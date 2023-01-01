Karadağ konukserverliği

İstanbul diplomatik misyon eşleri toplantısı





Karadağ Fahri Başkonsolosu’nun Eşi Müjgan Suver İstanbul’da bulunan Diplomatik Misyon Eşleri’ni bir masa etrafında topladı. Müjgan Suver, Karadağ’ın turizm sektöründe sahip olduğu yüksek potansiyeli yemek öncesi düzenlediği brifingde ağırladığı konuklarına aktardığı bir konuşma yaptı. Toplantıda misafir konsolos eşlerine Karadağ Fahri Başkonsolosu ve Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver’in kaleme aldığı Montenegro (Karadağ) kitabını da dağıtan Müjgan Suver, kısa bir değerlendirmeyle Karadağ-Türkiye ilişkilerinin ulaştığı yüksek düzeyden sözetti. Karadağ’ın sahip olduğu kış ve yaz turizm potansiyeli konusunda konsolos eşlerine geniş bilgi sunan Müjgan Suver, içinde bulundukları tarihi mekanı ayrı bir sunumla misafirlerin dikkatine sundu. Toplantı Büyük Kulüp adlı 126 yıl önce yapılmış bir binada düzenlendi. Dr. Akkan Suver’in de üye olduğu kulüp, Cercle d’Orient adıyla 1882 yılında kurulmuştu. O günden bugüne İstanbul’un elitlerine hizmet veren Büyük Kulüp’te toplantı sonrası misafirleri öğle yemeğinde ağırlayan Müjgan Suver’in davetine aşağıdaki ülkelerin başkonsolosları’nın eşlerinin yanısıra İstanbul’da bulunan Türkiye Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Büyükelçi Eşi de katıldı.