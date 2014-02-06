Kadir Topbaş, Marmara Grubu’nda konuştu: Boğazı ‘KANAL’ kurtarır

Marmara Grubu Vakfı Akademik Konsey Toplantısı’nda konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 9.5 yılda 60 milyar TL yatırım yaparak dünyanın gıpta ettiği bir şehir oluşturduklarını ve yatırımlarda metroya öncelik verdiklerini söyledi.





Yatırımlarda metroya öncelik...

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı 2013-2014 yılı 29. Dönem Akademik Konsey Toplantısı, İstanbul Yeşilköy’de, Wow Otel’de gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Dünya Yerel Yönetimler Birliği (UCLG) Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş toplantıya misafir konuşmacı olarak katıldı. Topbaş yapılan yatırım ve hizmetlerle dünyanın merkezi haline gelen İstanbul’un belediye başkanlığını yürütmekten büyük onur duyduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca 2013-2014 yılı Akademik Konsey Başkanlığı devir teslim töreni yapıldı. Prof.Dr. Ali Nezihi Bilge başkanlığı Prof.Dr. Atilla Dicle’ye devretti. Toplantıya Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Dergisi Sahibi Yalçın Sönmez, İMES Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akar, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Orazmukhamed Chariyev, Özbekistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Abror A. Gulyamov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Servet Dorak, Arnavutluk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Erman Muça, Makedonya İstanbul Başkonsolosu Zerrin Abaz, Çevre ve Devlet eski Bakanı Ali Talip Özdemir, eski Milletvekili Yüksel Çengel, Amerikalı iş ve akademi dünyası temsilcilerinden oluşan heyet, Türk iş ve akademi dünyasından temsilciler katıldı.

Marmara Grubu Vakfı yeni Akademik Konsey Başkanı Prof.Dr. Atilla Dicle’nin sunduğu toplantıda Marmara Grubu Vakfı Genel Sekreteri Dr. Fatih Saraçoğlu, Kadir Topbaş’ın özyaşam öyküsünü aktardı. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, “Globalden Yerele” başlıklı 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin, 4-6 Şubat 2014 tarihlerinde, İstanbul’da Wow Otel’de gerçekleştirileceğini duyurdu. Her yıl Avrasya Ekonomi Zirveleri’ni destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’tan bu yıl da 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ni desteklemesini rica eden Suver, bu kapsamda İstanbul Kent Orkestrası’nın Zirve’ye tahsis edilmesini ve yine viyadüklere asılacak afişlere Zirve bilgilerinin yazılmasını istedi.

Kadir Topbaş konuşmasında, İstanbul’un tarihi dokusuna ve güzelliklerine vurgu yaparak; “İstanbul bu kadar engin tarihinden dolayı gerçek anlamda barış ve hoşgörü kentidir. İstanbul’da, bir ülke özelliğinde zenginlik var. Bir ülke özelliğinde olduğunu hatırlatmak isterim. Ekonomik anlamda dünyanın odak noktasındadır” dedi.

Yerel yönetimlerin gelecekleriyle ilgili bir panelde konuşmak üzere Birleşmiş Milletler (BM) açılışına davet edildiğini belirten Topbaş şu bilgiyi paylaştı: “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon dünyanın değişik yerlerinden, bizim akil adamlar dediğimiz tarzda, 26 kişiyi üst düzey panelist olarak belirledi. İngiltere Başbakanı David Cameron, Liberya ve Endonezya Cumhurbaşkanları, Ürdün Kraliçesi, Mandela’nın eşi... 2015 sonrası şehirlerin geleceği ile ilgili BM’ye bir rapor hazırlıyoruz.”

Ulaşım, turizm, eğitim, spor ve sağlık alanlarında İstanbul’a yapılan yatırımlarla ilgili detaylı bilgi veren Başkan Topbaş, İstanbul’un dünyanın en iyi, en modern metrolarına sahip kenti haline geldiğini, metro ağının 2023 yılında 800 kilometreye ulaşacağını ifade etti. 2014 yılında İBB’nin yatırım bütçesinin yüzde 15 artacağını ve yatırımlarda öz kaynaklara ağırlık verdiklerini vurgulayan Topbaş, 29 Ekim’de Marmaray’ın açılmasıyla şehrin doğu-batı aksında iki kıta arasında ulaşımın büyük oranda kolaylaşacağını kaydetti.



Taksim’i yayalaştırma doğru proje

Taksim Yayalaştırma Projesi’nin çok doğru bir yatırım olduğunu belirten Başkan Kadir Topbaş şunları kaydetti: “Taksim altgeçidi dünyaya örnek gösterebilecek kadar kaliteli. Geçmişte orada metrodan çıkan insanlar karıncıların yeryüzüne çıkışı gibi yoğunluk oluştururdu. Trafikteki araçlar ve insanlar adeta birbiriyle yarışmaktaydı. Bugün İstanbul’da 3 milyona yakın araç var. Yeni yollar ve alternatifler, geçiş alanları, yayaya daha rahat hareket edeceği imkanlar sağlamalısınız. Taksim’de bu yaptığımız iş doğru, İBB Meclisi ve Koruma Kurulu tarafından da onanmış bir projedir. Yüzeyde henüz bir şey yapmadık, sadece beton döktük. Taksim’de yeşillendirme, kısmen ağaçlandırma, şehir mobilyaları ve zemin kaplaması çalışmaları yapılacak. Hatta çevre binalarının cepheleriyle ilgili çalışmalar var.”



Kanal İstanbul cesur bir yatırım

Kanal İstanbul’un hükümetin önemli projeleri arasında yer aldığını da belirten Kadir Topbaş, “İstanbul Boğazı’ndan yılda 60 bin civarında gemi geçiyor. Bunun 17-18 bini tanker ve petrol taşıyor. İstanbul Boğazı SİT alanı olmasına rağmen açık deniz kabul ediliyor. Boğaz’a radarlar için bir takım kuleler dikildi. Ancak dümen kilitlendiği zaman kuleler de bir şey ifade etmiyor. Boğaz’da ciddi sıkıntılar yaşanabilir. İstanbul Boğazı’ndan gemi geçişi bu kadar tehlike olmasaydı, böyle yeni bir kanal açmak gerekmezdi. Giderek artan petrol sarfiyatı, gemi taşımacılığının devam etmesi gibi gelişmeleri düşündüğünüzde İstanbul Boğazı’nı kurtarmak adına böyle bir adım atmak gerekliydi. Bu büyük bir cesaret gerektiren, gerekli bir yatırım. İstanbul’u kurtarmak adına böyle bir adım atmak gerekiyor” diye konuştu.