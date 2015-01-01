KOBİ’ler ekonominin girişimci ruhudur

İstanbul Üniversitesi (İ. Ü.) İktisat Kulübü tarafından organize edilen Ekonomi Zirvesi 2015, İstanbul Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlendi. KOSGEB Başkanı Recep Biçer 2023 yılında 60 milyar dolar Ar-Ge harcamasını hedefleyen Türkiye’nin bu hedefe KOBİ’lerin ‘Girişimci’ ruhuyla ulaşılabileceğini söyledi

Ekonomi Zirvesi, Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Bilgi Teknolojileri ve Teknoloji Kurulu Başkanı Tayfun Acarer, İ.Ü. Rektörü Prof.Dr. Yunus Söylet, İ.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Murat, İ.Ü. İktisat Kulübü Başkanı M.Talha Arslan, İ.Ü. İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halis Yunus Ersöz’ün yanı sıra, çok sayıda akademisyen ve davetlinin katılımları ile gerçekleşti.



2023 yılında 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yapan bir Türkiye hedefliyoruz

Ekonomi Zirvesi açılış konuşmasını yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2023 yılında 60 milyar dolarlık Ar-Ge harcaması yapan bir Türkiye’yi düşündüklerini belirtti: “Son yıllarda Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı önemli ölçüde artarak yüzde 1 seviyesine yaklaşmıştır.”

Recep Biçer, Ar-Ge ve inovasyon, yönetim stratejimizin bir parçası değil, bizatihi stratejimiz olmalıdır, cari açık problemini asgariye indirecek imalat ve ihracat yapılması gerekiyor” dedi. Ülkemizdeki girişimcilere verilen destek ve teşviklerin, daha önce hiçbir dönemde ulaşılamayan bir seviyeye ulaştığını vurgulayan Biçer, 2010 Haziran’dan itibaren nitelik ve niceliği artırılmış destek programları ile yalnızca projelerin Ar-Ge ve inovasyon safhasını değil, bu tür faaliyetlerin ticarileşme boyutunu barındıran endüstriyel uygulama safhasını da destekleyen bir programın uygulanmaya başladığını söyledi. Recep Biçer, İstanbul Üniversitesi’nde genç iktisatçılara KOBİ’ler için inovasyonun ne kadar önemli olduğunu anlatırken, yenilikçi kültürün yaygınlaşması için meslek örgütleri, STK’lar, üniversiteler ve özel sektör işbirliklerinin en üst düzeyde geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

“Yeniden Büyük Türkiye kurulurken şahsım ve kurumum da bu inşa çabasında bir tuğla koymanın idealini yaşıyor” diyen Recep Biçer, “Üreten insanlara dokunmanın, onlara bir omuz vermenin geleceğimize dolayısıyla çocuklarımızın ve siz değerli gençlerimizin geleceğine nasıl bir etki edeceğini görebiliyorum” diye konuştu.