İstanbul’a iki ‘Geri Dönüşüm OSB’

İstanbul’a; biri Gebze’de, diğeri Hadımköy’de olmak üzere 2 adet geri dönüşüm yerleşkesi kuruluyor. 300-400 milyon dolarlık bu yatırımlar iki ‘Geri Dönüşüm İhtisas OSB’nin altyapısını oluşturacak.

Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin atığına talip olan İstanbul Geri Dönüşümcüler Kooperatifi, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda Gebze’de, Avrupa Yakası’nda ise Hadımköy’de toplu hizmet verecekleri iki yerleşke oluşturuyor.

İhtisas olarak sadece geri dönüşümcülere tahsis edilecek yerleşke alanları için gerekli girişimleri başlattıklarını aktaran İstanbul Geri Dönüşümcüler Kooperatifi Başkan Yardımcısı Abdullah Teber, Gebze’de satın alma yöntemiyle 100 dönüme kadar alan aldıklarını ve sözkonusu alanda 500 dönüme kadar satın alma gerçekleştireceklerini aktardı. Benzer bir girişimi Hadımköy için de hayata geçireceklerini dile getiren Teber, sözkonusu alanda 900 dönüm arazi belirlediklerini ve burada çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Teber, “İstanbul Geri Dönüşümcüler Kooperatifi olarak hem sektörün gelişimini sağlamak, hem de İstanbul’un atığına en uygun çözümü bulmak adına bu kararı alarak kooperatif yapısını oluşturduk. İstanbul’da irili ufaklı yaklaşık 4 bin geri dönüşüm firması bulunuyor. Birçoğu da mahalle aralarında veya apartman altlarında faaliyetlerini sürdürüyor. Sektör temsilcilerine hak ettiği yeri sağlamak istiyoruz” açıklamasını yaptı.

Sözkonusu projenin sadece arsa yatırımının 80 ile 100 milyon dolar arasında bir bütçeyi kapsadığını dile getiren Teber, alanın altyapısı ve firmaların makine parkuru da düşünüldüğünde 300-400 milyon dolar yatırımın öngörüldüğünü paylaştı. Üyelerinin bu bütçeyi karşılayacak güçte olduğunun altını çizen Teber, kooperatife şimdiden 300 geri dönüşümcünün üye olduğunu, niteliğine bağlı olarak üye sayısını da artıracaklarını duyurdu. Teber, “İstanbul Geri Dönüşüm Kooperatifi, alanında Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak varlığını sürdürecek. Yaptığımız çalışmayı bilgilendirmek için de tüm kamu kurumlarına yazılar yazdık. Gerekli kurumlara brifing verdik. İlgili kurumlardan destekleri aldık” diye konuştu.



İstanbul Geri Dönüşümcüler Kooperatifi’nin aynı zamanda sosyal sorumluluğu yüksek bir iş yaptığını aktaran Abdullah Teber, İstanbul’da geri dönüşümün hayati öneme sahip bir konu olduğunu ve dönem dönem bu anlamda bir başıboşluğun yaşandığını aktardı. Geri dönüşümün sadece bertaraf olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Teber, aynı zamanda geri dönüşümden elde edilen gelirin milli servet olduğunun unutulmamasını istedi. Teber, şöyle konuştu: “İstanbul büyüyen ve sorunları da artan bir şehir. Şehirde en önemli sıkıntılardan biri de geri dönüşüm. Özellikle OSB’leriyle sanayi şehri olan İstanbul’da atıkların geri dönüşümü hayati önem taşıyor. Hem kaynakları korumak, hem de metalden, plastikten, kağıttan, elektrik-elektronik atıktan gelir sağlamak mümkün.”



Entegre bir yapı kurulacak

Geri dönüşümle ilgili kuracakları yerleşkenin iyi planlanması gerektiğinin altını çizen Teber, İstanbul Geri Dönüşüm Kooperatifi’ne üye olanların niteliğinin önemli olduğunu aktardı. Gebze ve Hadımköy’de hayata geçecek geri dönüşüm alanında entegre bir yapı kurmak istediklerini dile getiren Teber şu vizyonu çizdi: “İlk aşamada gerekli altyapıya sahip firmalarla metal, plastik, elektrik-elektronik gibi 3-4 ana malzemeyi iyi şekilde bertaraf edecek nitelikte tesisleri kuracağız. Firmalarımızın gerekli teknolojiye yatırım yapması bu aşamada önemli olacak. Dünyada bu alanda marka olmuş ülkeler var. Onların tecrübesinden de faydalanmak istiyoruz. Çünkü yapacağımız alanda İstanbul’daki sanayi tesislerinin atıklarına da talip olacağız.”

Teber, yürüttükleri çalışmanın aynı zamanda Geri Dönüşüm İhtisas OSB’nin altyapısını oluşturacağını da sözlerine ekledi.