında yüzde 13.4’lük artışla 73.6 milyar lirayı buldu. Bunun karşılığında elde etmiş oldukları brüt karlılık ise yüzde 24.6 artarak 12 milyar 783 milyon liraya ulaştı. Önceki yıla göre 1.8 puanlık bir artış yaşayan İkinci 500’ün 2012 yılında yüzde 5.5 olan faaliyet karı, 2013 yılında yüzde 7.3’e çıktı.

Ancak; 2013 yılında faaliyet karları 5.4 milyar lirayı bulan İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu, bunun 2.7 milyar lirasını finansman gideri olarak kaybetti. İkinci 500’ün sanayicileri bir önceki yıl; faaliyet karlarının sadece 1.6 milyar lirasını finansman giderlerine vermişlerdi.



İkinci 500’ün ihracat başarısı: İkinci 500 Büyük sanayicilerinin ihracatı 2013 yılında yüzde 3.7 oranında arttı ve 10 milyar dolar oldu. Oysa Birinci 500 kuruluşun ihracatı yüzde 0.7 oranında gerilemişti.

İSO İkinci 500’ün ihracatının toplam satışları içindeki payının 2013 yılında yüzde 25.9 olması da önemlidir. İkinci 500’ün toplam ihracatının Türkiye ihracatı içindeki payı 2012 yılında yüzde 6.4 iken 2013 yılında yüzde 6.6’ya yükseldi. İkinci 500 şirketleri ihracatta Türkiye ortalamasının ve Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun üzerinde performans gösterdi. İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun ihracattaki göreceli rekabetçiliği orta-uzun vadede ümit verirken, ihracat desteklerinde orta ölçekli firmaların önceliğini de gösterdi.



Teknoloji ve KOBİ’ler: Türkiye’nin İkinci 500’ünde teknoloji yoğunluklarına göre yaratılan katmadeğer dağılımında ileri teknoloji yüzde 4.6 ile dikkati çekerken, bu oran Türkiye’nin ilk 500’ünde yüzde 2.6 olarak açıklanmıştı.

Bu durumda; İkinci 500 Büyük içinde yeralan firmalar için gerekli ölçek büyüklüğüne ulaşmalarını sağlayacak uygun ekonomik koşulların varlığı önem kazanmaktadır.



Borç/öz kaynak oranı: Araştırma sonuçlarından biri de şirketlerin mali yapısıyla ilgili.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun, borçlar ve öz kaynaklar ilişkisi 2013’te bozuldu. 2013 yılı “İSO 1000” listesine giren şirketlerin borçluluk oranları 2012 yılına göre yükseldi. Finansman giderleri arttığı için karlılık düştü. Yüksek borçlanma ve finansman gideri ile düşük karlılık, şirketleri daha çok mali borçlanmaya itti. Öz kaynakların aktifler içindeki payı geriledi. Bu nedenle şirketlerin borç/öz kaynak oranı sadece 2013 yılında 24.3 puan artarak yüzde 157.8’e çıktı. Bu oran 2012 yılında yüzde 133.5 seviyesindeydi.



Kar edenler, etmeyenler: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2013 yılı karlılığına bakıldığında, yılı karlı kapatan şirketlerin sayısının önceki yıla göre önemli ölçüde azaldığı görüldü. 2013 yılında İkinci 500 Büyük kapsamındaki kuruluşlarda kar edenlerin sayısı 417’den 377’ye geriledi, zarar eden şirket sayısı da 83’ten 123’e çıktı. Son 10 yıldır bu kadar yüksek zarar eden şirket sayısına ilk kez rastlandı.



Katmadeğer kaynakları: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu içinde en yüksek katma değeri yüzde 36.1 ile düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu yaratırken, onu yüzde 26.2 ile orta-düşük teknoloji yoğunluklu sanayiler grubu izledi. Orta-yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde 23.4, yüksek teknoloji yoğunluklu sanayiler grubunun payı yüzde ise 4.6 ile oldukça düşük seviyede kaldı. Ancak bu yüzde 4.6 oranı Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nda yüzde 2.6 gibi, çok daha düşük bir düzeydeydi.

İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun gelirlerinden Ar-Ge harcamalarına ayırdıkları pay ise 2013 yılında yüzde 0.27 olarak gerçekleşti.



İstihdam ve ücretler: İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun en zor dönemlerinde bile istihdamını artırdığı gözlenirken, çalışan ücretleri de enflasyonun üzerinde artırıldı. Özellikle özel sektörde çalışan sayısının yüzde 6.4 artması ve ücretlerin de yüzde 15.5 oranında yükselmesi bunun göstergesi oldu.



Notlar: İkinci 500 Büyük içinde 2013 yılında en fazla kar eden ilk iki kuruluş ismini saklı tuttu, üçüncü kuruluş ise Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş. oldu. 2013 yılında en çok ihracat gerçekleştiren kuruluş yine “Dorçe Prefabrik Yapı ve İnşaat San. Tic. A.Ş.” olurken geçen yıl ikinci sırada yer alan kuruluş ihracatını yüzde 3.9 artırdı. İkinci sırada “Mioro Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.”, üçüncü sırada ise “Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş.” yer aldı.

İkinci 500 Büyük içinde; üretimden satışlarıyla ilk sırayı, 2012 yılında 21. sırada bulunan “Gamateks” aldı. Önceki yıl beşinci sırada bulunan “KİBSAŞ” ikinci oldu. Teksüt ise üçüncü sıraya geldi.



ÜRETİMDEN SATIŞLARINA GÖRE İKİNCİ 500’ÜN İLK 20 ŞİRKETİ

1- Gamateks Tekstil San. 187.916.879

2- KİBSAŞ Karadeniz İnşaat. 187.697.319

3- Teksüt Süt Mamülleri San.187.675.922

4- Penti Çorap San. 187.551.566

5- Oğuz Tekstil San. 186.641.067

6 Felda Iffco Gıda San. 186.208.460

7 Yurtbay Seramik San. 186.066.819

8 - - -

9 Enka Süt ve Gıda San. 184.551.969

10 Kendirliler Haddecilik San.184.058.115

11 Bupiliç Entegre Gıda San. 183.927.506

12 Bursa Çimento Fabrikası 183.731.955

13 - - -

14 Roma Plastik San. 182.854.615

15 Ozon Tekstil Konfeksiyon.182.703.032

16 Demir Export A.Ş. 182.656.665

17 Işık Ahşap Profil Lojistik 182.368.388

18 Ferro Döküm San. 182.302.194

19 YATAŞ Yatak ve Yorgan 181.912.213

20 ASAŞ Ambalaj Baskı San.181.154.795