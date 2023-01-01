Karadağ

‘Karadağ’ kitabı, Karadağ diline çevrilen Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Karadağ Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver...





Karadağ’ın (Montenegro) başkenti Podgorica’da Mayıs ayında yapılan özel bir toplantıyla Marmara Grubu Vakfı Başkanı ve Karadağ Fahri Başkonsolosu Dr. Akkan Suver’in daha önce Türkçe olarak kaleme aldığı “Karadağ” kitabının Karadağ dilinde yayınlanan tercümesi tanıtıldı. Podgorica Şehir Kütüphanesi’nde yapılan törene Karadağ Başkan Yardımcısı Vujica Lazovic, Karadağ Bilim Bakanı Sanja Vlahovic ile Türkiye Büyükelçisi Mehmet Niyazi Tanılır ve Milletvekili Rifat Rastoder ile Karadağ İçişleri eski Bakanı Jusuf Kalamperovic ve kalabalık bir dinleyici kitlesi katıldı. Dr. Akkan Suver, eşi Müjgan Suver, Mine ve Cengiz Güldamlası ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Büyükelçiliği mensuplarının da katıldığı törende Karadağ Üniversitesi’nden Prof.Dr. Serbo Rastoder, Karadağlı Prof.Dr. Novak Adzic, kitabın yayıncı kuruluşunun genel müdürü Atvija Kerovic, Balıkesir Üniversitesi’nden Akademisyen Dr. Abidin Temizer’in söz aldığı tanıtım toplantısında konuşmacılar, Dr. Suver’in başarılı çalışmalarından sözetti.

Prof.Dr. Serbo Rastoder, konuşmasında Dr. Suver’in tarihçi olmadığını belirtmesine rağmen tipik bir akademisyen ölçü ve değer ölçüsüyle bu kitabı kaleme aldığını ve ortaya koyduğu eserin gerçekte ciddi bir akademik çalışma olduğunu vurguladı.

Balıkesir Üniversitesi’nden Dr. Abidin Temizer ise kendisinin bir Karadağ uzmanı akademisyen olduğunu, Dr. Akkan Suver’in disiplinlere dikkat ederek özverili bir çalışma hazırladığını, bunun Karadağ hakkında kaleme alınmış ilk, fakat çok önemli bir örnek olduğunu söyledi. Kitabın öneminin tartışılmaz olduğunu dile getiren Dr. Temizer, bu kitabın alanında tek olduğuna da dikkat çekti.

Akademisyen Novak Adzic de Dr. Akkan Suver’in hem tarih hem de Karadağ ile ilgili değerlendirmelerinin ve ortaya koyduğu görüşlerinin isabetli ve alanında ilk olduğunu gündeme getirdi.Kitabı yayınlayan Almanoha Yayınevi’nin Genel Müdürü Atvija Kerovic, bu kitabın tercümesini okuduğunda büyük heyecan duyduğunu ve yayınlanmasının gerekliliğine inanarak, sorumlulukla bu işe giriştiğini kaydetti.

Törenin açılışını yapan Türkiye Cumhuriyeti Karadağ (Montenegro) Büyükelçisi Mehmet Niyazi Tanılır ise Dr. Akkan Suver’in Türkiye’nin tanınmış bir aydını olduğunu belirterek, yazarlığının yanısıra sivil toplum alanında ortaya koyduğu yüksek eserlerle ulusal ve uluslararası alanda kabul gören bir Türk düşünce adamı olduğunu söyledi.

Toplantıya katılan misafirlere, Dr. Akkan Suver, toplantı sonrasında kitaplarını imzaladı.



Bar, Ulsın ve Kotor’u ziyaret

Karadağ kitabının yayınlanmasıyla gerçekleşen üç günlük gezi esnasında Kotor, Ulsin, Bar şehirlerini de ziyaret eden Dr. Akkan Suver, burada yaşayan Türklerle de yanyana geldi. Tarihi mekanları da ziyaret eden Dr. Akkan Suver ve arkadaşlarını, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Karadağ Meclis Başkanı Ranko Krivokapic de ayrı ayrı kabul etti.

Karadağ’da kaldığı süre içerisinde Karadağ Bilim Bakanı Sanja Vlahovic tarafından da kabul edilen Dr. Akkan Suver, Bar şehrinde yapılan İslam Kültür Merkezi’nin inşaatını da gezdi.