Kalkınma Bakanlığı ve TOSYÖV işbirliği güçleniyor

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez başkanlığındaki TOSYÖV Heyeti ile makamında biraraya geldi.



TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Develi, TOSYÖV Başkan Yardımcısı Nezih Kuleyin, KobiEfor’dan Öncücan Sönmez’in katıldığı toplantıda TOSYÖV ile Kalkınma Bakanlığı arasındaki işbirliğinin gelişmesi için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, TOSYÖV ve Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle daha önce Kocaeli Gebze’de ve Ankara’da gerçekleştirilen iki etkinliği, gerek katılım, gerek içerik ve organizasyon açısından yararlı bulduğunu ifade etti. Bakan Yılmaz, TOSYÖV’ün çalışmalarını ve projelerini takdirle karşıladığını da sözlerine ekledi.

TOSYÖV Başkanı Yalçın Sönmez, Kalkınma Bakanlığı’nın ve Bakan Cevdet Yılmaz’ın TOSYÖV’ün çalışmalarına yaklaşımını ve geliştirdikleri işbirliğini değerli bulduğunun altını çizerek, iki kurum arasındaki işbirliğini geliştirmenin KOBİ’lerin, girişimcilerin ve Türkiye’nin kalkınmasına, büyümesine büyük katkısı olacağını dile getirdi.

Toplantıda Yalçın Sönmez, TOSYÖV liderliğinde Kalkınma Bakanlığı işbirliğiyle farklı illerde “KOBİ’lerin Orta Gelir Tuzağından Kurtarılmasında Kalkınma Politikaları” başlıklı toplantılar düzenleneceğini de anlattı. Çalışmaların ayrıntıları üzerinde Bakan Cevdet Yılmaz ile görüş alışverişinde bulunulan toplantıda düzenlenecek etkinliklerin öncelikli olarak Doğu ve Güneydoğu illerinde başlanmasına karar verildi.

Yalçın Sönmez etkinlikleri; KOSGEB, TÜBİTAK, Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü, Türk Patent Enstitüsü gibi kamu kurumlarının yanısıra toplantıların düzenleneceği ilde ki Valilik, Kalkınma Ajansı, Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknokentler varsa Serbest Bölgeler, Küçük Sanayi Siteleri, iş dünyası derneklerinin temsilcileri ve üst düzey yetkililerinin desteği ve katılımıyla gerçekleştireceklerini açıkladı.

Toplantıda ayrıca Kalkınma Ajansları’nın Türkiye’nin gelişmesinde özel rolleri ve konumları bulunduğunu vurgulayan Sönmez, bu kurumların çeşitli kaynak ve yetkilerle daha da güçlendirilmesi gerektiğini söyledi. Yalçın Sönmez, Kalkınma Ajansları yönetiminde sivil katılımı arttıracak düzenlemelerin yapılmasını da yararlı buldukları önerisini sözlerine ekledi.