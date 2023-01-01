İTÜ Arı Teknokent’ten girişimcilere fırsat; Çekirdekten

İTÜ Arı Teknokent’in sosyal sorumluluk projesi ‘Arı Çekirdek’in 2.’si başlıyor. Mart 2013’e kadar başvurunun yapılabileceği proje kapsamında, genç girişimcilerin kendi işini kurması hedefleniyor.





İTÜ ve İTÜ Arı Teknokent tarafından hayata geçirilen Arı Çekirdek Projesi ile genç girişimciler kendi işinin patronu oluyor. İTÜ Arı Teknokent Genel Müdürü Nazire Peker, proje ile kendi teknolojisini geliştirme yetisini ve alışkanlığını edinmiş, girişimci nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söylüyor. Peker, “Ulusal teknolojik kalkınma ve küresel rekabet edebilirlik düzeyini artırma yolunda genç girişimcilerin oldukça önemli bir faktör olduğunun farkındayız” diyor.

ARI Çekirdek Projesine başvurmak için öncelikle Türk vatandaşı olmak gerekiyor. Çekirdek, Türkiye’deki ve dünya genelindeki bütün üniversitelerin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine açık. Yüksek lisans ve doktora öğrencileri de projeye başvurabilecekler. Ayrıca üniversite mezunu olan ve 40 yaşını doldurmamış girişimci adayları da katılımcı olarak kabul ediliyor. Nazire Peker, projenin gençlere neler katacağını şöyle açıklıyor: “ARI Çekirdek’e katılan genç girişimciler, kendi işlerini kurmayı ve kendi işlerinin patronu olmayı hedefliyorlar. İTÜ ARI Teknokent olarak biz, bu hedeflerine ulaşmaları için çalışıyoruz. Girişimcilere, hayallerini gerçekleştirip projelerini hayata geçirebilmeleri için, “Çekirdek Merkez-Kamp-Yarışma” olarak adlandırdığımız sürecin birer parçası olma ve tüm olanaklarından faydalanma imkanı sunuyoruz. Bu süreç sonunda, katılımcılarımızın hayalleri, birer toz bulutu olmaktan çıkıp uygulanabilir ve ticarileşen projelere dönüşüyor.”

Aynı zamanda proje bünyesinde girişimcilerin kullanabilecekleri, ortak çalışma alanları, laboratuvar, ön kuluçka ve kuluçka merkezi, danışmanlık hizmetleri, yarışma sonunda ise kazanan katılımcılara 1 yıl süreyle kullanabilecekleri ofisleri tamamen ücretsiz olarak sunuluyor. Ayrıca yarışma sonunda finale kalan katılımcılara finansal destek veriliyor. Birinciye Elginkan Vakfı Teknoloji Ödülü olarak 100.000 TL sermaye temin edilirken ayrıca 50.000, 25.000 ve 10.000 liralık ödüller sahiplerini buluyor.



Merkez-Kamp-Yarışma sürecinin işleyişi

İTÜ Arı Teknokent, genç girişimcilerin fikirlerini hayata geçirme yolunda teşvik etmek amacıyla projeyi ‘Merkez, Kamp ve Yarışma’ olmak üzere şu 3 noktada modelliyor:

Arı Çekirdek MERKEZ: Bir fikrin projeye/ürüne/hizmete dönüşebilmesi için genç girişimcilere öncelikle araştırmalarını yapabilecekleri altyapı ve üstyapı olanaklarını temin eder.

ARI Çekirdek KAMP: Fikirden projeye giden süreçte genç girişimcilere kimi zaman başarılı birer mühendis, kimi zamansa yetenekli birer işadamı olmayı öğreten eğitim programını sunar.

ARI Çekirdek YARIŞMA: Projelerini hayata geçirebilmek için genç girişimcilerin ihtiyacı olan finansal destekleri, rekabet koşulları altında, sinerji ve işbirliği olanaklarını kullanarak elde edebilecekleri bir modeli sağlar.

ARI Çekirdek projesi başvuruları Mart 2013 tarihine kadar ‘www.aricekirdek.com.tr’ üzerinden yapılabiliyor. Girişimcilerin sistem üzerinden başvuru formunu doldurmalarını takiben, 3 dakikayı geçmeyecek şekilde hazırlanmış bir video filmi de eklemeleri gerekiyor. Değerlendirme sürecine gelince; bir projenin, Türkiye’nin teknolojik birikimine ve ekonomisine katkısı, uygulanabilirliği ve ticarileşebilirliği puanlamada esas alınıyor. Jüri, projeleri; proje amacı, projenin teknolojik yönü, projenin inovatif yönü, pazar ve rekabet koşulları, finansman ve ekip başlıkları altında değerlendiriyor. Sonuçlar internet sitesi üzerinden duyuruluyor. Projenin büyük bir kısmını İTÜ ARI Teknokent finanse ediyor.

Çekirdeğin ilk yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan önemli bir finansal destek gördüklerini belirten Peker, ayrıca Elginkan Vakfı’nın Çekirdek Laboratuvarı’nın kurulum maliyetlerini karşıladığını, TÜBİSAD, Agito, OTAM, Türk Telekom, Novicor, Yalçıner, Sistem YMM, Tanverdi Hukuk, Cloudturk gibi kurumların projeye destek verdiğini kaydediyor.

