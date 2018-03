Kamu alacakları yeniden yapılandırıldı

İş Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması ile bazı alacakların faizsiz yeniden yapılandırılmasına dair kanun ile 65 milyar TL tutarında tahsilat bekleniyor.

10/9/2014 Tarih ve 6552 Sayılı Kanun ile çalışma hayatına önemli yenilikler ilave edildi ve 65 milyar lira tutarında kamu alacağının tahsilat koşulları yeniden düzenlendi. Kanunun getirdiği; okurlarımız için önemli ve acil gördüğümüz bazı noktaları paylaşıyoruz:

İş Kanunu’nda yenilikler:

4857 Sayılı Kanun’un 18’inci Maddesi’nin Birinci Fıkrası’na şu cümle eklendi: “Yer altı işlerinde çalışan işçilerde kıdem şartı aranmaz.”

4857 Sayılı Kanun’un 36’ncı Maddesi Beşinci Fıkrası şöyle değiştirildi: “İşverenler, alt işverene iş vermeleri hâlinde, bunların işçilerinin ücretlerinin ödenip ödenmediğini işçinin başvurusu üzerine veya aylık olarak resen kontrol etmekle ve varsa ödenmeyen ücretleri hak edişlerinden keserek işçilerin banka hesabına yatırmakla yükümlüdür.”

4857 Sayılı Kanun’un 63’üncü Maddesi’nin Birinci Fıkrası’na şu cümle eklendi: “Yer altı maden işlerinde çalışan işçiler için yer altındaki çalışma süresi; haftada en çok otuz altı saat olup günlük altı saatten fazla olamaz.“

Kamu alacaklarının tahsilinde yenilikler:

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamına giren; beyana dayanan vergilerde, “30/4/2014 tarihinden önce tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamlarından, vergi aslına bağlı olmayan vergi cezalarından, idari para cezalarından vazgeçilir.”

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında takip edilen; adli ve idari para cezalarında, “Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan alacakların ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.”

Bunun yerine; “Kanunun yayımlandığı tarihe kadar yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla alacaklara bağlı faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tahsilinden vazgeçilir.”

Başvuru ve taksitlendirme: (Bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçlular Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarları, ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri şarttır.)

Tahsitlendirmede; faiz veya gecikme zammı yerine uygulanacak Yİ-ÜFE oranları:

1) Altı eşit taksit için (1.05),

2) Dokuz eşit taksit için (1.07),

3) On iki eşit taksit için (1.10),

4) On sekiz eşit taksit için (1.15),

Not: Bu maddeye göre ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi hâlinde bu madde hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir.

Vazgeçilen alacaklar: “6183 Sayılı Kanun kapsamına giren her bir alacağın türü, dönemi, asılları ayrı ayrı dikkate alınmak suretiyle tutarı 50 Türk lirasını aşmayan asli alacakların ve tutarına bakılmaksızın bu asıllara bağlı ferî alacakların, aslı ödenmiş ferî alacaklardan tutarı 100 Türk lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.”

Meslek odalarına borçlar:

“GEÇİCİ MADDE 18- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ödenmesi gerektiği hâlde ödenmemiş olan, bu Kanun hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî alacaklar yerine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar –istenirse taksitlendirme ile– tahsil edilir.”

Gümrük borçları:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerince, takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı alacaklarından vadesi geldiği hâlde ödenmemiş olanlarında; “Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar –istenirse taksitle– ödenir. Peşin ödenmesi şartıyla, alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi ferî amme alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.”

Elektrik borçları

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (TEDAŞ) elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarından (özelleştirme devir işlemleri sırasında TEDAŞ’a devredilmiş olan alacaklar) ile TEDAŞ’ın tarımsal sulamada kullanılan elektrik tüketiminden kaynaklanan alacaklarında ve TEDAŞ’a ait olup tahsilatı özelleştirilen elektrik dağıtım/perakende satış şirketlerince sürdürülen ve bu fıkra kapsamına giren alacaklar da; “Vadesi 30/4/2014 tarihi itibarıyla geldiği hâlde bu Kanun’un yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asıllarının tamamı ile bu alacaklara ilişkin ferîler yerine, bu Kanun’un yayımlandığı tarihe kadar söz konusu alacakların asıllarına Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar tahsil edilir.”