KOBİ’ler müşterisine Bonubon.com ile ulaşıyor

Doğuş Grubu yatırımıyla kurulan Doğuş Yeni İnternet, Bonus Card’dan aldığı destekle hayata geçirdiği Bonubon.com, sektör liderliğini hedefliyor. Ürün ve hizmet ihtiyacı olan tüketiciyi doğru KOBİ’yle buluşturma platformu olan Bonubon.com, 7 ayda 5 bin işletmeye ulaştı.





Doğuş Grubu’nun online alışveriş sitesi Bonubon.com, Türkiye’de alışılmışın dışında KOBİ’lerin mal ve hizmetlerinin pazarlandığı online bir yapı olarak 7 ayda 5 bin işletmenin mal ve hizmetlerini müşteriyle buluşturdu. Bonubon.com Genel Müdürü Özge Yılmaz, 7 ayda 5 bin işletmeye 7.5 milyon TL kazanç sağladıkların belirterek, kısa vadede 10 bin işletmenin ürününü tüketici ile buluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bonubon.com’u tüketici ile üreticiyi buluşturan bir platform olarak tanımlayan Özge Yılmaz, “Fatura kesebilen her türlü işletme, ürün ve hizmetlerini Bonubon.com’da pazarlayabilir. Bugün itibarıyla web sayfamızı ziyaret eden kişi sayısı 2 milyonu buluyor. Katlanarak büyüyoruz. Bonubon.com olarak Türkiye’de Pazar liderliğini hedefliyoruz” diye konuşuyor. Yıl sonunda online pazarın ilk 10 markası arasına girmeyi amaçlayan bonubon.com şu an kendi kategorisinde ise 2. sırada yer alıyor. 20 farklı kategoride ürün ve hizmetler sunan bonubon.com, önümüzdeki dönem farklı kategorilerde de hizmet verecek. Özellikle fashion ve ayakkabı-çanta kategorilerini açmak istediklerini belirten Yılmaz, şöyle konuşuyor: “Bonubon, firmalara yeni dönem iletişim ve kampanya hizmeti sunan bir pazarlama şirketidir. Sunduğu reklam ve pazarlama desteğiyle Bonubon, markaları tüketicisiyle buluşturur ve yeni müşteriler kazanmalarını sağlar. Yenilikçi bakış açısıyla kullanıcı deneyimini ve memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Bonubon, müşterilere sunacağı ürün ve hizmette de seçici davranıyor. 50’yi bulan ekibimizle Türkiye’nin dört bir yanına ulaşarak müşteriye doğru ürünü sunmaya gayret ediyoruz.”

Bonubon.com’da 20 farklı sektörde ürün ve hizmet bulunuyor. Site, üyelerine yeni deneyimler kazanmaları, rutinden kaçmaları ve hayatı doyasıya yaşamaları için sağlık, yeme-içme, turizm, güzellik, hobi ve eğitim gibi pek çok alanda kampanya sunuyor. Pazar uzmanlığını KOBİ’lere ve kullanıcılara fayda sağlayacak şekilde kullanan Bonubon.com, ürün ve hizmetlerin kalitesine ise bizzat kendisi kefil oluyor. Türkiye’nin her bir noktasına ürün ve hizmet ulaştıran Bonubon.com, depolama ve taşıma gibi ekstra maliyetlerle ürünün fiyatını artırmak yerine ürünü müşteriye kaynağından ulaştırmayı tercih ediyor. Mal ve hizmet üreten işletme ile komisyon üzerinden anlaşan firma, KOBİ’lerle birebir tanışarak çalışmayı tercih ediyor. Bonubon.com, teknolojisinde dünyada ilk olan POS-Kart-Kupon entegrasyonu, segmentasyonlar gibi özellikleriyle kupon numarasına gerek olmadan alışveriş imkanı sağlıyor. Pazarı büyütme çalışmalarına da öncelik vererek ön ödemeli bir kart olan Bonubon Paracard’ı çıkaran Bonubon.com, genç ve ev hanımları gibi kredi kartı olmayan geniş popülasyonu kazanmak istiyor.