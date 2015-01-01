İTO: Ticaretin merkezi İstanbul, paranın da başkenti olacak

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’u küresel düzeyde ticaret ve yatırım merkezine dönüştürmek için atağa kalktı. İTO, hazırladığı küresel ölçekli ve yedi ayaklı yeni vizyon ile dünya kaynaklarının ana hattını İstanbul’a bağlayacak.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), hazırladığı geniş kapsamlı bir kampanya ile İstanbul’u küresel çekim merkezi yapmak için harekete geçti. Başta Merkez Bankası olmak üzere tüm finansal kuruluşların, Hükümet’in güçlü desteğiyle odaklandıkları ‘İstanbul Finans Merkezi’ne en etkin destek, İTO’nun ‘Paranın Başkenti İstanbul’ Projesi’nden gelecek. İTO’nun atılımıyla İstanbul, bir yandan küresel düzeyde etkin bir ticaret merkezine dönüştürülürken bir yandan da küresel ölçekli yeni vizyonla ‘paranın başkenti’ olacak ve dünyanın finansal ve ticari kaynakları ile yatırımlar için önemli bir çekim merkezi olacak. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı İbrahim Çağlar, bu yeni atılımın ayrıntılarını anlattı: “Oda olarak, 2015 yılında, uluslararası ölçekte ses getirecek yepyeni projeleri hayata taşıyoruz. Bir süredir üzerinde titizlikle çalıştığımız çeşitli projeleri bir konsept dahilinde biraraya getirdik. Bunları da ‘2015 Küresel Vizyon Çalışması’ adı altında topladık. Dünyadan İstanbul’a ve İstanbul’dan Türkiye’ye akan katmadeğerin ve zenginliğin artırılmasını hedefliyoruz. İşte bu nedenle de dünyanın parasal kaynaklarının önemli bir kısmının, İstanbul’a aktarımını sağlamak istiyoruz.”

İstanbul için ‘yedi proje’ ürettiklerinin altını çizen Çağlar, 2015 Küresel Vizyon çalışmasının yedi tepeli İstanbul’dan hareketle, yedi ana ayaktan oluştuğunu belirtti:



1- İTO, İstanbul tüccarının hedef pazarlarını ‘Ticaret Odaları Birliği’nde topluyor

Öncelikle, İstanbul tüccarının mal satabileceği ve İstanbul’a yatırım yapabilecek işadamlarını barındıran, dünyanın önemli şehirlerinin ticaret odalarını biraraya getirecekleri, İstanbul Ticaret Odası başkanlığında bir ‘Ticaret Odaları Birliği’ kuracaklarını vurgulayan Çağlar, “Bu sayede yurtdışındaki 3.5 milyon işadamını, 356 bini aşkın üyemizle biraraya getireceğiz" dedi.



2- Dünyanın dört bir köşesindeki yatırımcılar ‘İTO Küresel Girişimcilik Merkezi’ ile İstanbul’a geliyor

Çağlar, “Odamızda açılacak ‘İTO Küresel Girişimcilik Merkezi’ ile geleceğin iş fikirlerine hem dünyadan, hem de yerel piyasadan yatırımcılar aranmasına öncülük edeceğiz. Bu amaçla, her ay en gelişmiş ekonomilerin kalbine ticari misyon ziyaretleri düzenleyeceğiz. Bunun yanında, İstanbul Finans Merkezi’nde İTO Yatırım Merkezi (ICOC Investment Center) açacağız. Bu çalışmalarımızın tanıtımını yapmak için dünyanın önemli metropollerinde İstanbul Haftası organize edeceğiz” açıklamasını yaptı.



3- Fuar ve Kongre Şehri İstanbul Projesi dünyanın en önemli etkinliklerinin çekim merkezi

Çağlar, üçüncü proje olarak ‘Fuar ve Kongre Şehri İstanbul’ konseptini benimsediklerini vurguladı: “Artık İstanbul dünya fuarcılığında da baş aktörlüğe oynuyor. Öncelikle dünyanın en önemli fuarları ve kongrelerinin İstanbul’a getirilmesi yönünde çalışmalara odaklanacağız. Kongreler ve fuarlar sayesinde İstanbul’u ziyaret eden yatırımcıları, kentin yatırım cazibesiyle buluşturacağız. Sektörler özelinde yabancı basın mensuplarını İstanbul’da ağırlarken, fuar ve kongre katılımcıları için İstanbul’a yatırımı teşvik eden birincil seviyede iletişim sağlayacağız.”



4- Dünyanın alışverişi İstanbul Shopping Fest’te

Küresel Vizyon Projeleri’nin dördüncü ayağını ‘İstanbul Shopping Fest’in (ISF) oluşturduğunu kaydeden Çağlar, ISF'nin 5. yılında küreselleştirmeye dönük çalışmalara ağırlık verdiklerini söyledi: “2015 yılında tüm İstanbul’u dev bir AVM’ye dönüştürecek hazırlıklara odaklandık ama bu sene, küresel vizyonla taçlanmış bambaşka bir Shopping Fest olacak. Bu projemizdeki temel amaçlarımızı, seçilen hedef kitlelerde ISF döneminin içinde, ‘İstanbul’a gitmek için en ideal zaman’ algısını dünyada yaygınlaştıracağız. Buna bağlı olarak, İstanbul’un dünyadaki en önemli alışveriş şehirlerinden biri olarak algılanmasını ve ISF’nin dünyanın en önemli festivallerinden biri olmasını sağlayacağız. Bunu desteklemek için de ISF süresince yabancı turist sayısının artırılması yönünde çalışmalar yaparken yabancı ziyaretçilerin kişi başına düşen harcamasında düzenli artış oluşturmasını sağlayacağız.” Çağlar, oluşturup yaygınlaştıracakları ‘Shop’n fun’ sloganı ile yabancı ziyaretçilere özel tur paketleri sağlanması için de çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Festival coşkusunu; havaalanından başlayarak AVM ve mağaza vitrin, cadde süslemeleri ve şehir mobilyaları ile daha da hissedilir kılınmalı” dedi.



5- Dünya ekonomisini yönetenler İstanbul’da toplanıyor

Çağlar, İTO’nun ‘yeni İstanbul vizyonu’ için, Türkiye’nin G20 Liderliği’nin de önemli fırsatlar oluşturduğunu aktardı: “Tarihte her zaman dünyayı değiştiren kararlar İstanbul’da düşünüldü, yazıldı, çizildi. Bugün de dünyanın parasını yönetenler yeniden İstanbul’da toplanıyor. Davos toplantılarına benzer şekilde, üst düzey bir toplantı düzenleyebilmek için gerekli koordinasyonu kurup, altyapı hazırlıklarını oluşturacağız.”



6- ‘İstanbul Dünyanın Yenilikçi Gücü’

İTO’nun yeni vizyonu ile İstanbul’un ‘Dünyanın Yenilikçi Gücü’ olacağını da belirten Çağlar, “İstanbul Ticaret Odası olarak, üyelerimize ve Türkiye ekonomisine hizmet etmek için ortaya koyduğumuz dev projeler, hem ülkemizin, hem de iş dünyamızın küresel rekabet gücünü artırıyor” açıklamasını yaptı.



7- Ticaretin 2023 vizyonu ‘İstanbul Strateji ve Eylem Planı’ ile çiziliyor

Küresel Vizyon Projesi’nin yedinci ayağı olarak da Türkiye ticaretinin 2023 vizyon ve hedeflerini ortaya koyan ‘İstanbul Strateji ve Eylem Planı’nın oluşturulması olduğunun altını çizen Çağlar, “İstanbul Ticaret Odası olarak hazırladığımız Strateji ve Eylem Planı’nın tüm taraflarca benimsenmesini ve bu çerçevede bir vizyon çizilmesini sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu. Çağlar, ayrıca çalışmayı, Hükümet’in 2023 hedefleri çerçevesinde, Türkiye ekonomisi için çizeceği yol haritasının en önemli yol göstericisi ve kaynağı olarak ortaya koymak istediklerini kaydetti.