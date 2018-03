Kaliteye Anadolu Damgası

21. Kalite Kongresi ve 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni, İstanbul’da; Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği TÜSİAD) tarafından İstanbul’da düzenlenen, dergimiz KobiEfor’un desteklediği 21. Kalite Kongresi’nde “Yaşanabilir Gelecek” tartışıldı, 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni’nde ise kaliteye damgasını vuran ‘Anadolu’nun yükselişi oldu.





Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) tarafından bu yıl ‘Yaşanabilir Gelecek’ ana temasıyla düzenlenen ve dergimiz KobiEfor’un iletişim sponsoru olduğu 21. Kalite Kongresi ve 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni, kamu, iş ve sanat dünyasının kanaat önderlerini İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda buluşturdu. 20. Ulusal Kalite Ödül Töreni’nde Büyük Ölçekli İşletmeler Kategorisi’nde Petkim Petrokimya, Büyük Ölçekli İşletmelerin Operasyonel Birim Kategorisi’nde Boytaş ve İstikbal, Kamu Yönetimi ve Hizmetleri Kategorisi’nde ise Şanlıurfa Belediyesi ve Tarsus Belediyesi Ulusal Kalite Başarı Ödülleri’ni kazandı. Türkiye’nin başta ekonomi olmak üzere, eğitim, sağlık, enerji gibi alanlarda geleceğinin tartışıldığı kongrede ilk gün Yıldız Holding Global İnovasyon Grubu Başkanı Bilal Kaafarani, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay, Bosch Türkiye Temsilcisi Steven Young, Coca Cola Türkiye Kafkasya ve Ortadoğu Bölüm Başkanı Galya Frayman Molinas tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Kongrenin ikinci günü ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Silikon Vadisi’nin Aykırı Girişimcisi Andrew Keen, Socar Türkiye CEO’su Kenan Yavuz, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş ve Soyak Holding CEO’su Emre Çamlıbel Türkiye’nin geleceğine yönelik fikir ve bakış açılarını katılımcılara aktardı.



9 finalistten 8’i Anadolu’dan

Açılış konuşmasında KalDer Başkanı Hamdi Doğan, Türk iş dünyasının en prestijli ödülü olan ‘Ulusal Kalite Ödülleri’nde bu yıl finale kalan 9 kuruluştan 8’inin, ödül sürecinin bir parçası olan kararlılık belgeleri için başvuruda bulunan 7 kuruluşun 5’inin, yetkinlik için başvuran 22 kuruluştan 17’sinin Anadolu’dan katıldığını söyledi. Bu rakamların Anadolu’daki sanayi yapılanmasına katkılarının, geri dönüşünü almaya başladıklarının kanıtı olduğunu kaydeden Doğan, yerel ekonomilerin gelişiminde rol alan yerel yönetimler, kalkınma ajansları ve üniversitelerde rekabetçi ve sürdürülebilir bir kalkınma anlayışının yaratılmasını önemsediklerini vurguladı: “Bölgesel yayılım sürecimiz hızla devam ediyor. Dört şubemizin yanısıra sanayi ve ticaret merkezlerinde yayılım stratejimizin uzantısı olarak kurduğumuz temsilciliklerimizle yeni odaklar oluşturuyoruz. Kamuda kalite kavramın yerleşmesi için uzun yıllardır süren çabalarımızda bu yıl önemli iki gelişme yaşandı. Biri; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın EFQM modeli uygulamasına başlaması. Süreç AB fonları desteğiyle bir yıldır sürdürülüyor. İkinci önemli gelişmeyse yeni kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın başlangıçta EFQM Mükemmellik Modeli’ni benimseyerek yola çıkışıdır. Geride bırakılan 20 yılda 80 binin üzerinde kişiye Mükemmellik Modeli eğitimi verdik. Kongrelerimizde yaklaşık 45 bin kişi ile buluştuk. Başlattığımız Ulusal Kalite Hareketi’nde katılımcı kuruluş sayımız 500’e yaklaştı.”

Hamdi Doğan, mükemmel kuruluş tanımının değiştiğini, başarının artık sürdürülebilirlikle kullanılan bir kavram olduğunu ifade etti: “Yakın bir gelecekte bugün ‘olsa iyi olur’ dediğimiz pek çok kavram ve uygulamanın yasal bir zorunluluk haline dönüşeceğini göreceğiz. Bunları uygulayan kuruluşlar gelecekte yer edinmede bir adım önde olacaklardır. Halen ülkemizin tüketim hızı ile karbon ayak izimizin ihtiyaç duyduğu alan 1.5 dünya, ABD tüketim hızı ile 4.5 dünya, ortalama ile baktığımızda 2.5 dünyaya ihtiyacımız bulunmaktadır.”



Yaşanabilir gelecek için sürdürülebilir kalkınma

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, TÜSİAD olarak sürdürülebilir kalkınmayı önümüzdeki dönemin temel belirleyicisi ve öncelik alanı olarak belirlediklerini söyledi: “Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma vizyonu için ‘Vizyon 2050 Türkiye’ raporunu hazırlayarak 2050 yılında sürdürülebilir bir Türkiye’ye ulaşmak amacıyla atılması gereken adımları tespit ettik ve izlenmesi gereken yol haritasını ortaya koyduk. İş dünyası olarak sahip olduğumuz bilgi, bilim, teknoloji, beceri ve finansal kaynaklar ile sosyal sorumluluğu harmanlayarak 'yaşanabilir bir gelecek' sunacak sürdürülebilir kalkınma vizyonunun oluşturulabileceğine inanıyoruz. Tüm paydaşların katılımıyla gerekli politikaları oluşturduğumuz ve uyguladığımız takdirde, doğal kaynakların dengeli kullanıldığı, ekonomik ve sosyal alanda sürdürülebilir gelişmeye sahip 'yaşanabilir' bir dünya için geç kalmış değiliz.”

Sabancı Holding’in eski CEO’su Hazım Kantarcı, kendi öyküsünü kitaplaştırdığını belirterek, toplam kalite anlayışının yaşamın her katmanında özellikle siyasette uygulanması halinde yaşamın daha kaliteli olacağını söyledi.



İnovasyon bir zihniyettir

Başarılı geçmiş çalışmaları tüketicilere aktarıp geleceği keşfetmeye çalıştıklarını belirten Yıldız Holding Global İnovasyon Grubu Başkanı Bilal Kaafarani, aslında bir zihniyet olan inovasyonun 3 matriksini şöyle sıraladı: “İnovasyon uniq, kendine has, özgün olmalı. İkincisi bir değeri olmalı, insanlar buna para vermeye hazır mı? Üçüncüsü bu ürün ticarileştirilebiliyor mu?” İcatla inovasyon arasında fark bulunduğunu belirten Kaafarani, operasyonel, piyasa, kategori ve transformasyonel olmak üzere 4 farklı tip inovasyon modelini anlattı. Yıldız Holding’in yüksek kaliteyi en ekonomik fiyata sunmaya çalıştığını söyledi.



Yeni Yönetim Modelleri

Yeni Yönetim Modelleri Oturumu’nun başkanlığını yürüten Psikolog/Yazar Prof. Dr. Acar Baltaş, liderliğin etkilemekten geçtiğini söyledi. Liderliği bahçevanlığa benzeten Baltaş, liderlerin herkese eşit davranmanın adalet olmadığını bildiğini, artık genelleyerek değil kişiselleştirerek yönettiklerini aktardı. Kordsa Global Başkanı ve CEO’su Hakan Tiftik, günümüzde bilgi odaklı insanın en önemli kaynak haline geldiğini, rekabeti, müşteri ve teknolojiyi yönetecek insan olduğunu vurgulayarak, yalnızca üst yönetimlerle rekabetçiliği üst seviyeye çıkarmanın yetmediğini, şirketin her çalışanının sürece dahil olmaları gerektiğini anlattı. Bilim İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, risk yönetimi ve değişim yönetiminin liderliğini yapmak gerektiğini belirterek, firmaların sürdürülebilir başarısı için itibar yönetiminin öneminden sözetti.



Dijital Pazarlama Trendleri, E-Ticaret ve Online İtibar Yönetimi

Dijital Pazarlama Trendleri, E-Ticaret ve Online İtibar Yönetimi Oturumu’nu SKY TURK 360 Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu yönetti. Doğan Online CEO’su Yenal Gökyıldırım, gelecekte ciroların yüzde 50’sinin mobil alandan olacağını, dijital alanda yapılan reklam yatırımının başarısının ölçülebilmesinin ciddi fark yarattığını söyleyerek, e-ticaretin inceliklerinden sözetti: “Müşterinin size ulaşmasını sağlamalısınız, ürünlerinizdeki güncellemeler düzenli olmalı. Kullanıcılar ve çalışanlar olarak şirket itibarı için facebook ve twittera dikkat etmek lazım.” Gökyıldırım, e-ticaretin Türkiye’de 10 katı büyüyebilme potansiyelinin olduğunu da aktardı. Sahibinden.com Genel Müdürü Burak Ertaş, 2012’nin ilk 8 ayında toplam tablet ve akıllı telefon satışının 3 katına çıktığını, dijital reklamlarda yüzde 32 artış yakalandığını söyledi. Ertaş, dijital alanda hedef kitleye ulaşmadaki başarıyı şöyle örnekledi:“Burada snipersınız, öteki tarafta çifteyle kuş sürüsünü hedef alıyorsunuz.”



Enerji Sektörüne Bakış

Enerji Sektörüne Bakış Oturumu’nu TÜPRAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve Kalder Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yılmaz Bayraktar yönetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, önümüzdeki dönemde dünyada enerji talebinde çok önemli bir artış yaşanacağını belirterek, üretim artışını dengeleyecek yatırımlar ve bunun için yerli kaynakları harekete geçirmek gerektiğini söyledi. Türkiye’nin kömür rezervlerini yeterince kullanamadığını ve mutlaka etkin değerlendirmesi gerektiğini aktaran Kilci, Rusya ile Akkuyu’da nükleer santral kurulacağını ve Türkiye’de 2. nükleer santrali kurmak için çeşitli ülkelerle görüşmelerinin sürdüğünü açıkladı. Çalık Yedaş Genel Müdürü Nurettin Türkoğlu, 5 ilde elektrik dağıtım hizmeti verdiklerini, özelleşen bir dağıtım şirketi olarak Mükemmellik Modeli’ni baz aldıklarını anlattı. Türkoğlu, dünyada akıllı şebekelerden akıllı toplum modeline geçildiğini bunun merkezinde de dağıtım şirketlerinin yer aldığını, sürdürülebilir olmanın gereği olarak toplam kaliteyi içeren örnek bir şirket olmak istediklerini belirtti. Socar Türkiye Başkanı ve CEO’su Kenan Yavuz, Türkiye’de artan enerji ihtiyacının karşılanabilmesi için yerel kaynakların harekete geçirilmesi gerektiğini söyledi.



Dijital Baş Dönmesi (Dijital Vertigo)

Kongre’nin 2. Günü Özel Oturum Konuşmacısı Girişimci, Yazar Adrew Keen, dünyanın önde gelen dijital ticaret ve kültür analistlerinden ve Silikon Vadisi temelli girişimcilerden. Dijital Vertigo (Dijital Baş Dönmesi) kitabının yazarı Keen, “Hayatın özü ilişki kurmaktır, karşındakini tanımaktır” dedi. Hipo görünürlük olarak adlandırılan, gelecekte herkesin aynı networkte yer almasını kabusa benzeten Keen, bundan kaçınılamayacağını, herkesin bir Hitchcock (ünlü korku filmleri yönetmeni) masalının içine alındığını söyledi. Süreci illüzyona benzeten Keen, dijital dünyanın yükselişiyle insanların gerçeği görmeyi unuttuğunu savundu: “Bu illüzyonu durdurmak lazım. Görünürlük büyük bir tuzak oluşturuyor, örneğin Batı’da terörle ilgili paranoya oluşturuluyor, Çin, Hindistan gibi ülkeler daha baskıcı oluyor. Sanayi devrimi insanların izlenmesini mümkün kıldı. Networkleri dikkatli kullanın, mahremiyetinize özen göstermelisiniz. Silikon Vadisi’nin tecavüzüne izin vermemeniz lazım. Ve internete unutmayı öğretmeliyiz. Unutmak insan olmanın bir parçasıdır. Bireysel sorumluluk almalıyız, veri okuryazarlığı bu anlamda önemli, dijital çağda ayak izimizi bırakıyoruz, neyi bırakacağımız tamamen bize bağlı. Görünmezlik sizi korur. Ben yalnızca twitter’da yer alıyorum, yazılarımı iletmenin en iyi şekli. Networkler; twitter, linkedin gibi yerler, bizi kendimizi satmaya alıştırdığımız yerler. Orada olabilirsiniz ama sorumlu kullanın.”



Mükemmellik Kültürü ve Ulusal Kalite Hareketi

Mükemmellik Kültürü ve Ulusal Kalite Hareketi Oturumu’nu İGDAŞ Genel Müdürü ve KalDer Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Aslan, karlılık değil, değer üretmenin hedeflendiğini söyledi: “2011’de Büyük Ödülü aldık. Bütçe değil sadece irade gerektiriyor. Herkesi Ulusal Kalite Hareketi’ne (UKH) katılmaya davet ediyoruz.” Medicana International Ankara Genel Müdürü Oğuz Engiz, UKH’ye katıldıklarını ve uluslararası nitelikte bir sağlık kuruluşu olma yolunda ilerlediklerini anlattı. Gloria Golf Resort Genel Müdürü Cüneyt Çakalel, Türkiye’de 3 otel ve golf sahasının birarada bulunduğu tek tesis olduklarını belirterek, “Türkiye’nin en büyük Avrupa’nın 2. Büyük 45 delikli golf sahasına sahibiz. 12 ay açığız. UKH ile 3 yıl önce tanıştık, vizyonumuzu değiştirdik” dedi. Tarsus Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, dillerin, dinlerin, medeniyetlerin buluşma noktası Tarsus’u ve belediye olarak UKH’ne katılımlarını ve mükemmellik yolculuklarını anlattı. Kişilere değil, sistemlere bağlı yönetim anlayışını benimsetmeyi amaçladıklarını aktaran Kocamaz, Avrupa Kalite Ödülü’nü hedeflediklerini açıkladı: “Asıl hedefimiz Tarsus’u bir dünya kenti yapmaktır.”



Geleceğin Şehirleri ve Yapı Sektörü

Geleceğin Şehirleri ve Yapı Sektörü Oturumu’nu Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel yönetti. ÇEDBİR Yönetim Kurulu Bakanı Haluk Sur, akıllı bina yatırımlarının hem yeşile dönüş, hem de krizden çıkışa bir anahtar olduğunu belirterek, “Yeşil bina yatırımlarında yeşil coğrafyaya ayak uydurulmalıdır. Yeşil bina Türkiye’nin konut stoğuna avantaj sağlayacaktır” dedi. Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Ersoy, kurum olarak dünyada gelişen ve kendilerini konumlandırdıkları 4 mega trendi sıraladı: “Globalleşme. Küresel ısınma. Demografik değişim. Şehirleşme.” Ersoy, Siemens’in sürdürülebilir bir şirket olmasının nedeni olarak da ‘doğru geleceği doğru algılama’ özelliğini gösterdi. Varyap Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, yürüttükleri inşaat projelerinde niyetin önemli olduğunu vurguladı:“Yeşil bina yatırımları için paraya değil niyete ihtiyacınız var. Varyap olarak yürüttüğümüz projelere niyetle başladık ve özellikle maliyetlerde yüzde 30 avantaj sağlayacak binalar inşaat ettik.”



Yaşam Biçimi Olarak Kalite

Sanatçı ve Eğitmen Ayla Algan, insanoğlunun kendisini ölümsüz kılmak istediğini belirterek, yaşanabilir gelecek için yaratıcı olmanın, işini sevmenin öneminden sözetti: “Büyükannenizin böreği bile yaratıcı edim taşıyor, biz Anadolulu’yuz ve Anadolu’da 350 yaşamış kültür var. Eğer yaratıcı olursak, yeganeyi bulursak o zaman dünyayla bütünleşir ve mutlu olursunuz. Yaptığınız işi severek yaptığınız zaman, bu bizim ölümsüzlüğümüzü getirecek” dedi.



Şahin: Katmadeğer ölçülebilir hale getirilmeli

‘Yönetim Kadının Hakkıdır’ Oturumu’nda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, bakanlığı yeniden yapılandırdıklarını, ilgili genel müdürlüklerin ölçülebilir kriterlerini, ölçebilme kapasitesini geliştirip, iyileştirmek için strateji planlaması, eylemi ve hedefi içinde bulunduklarını anlattı. Yeni dünya düzeninde yeteneğin öne çıktığını belirten Şahin, toplumun yarısı olan kadınların yok sayılamayacağını, engellilerin potansiyellerinin kullanılmazlık edilemeyeceğini söyledi. Şahin, “Ekonomik kalkınmayı hakça paylaşmadığınız, herkesi birinci sınıf vatandaş yapma hedefini koymadığınız sürece, sürdürebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değildir” dedi. Kadının statüsünü yükseltmeye çalıştıklarını, eğitim, sağlık, istihdam hakkını önemsediklerini, kadının ekonomik olarak güçlenmesi, eğitim ve sağlık olanaklarından istifade etmesi için çalıştıklarını kaydetti. Kadın ve erkeğin katmadeğerinin ölçülebilir hale getirilmesi gerektiğini, sektörel bazda kadınların sorunlarını incelediklerini, kamunun ve devletin yapması gerekenleri belirlemeye çalıştıklarını anlattı.



Ulusal Kalite Ödülleri rakamlarla

Ulusal Kalite Ödülü’nü almak için 20 yıl içerisinde 246 kuruluş başvurmuş ve bu yıla kadar 40 Başarı, 27 Büyük, 5 Mükemmellikte Süreklilik ödülü olmak üzere toplam 72 ödül verilmiş. Bugüne kadar 8’i Büyük Ödül ve 12’si Başarı Ödülü olmak üzere toplam 20 Türkiye’de faaliyet gösteren kurum ve kuruluş EFQM Mükemmellik Ödülü kazanmış.

Ulusal Kalite Ödülleri’nin, kalite alanındaki Türkiye’nin en büyük ve itibarlı kalite etkinliği olduğunu belirten Kalite Ödülü Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Durman işletme ve kamu kurumları başvurularının birlikte değerlendirildiğini ve değerlendirmede referans alınan EFQM Mükemmellik Modeli’ndeki tanım ve kavramların güncellendiğini kaydetti.