Katkılar arttı KOBİ’ler uçtu

Türkiye’nin başarılı KOBİ ve girişimcisi seçildi KOSGEB tarafından düzenlenen ‘KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’ sahiplerini buldu. Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KOBİ’lere ve girişimcilere katkıların arttığını ve bunun sonuçlarını da almaya başladıklarını söyledi.





KOSGEB’in başarılı KOBİ’lerin ve yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı girişimcilerin ve KOBİ’lerin desteklenmesi ve özendirilmesi amacıyla düzenlediği ‘KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’, 20 Kasım 2012 tarihinde Ankara’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Törene Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ile çok sayıda davetli katıldı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB aracılığıyla KOBİ’lere sağlanan desteklerin ciddi oranda arttığını belirterek, KOSGEB’in kurulduğu 1990 yılından 2002 yılına kadar 12 yılda KOBİ’lere sadece 14.5 milyon lira destek sağlandığını söyledi. Erdoğan, ‘’Son 10 yılda bu rakam, 1.8 milyar lirayı buldu. Bakınız nereden nereye? Kaç kat? 124 kat arttı’’ dedi. AK Parti iktidarının 2003 yılında ilk icraatlarından biri olarak KOBİ’leri elverişli kredi imkanlarıyla buluşturmak için kredi faiz destek programlarını başlattıklarını anımsatan Erdoğan, şöyle konuştu: “Bu çok önemli. Bu programlarla 210 binden fazla esnaf ve sanatkarımız ile KOBİ’lerimize 11.5 milyar lira kredi kullandırdık. Bu işletmelerin bankalara ödeyeceği 1 milyar liradan fazla faizi KOBİ’ler adına KOSGEB karşıladı. Ben size somut örneklerini veriyorum ama birileri hayali ifadeler kullanıyorlar. Sadece istihdamı desteklemek için kullandırdığımız kredi miktarı bile 1.3 milyar lira. Biz şunu çok iyi biliyoruz, Türkiye 2023 yılında dünyanın en iyi 10 ekonomisinden biri olacaksa, yıllık 500 milyar dolar ihracat yapacaksa bunu nitelikli KOBİ’ler sayesinde başaracaktır.”

Erdoğan, kaynaklarını daha verimli kullanan, eski köye yeni adet getiren, daha nitelikli ve katma değerli üretim yapan, yenilikçi ve rekabetçi KOBİ’lerin Türkiye’yi hedeflerine ulaştıracağını, bu nedenle KOBİ’lere olan desteklerinin hem nicelik hem de nitelik olarak artarak devam edeceğini ifade etti. Erdoğan, mevcut KOBİ’lerin niteliğinin artırılmasına olduğu kadar yeni işletmelerin kurulmasına da önayak olunmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülke olarak girişimcilik konusuna özel bir önem vermemiz, özellikle üniversite mezunu gençlerimiz arasında girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmamız gerekiyor. Özellikle yeni kurulan işletmelerin sayısında da bu gelişmeyi görüyoruz. Ben girişimcilik konusunda sağladığımız iki destek programını çok önemsiyorum. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın Tekno Girişim Sermayesi desteğiyle üniversite mezunu gençlerimize parlak fikirlerini ürüne dönüştürmeleri için 100 bin lira hibe desteği sağlıyoruz. Bugüne kadar bu destekten 740 kardeşimiz yararlandı. Her biri gerçekten de çok önemli, değerli projeleri hayata geçiriyorlar. Birinci aşamada başarılı olan bu gençlerimize ikinci aşamada kullanabilecekleri 550 bin liralık yeni bir destek programını da hazırladık.”’

Başbakan Erdoğan, Türkiye’de 2003 yılına kadar sadece bin kişiye girişimcilik eğitimi verilmişken, son 10 yılda 110 bin kişinin bu eğitimlerden yararlandığını bildirdi. Bu eğitim programlarından sertifika alan 5 bine yakın vatandaşın da girişimcilik desteğinden yararlandığını ve bugün kendi işinin patronu olduğunu ifade etti.



İhracatçı KOBİ sayısı 50 bini aştı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün ise 170 ülkeye 7 binin üzerinde ürün ihraç eden Türkiye’de ihracatın yarısından fazlasının ABD ve Avrupa’ya yapıldığını hatırlatarak, 2002’de 3 binlerde seyreden ihracatçı KOBİ sayısının bugün 50 bin sınırını aştığını kaydetti. KOBİ’lerin, sayıları, esnek yapıları ve sahip oldukları birçok özellik nedeniyle tüm dünyada ekonominin ana aktörleri olarak kabul edildiğini belirten Bakan Ergün; “Hükümet olarak, ülkemizde KOBİ havuzunu büyütmek ve bunların içinden çok daha nitelikli KOBİ’ler çıkarmak hususunda büyük bir kararlılık içindeyiz. Ekonomik dengeleri sağlamak, mali yükleri hafifletmek, iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, özellikle bürokrasiyi azaltmak gibi makro düzeyde ciddi adımlar atıyoruz. Ancak bununla yetinmiyor, özellikle KOSGEB aracılığıyla bizzat KOBİ’lerimize ve girişimci adaylarımıza yönelik politikalar üretiyor, destekler sağlıyoruz” şeklinde konuştu. KOSGEB’in yeni destek programlarının dünyada KOBİ Destekleme politikaları anlamında örnek oluşturacak nitelikte olduğunu açıklayan Ergün, şöyle konuştu: “Biz Türkiye’yi 2023 yılında bir üretim merkezi olduğu kadar, aynı zamanda bir teknoloji merkezine de dönüştürmeyi istiyoruz. Uyguladığımız bütün stratejilerde bu temel gerçeği, bu temel ihtiyacı göz önünde tutuyoruz. Mesela geçen sene uygulamaya başladığımız Sanayi Stratejimizde yer alan 72 eylemden 23 tanesi firmaların teknolojik gelişimine yöneliktir. Bu belgeye paralel olarak, geçen sene uygulamaya başladığımız bir başka önemli belge de KOBİ Stratejisidir. Bu stratejide girişimcilik, KOBİ’lerin yönetim becerileri, iş ve yatırım ortamını iyileştirirken KOBİ’lerin gözetilmesi, finansman ve Ar-Ge gibi 5 temel alana yönelik olarak 83 eylem belirledik. Bu eylemleri hayata geçirmek konusunda da önemli başarılar gösterdik.” Girişimciliğe büyük önem verdiklerini belirten Ergün, KOBİ stratejilerinin en önemli çıktılarından birinin Girişimcilik Konseyi’ni bu yılın başı itibarıyla kurduklarını hatırlattı.



1108 başvuru yapıldı

KOSGEB Başkanı Mustafa Kaplan ise ödül töreni ile KOBİ’lerin ve girişimcilerin Türkiye ekonomisine yaptıkları katkıyı göz önüne sermeyi ve yapılan iyi işleri teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi. Yarışma kategorileri ve seçim süreci hakkında kısaca bilgi veren Kaplan, şu bilgileri verdi: “3 ana kategoride toplam 8 alt kategoride ödüle layık görülen KOBİ ve girişimciler, “Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü”, “Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri” ve “Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri” kategorilerinde yarıştı. Sadece KOBİ’lerimizi değil, yeni işini kurmuş girişimcilerimizi de ödüllendiriyoruz. Bu yıl, 1108 başvuru arasından, her bir ödül için beş işletme olmak üzere, toplam 40 KOBİ ve girişimcimiz finalist olarak belirlenmiştir.



YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ



Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: Altınay Robot Teknolojileri

Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Frekans Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yılın İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü: Bursa Bakkalım A.Ş

Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Polin Dış Ticaret Ltd. Şti.

Yılın Genç Girişimci KOBİ Ödülü: Eksi Bir Artı Bir Yazılım Danışmanlık Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yılın Kadın Girişimci KOBİ Ödülü: Asset Medikal Tasarım Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yılın Küresel Doğan Girişimci KOBİ Ödülü: Kozmopolitan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş

Yılın İnovatif Girişimci KOBİ Ödülü: Shems Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.