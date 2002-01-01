Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz: Rekabetten korkmuyoruz

“Asya Pasifik/EMEA Ortak Bölgesel Toplantısı”nda konuşan Bakan Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin yatırımcı çekmek için ciddi performans sergilediğini belirtti.

Dünya genelinde 70 ülkede, 300’den fazla ofiste faaliyet gösteren, 145’ten fazla muhasebe, denetim ve iş yönetimi danışmanı şirketin oluşturduğu BKR International’ın yıllık toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantının açılışına katılan Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin hem bölge hem de dünyanın geri kalanı için son derece önemli bir konumda olduğunu belirterek şöyle konuştu: “3 kıtanın tam ortasında yer alıyoruz. Tarihi İpek Yolu’nun ve Baharat Yolu’nun önemli bölümleri Anadolu boyunca uzanıyor. Türkiye bugün de ticaret rotalarının kavşağında bulunuyor. Gümrük Birliği’ni imzaladıktan sonra AB ile ticaret rakamlarımız muazzam rakamlara ulaştı. Gümrük Birliği üyeliği sayesinde Türkiye Asya menşeli firmaların odak noktası haline geldi.”

Asya menşeli firmaların Türkiye’de önemli yatırım yaptığını, şu anda Türkiye’de en başarılı olan ihracat şirketlerinin Asya menşeli olduğunu aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu: “Avrupa menşeli şirketler açısından da bu durum geçerlidir. Türkiye’de yatırım yapan Avrupa menşeli şirketler Türkiye’de ürettikleri malları hem Kuzey Afrika’ya hem de Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyorlar. Bu anlamda Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üyeliği gerçekten ticaret hacmini hem AB’ye hem de AB dışındaki ülkelerle kayda değer biçimde artırmıştır.”

Türkiye’nin Gümrük Birliği’ne üye olduğu aşamada rekabetten korkan bazı şirketlerin olduğunu, ancak zaman içerisinde Türk şirketlerin rekabet baskısı altında kalitelerini artırdığını anlatarak, bu şirketlerin giderek daha verimli şirketler haline geldiğini kaydetti. Gümrük Birliği’nin hukuki ve kurumsal değişim açısından itici güç oluşturduğunu aktaran Yılmaz, “Global kriz dünyanın her ülkesini çeşitli şekilde etkiliyor. Bizim temel pazarımız AB olduğu için AB’nin etkilenmesi bizi de etkiledi. Ticaretimizi çeşitlendirme politikamız ve dünyanın farklı yerlerindeki ilişkilerimiz sayesinde global ekonomik kriz nispeten Türkiye’yi daha az etkiledi” dedi.



Yabancı yatırımların yüzde 70’i AB’den yüzde 9’u ABD’den

Cevdet Yılmaz, yatırım ortamı iyileştirildiğinde sadece yurt içindeki şirketlere fırsat tanımış olmakla kalınmayacağını, ülkemizin yabancı şirketler açısından da cazip hale getirilmiş olacağına dikkat çekerek şunları söyledi: “Türkiye yabancı doğrudan yatırımları çekmek için ciddi performans sergiledi. Hukuki ve kurumsal değişimler sayesinde yabancı sermayenin yatırım amaçlı Türkiye’ye geldiğini gördük. Son 10 yıl içerisinde 130 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırım Türkiye pazarlarına aktı.”

Türkiye’deki 2002 ile 2013 yılları arasındaki yabancı doğrudan yatırımın yüzde 70’inin AB ülkelerinden, yüzde 9’unun ABD, yüzde 15’inin de Asya ülkelerinden geldiğini ifade eden Yılmaz, AB’nin yabancı doğrudan yatırımlarda hakimiyetini koruduğunu söyledi. Yılmaz, Türkiye’nin ulaştırma alt yapısı için ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, 3. Havalimanı ve liman yatırımlarını hatırlattı.



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Dünya çapında danışmanlar ağı olarak BKR International’ın toplantısına Türkiye temsilcisi Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. ev sahipliği yaptı. Konferansta Avrupa-Ortadoğu-Afrika ve Asya Pasifik Bölgeleri temsilcileri buluştu. Delegeler ve aileleri ile birlikte toplamda 250 kişilik bir katılım gerçekleşti.

Konferansta, mali müşavirlik, muhasebe, vergi politikaları ve denetim konusunda dünya ölçeğindeki ilerleme raporları sunuldu; araştırma sonuçları açıklandı. Zirve’nin Ticari Oturumu’nda konuşan, Türkiye BKR International üyesi Işık Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.’den Sorumlu Ortak, Baş Denetçi Hakan Şahin, bütün özel bankaların genel müdürlükleri ve toplam banka şubelerinin yüzde 21’nin İstanbul’da bulunduğunu, İstanbul’un bölgenin finans merkezi haline geldiğini aktardı.