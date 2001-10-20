Kabinede değişiklik

Bakanlar Kurulu’nda görev değişimine ilişkin tezkere Resmi Gazete’de yayınlandı. Yeni Kabine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayına sunularak kabul edildi.

Türkiye’de, 2013 yılı sonunda, siyasal yaşamı dalgalandıracak ölçüde kapsamlı bir kabine revizyonu yaşandı. Kabine revizyonu 10 bakanlığın yenilenmesi ve yerdeğiştirilmesi şeklinde şöyle gerçekleşti:

- Bekir Bozdağ’dan boşalan Başbakan Yardımcılığı’na Ankara Milletvekili Emrullah İşler atandı.

- Sadullah Ergin’den boşalan Adalet Bakanlığı’na Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ getirildi.

- Fatma Şahin’den boşalan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Sakarya Milletvekili Ayşenur İslam atandı.

- Egemen Bağış’tan boşalan Avrupa Birliği Bakanlığı’na Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu atandı.

- Nihat Ergün’den boşalan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na Kocaeli Milletvekili Fikri Işık getirildi.

- Erdoğan Bayraktar’dan boşalan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na İstanbul Milletvekili İdris Güllüce getirildi.

- Mehmet Zafer Çağlayan’dan boşalan Ekonomi Bakanlığı’na Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi atandı.

- Suat Kılıç’tan boşalan Gençlik ve Spor Bakanlığı’na Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç getirildi.

- Muammer Güler’den boşalan İçişleri Bakanlığı’na Efkan Ala atandı.

- Binali Yıldırım’dan boşalan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na Karaman Milletvekili Lütfi Elvan atandı.



Yeni bakanlar ve kısa özgeçmişleri



Başbakan Yardımcısı Emrullah İşler:

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, 1960’ta Ankara’da doğdu. Kral Suud Üniversitesi Eğitim Fakültesi İslami İlimler Bölümü’nde lisans eğitimini alan İşler, yüksek lisansını ve doktorasını Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalında tamamladı. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü’nde tefsir alanında yardımcı doçent olarak çalışan İşler, daha sonra Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, doçent ve profesör unvanlarıyla görev yaptı. Kazakistan ve Suudi Arabistan’da misafir öğretim üyeliği görevlerinde bulunan Emrullah İşler, Başbakan Başmüşaviri olarak çalıştı. Gazi Eğitim Fakültesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı yaptı. Çok iyi düzeyde Arapça ve İngilizce bilen İşler, evli ve 3 çocuk babası.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık:

AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, 1965’te Gümüşhane’de doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. İzmit ve İstanbul’da özel okullarda İngilizce ve matematik öğretmenliği yapan Işık, gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001’de AK Parti Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. 22 Haziran 2003’ten itibaren 4 yıl AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdürdü. 23. ve 24. dönemlerde AK Parti’den Kocaeli Milletvekili seçildi. 2007-2013 yılları arasında AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nda Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye’nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüten Işık, 31 Ocak 2013’te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı’na seçildi. Işık, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça biliyor.



Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi:

AK Parti Milletvekili Nihat Zeybekçi, 1961 yılında Denizli’de doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’ni bitiren Zeybekçi, İstanbul Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü’nde yüksek lisans, London Collage’de ekonomi eğitimi aldı. Zeybekçi, İstanbul ve Denizli’de yöneticilik görevlerinde bulundu. 2004-2011 yıllarında AK Parti Denizli Belediye Başkanlığı görevini yürüten Zeybekçi, Denizli Sanayi Odası Meslek Komitesi Başkanlığı da yaptı. Evli olan Zeybekçi, çok iyi düzeyde İngilizce ve Almanca biliyor.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ:

AK Parti Milletvekili Bekir Bozdağ, 1965’te Yozgat’ta doğdu. Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Ana Bilim Dalında yüksek lisans yaptı. Bir süre kamu görevinde bulunan Bozdağ, daha sonra serbest avukat olarak çalıştı. Bozdağ, AK Parti’nin kurulmasıyla Yozgat’ta AK Parti İl Teşkilatı’nın kurucuları arasında yer aldı ve kurucu il yönetiminde Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 22. Dönem’de Yozgat milletvekili ve Adalet Komisyonu üyesi olan Bozdağ, AK Parti Teşkilat Başkanlığı’na bağlı olarak değişik illerde İl Teşkilat Koordinatörlüğü ve 12. Bölge Teşkilat Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. 23. Dönem Yozgat Milletvekili olan Bozdağ, AK Parti Meclis Grup Başkanvekili seçildi. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Bozdağ, evli ve iki çocuk babası.



İçişleri Bakanı Efkan Ala:

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden 1987 yılında mezun olan Ala, iki yıl Sakarya Valiliği maiyet memurluğu, bir yıl İngiltere’de hizmet içi eğitim yaptıktan sonra, ikişer yıl Dernekpazarı ve Kabataş ilçelerinde kaymakamlık, Tunceli’de vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ala, İçişleri Bakanlığı’nda Eğitim Şube Müdürlüğü, İller İdaresi Daire Başkanlığı, Turizm Bakanlığı’nda Eğitim Genel Müdürlüğü ve Müşavirlik yaptı. Batman Valiliği’nden, 14 Eylül 2004’te Diyarbakır Valiliği’ne atanan Ala, 10 Eylül 2007’den sonra Başbakanlık Müsteşarlığı görevine getirildi. Ala, evli ve iki çocuk babası.



Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan:

1962 Karaman doğumlu. İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ni bitirdi. İngiltere’de Leeds Üniversitesi’nde maden ve yöneylem araştırması alanında, ABD’de Delaware Üniversitesi’nde ekonomi dalında yüksek lisanslarını yaptı. Etibank’ta yüksek mühendis olarak göreve başladı. DPT’de planlama uzman yardımcısı, uzmanı, Kalkınmada Öncelikli Yöreler Daire Başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulundu. OECD Kırsal Kalkınma Grubu Başkan Yardımcılığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve AB Müzakere İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında DPT Müsteşar Yardımcısı iken AK Parti’den milletvekili seçildi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce:

AK Parti Milletvekilli Güllüce, 11 Şubat 1950’de Erzurum Hasankale’de doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’ni bitiren Güllüce, yüksek lisansını Gebze Yüksek Teknoloji Üniversitesi’nde Yönetim Organizasyon alanında tamamladı. Libya’da mühendis ve yönetici olarak çalışan Güllüce, özel sektörde bir sanayi kuruluşunun hissedarı oldu ve genel müdürlük görevinde bulundu. Kartal Belediye Meclis üyesi, 3 dönem Tuzla Belediye Başkanı, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili olarak görev yaptı. 23. dönemde İstanbul Milletvekili seçilen Güllüce, 24. dönemde Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı oldu. Orta düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Güllüce, evli ve 5 çocuk babası.



AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

1968’de Alanya’da doğdu. Ankara Üniversitesi (AÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü bitiren Çavuşoğlu, ABD Long Island Üniversitesi’nde ekonomi dalında master yaptı ve öğretim görevlisi olarak çalıştı. Çavuşoğlu, 1993’te AÜ’de Avrupa Birliği Uzmanlığı eğitimini tamamladı. AK Parti kurucu Üyesi olan Çavuşoğlu, 22 ve 23. dönemlerde Antalya Milletvekili seçildi. 23. Dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanlığı, Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu Başkanlığı, Denetim Komisyonu Üyeliği, Bosna-Hersek Eş Raportörlüğü, Avrupa Demokratik Grup Başkan Yardımcılığı ve Sözcülüğü görevlerinde bulunan Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis Başkanlığı’na seçildi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam:

Ayşenur İslam, 1958’de İstanbul’da doğdu. Öğretim üyeliği görevinde bulunan İslam, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Filolojisinin ardından Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisansını Ankara Üniversitesi, doktorasını ise Gazi Üniversitesi’nde yapan İslam, Ankara Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevinde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç:

1976’da Almanya’da doğdu. 10 yaşına kadar Almanya’da yaşadı ve ailesinin Türkiye’ye dönmesiyle birlikte İstanbul Işık Lisesi’nde bir yıl okuduktan sonra, liseyi İstanbul Alman Lisesi’nde bitirdi. Lisans eğitimini ise İngiltere’deki Hertfordshire Üniversitesi’nde ‘Siyaset ve Avrupa Çalışmaları’ bölümünde tamamladı. Daha sonra Sabancı Holding’in Londra Bürosu’nda satın alma uzmanı olarak bir yıl çalıştı. Siyasete Cüneyt Zapsu’nun danışmanı olarak başladı. 1 yıl süren bu görevinden sonra başbakanlığa geçerek uzun bir dönem Tayyip Erdoğan’ın özel kalem müdür yardımcılığı görevini üstlendi. AK Parti Samsun Milletvekilidir.