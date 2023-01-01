KOBİ’lere sürdürülebilir verimlilik çözümleri; Atlas Copco

“Atlas Copco dünya lideri bir sürdürülebilir verimlilik çözümleri sağlayıcısıdır” Atlas Copco Kompresör Tekniği Başkanı Nico Delvaux, böyle diyor.

Şirket 1873 yılında İsveç'te kurulmuş, genel merkezi Stockholm; bugün 180'den fazla ülkede varlığını sürdürüyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği, müşterilerine;

-Tüm yenilikçi ve temel basınçlı hava teknolojileri,

-Hava ve gaz işleme ekipmanları,

-Hava yönetimi sistemleri,

-Vakum çözümleri hizmetleri sunuyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği ürün ve hizmetleri üretkenlik, enerji verimliliği ve güvenilirlik unsurlarına odaklanmıştır.

Nico Delvaux, Atlas Copco olarak Türkiye’de 1950’lerin başından beri faaliyet gösterdiklerini söylüyor ve şu bilgileri paylaşıyor: “Atlas Copco olarak Türkiye’nin endüstrileşme süreci kapsamında, Ağustos 1969’da Türk hükümetinin yayınladığı özel bir bildirge ile Türkiye’de üretim yapma izni aldık. 1990 yılında daha iyi bir sinerji yaratabilmek için üretim ve satış şirketlerimizi Atlas Copco Makineleri İmalat A.Ş. olarak birleştirdik. Teknolojinin gelişimine ve dünya çapında rekabetin artmasına paralel olarak müşteri talepleri de değişti. Müşterilerimize yüksek kaliteli hizmetler sunabilmek, satış ve satış sonrası faaliyetlerimize daha fazla ağırlık vermek için 1994’te Türkiye’deki üretim aktivitelerimizi durdurma kararı aldık. Bu tarihten itibaren satış, pazarlama ve servis faaliyetlerimize odaklandık. Tuzla’daki merkez ofisimizin yanısıra Ankara, İzmir, Adana ve Bursa’daki şubelerimiz aracılığıyla hizmetlerimizi sunuyoruz.”

Sektörel kapsam: Atlas Copco, otomotiv, tekstil, kimya, petrol-gaz, yiyecek-içecek, ilaç, plastik ve medikal gibi birçok farklı sektöre hizmet veriyor. Müşterileri nezdinde değeri en yüksek seviyeye çıkarmak için yenilikler yapıyor; sunduğu ürünlerle enerji verimlilikleri ve üretkenliklerini arttırarak rekabet avantajı sağlıyor. Yüksek verimli ve enerji tasarrufu sağlayan ürünleriyle basınçlı hava endüstrisine liderlik ediyor. Küresel bir hizmet ağı var ve Türkiye’nin her yerinde 7/24 servis hizmeti sağlıyor.

Ürün ve hizmet kalitesi: Atlas Copco’da satış sonrası servis hizmetleri müşteri memnuniyetini sağlayan en önemli araçlardan biri. Sunduğu total çözümlerle sürdürülebilir verimliliğe ve toplam sahip olma maliyetine odaklanıyor. Servis hizmetlerine olan talep sürekli artan bir grafik çiziyor. “Servis alanında sunduğumuz SmartLink, Enerji Geri Kazanım Sistemi ve AirNet gibi yenilikçi ürünlerle basınçlı hava uygulamalarımızı denetliyoruz” diyen Atlas Copco Kompresör Tekniği Başkanı Nico Delvaux, iş yapış şeklini de bir farklılaşma olarak paylaşıyor: “Biz de şirket olarak bu değişime öncülük eden ve müşteri verimliliğini arttıran yeni ürünler geliştirmek için durmadan çalışıyoruz. Ekonomik, güvenilir ve verimli olması için geliştirilen GA 15-26 serisini yeniden tasarladık. GA 15-26 önceki seriye göre daha yüksek performans ve daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Atlas Copco’nun en yeni inovasyonu, yeni verimlilik seviyelerine ulaşmak ve işletme maliyetlerini azaltmak amacıyla tasarlanan GA 90+-160 serisi yağ enjeksiyonlu, vidalı kompresörler.

Patenti Atlas Copco’ya ait olan vida elemanı, bir önceki nesle göre yüzde 5’e kadar performansın artmasını sağlayan gelişmiş bir tasarıma sahip bulunuyor. Bu yenilikçi özellikler kompresörlerin dayanıklılığını ve kullanılabilirliliğini arttırıyor. GA 90+-160 kompresör serisinin benzersiz entegre kurutucu konsepti, temiz, kuru hava sağlayarak işlemin güvenilirliğini arttırıyor ve daha fazla enerji tasarrufu sunuyor. Müşterilerimiz üretkenlikleri ve verimliliklerini arttıran sürdürülebilir çözümler arıyor. GA 90+-160 daha fazla enerji tasarrufu sunarken daha az CO2 emisyonu ile müşteri beklentilerini karşılıyor.”

İnovasyon: Atlas Copco’nun endüstri açısından en önemli inovasyonu ise Mart 2013’te Hannover Fuarı’nda lansmanı yapılan yeni GA 7-37 kW VSD+ kompresör serisi. Bu yeni kompresörler, geleneksel kompresör tasarımlarından daha küçük bir alan kaplayan yenilikçi dikey tasarıma sahip. GA 7-37 kW VSD+ (değişken devirli ünite) kompresörler, standart yük-boş kompresörlerle karşılaştırıldığında enerji tüketimini ortalama yüzde 50 azalttığı gibi aynı zamanda sessiz çalışma sağlıyor.

SmartLink ise Atlas Copco’nun en gelişmiş hizmetlerinden biri. SmartLink sayesinde bulunduğunuz yerden kompresörün çalışma durumunu inceleyebilir, önceki verilerle karşılaştırıp analizlerini yapabilir, yaklaşan bakım zamanını görüp önlemlerini önceden alabilir ve muhtemel bir arızayı anında tespit edebilirsiniz. SmartLink ayrıca üretimin nerede, nasıl optimize edilebileceğini ve enerji tasarrufu sağlanabileceğini de gösteriyor.