Kocaeli OSB’leri enerji sorununu ele aldı

Türkiye’nin önemli sanayi potansiyelini bünyesinde barındıran Kocaeli’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler) yöneticileri, Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Ceylan’ın evsahipliğinde, Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu başkanlığında biraraya geldi.

Toplantıya, TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, OSB Üst Kuruluşu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Süheyl Erboz, Kocaeli Sanayi Odası Genel Sekreteri Memet Barış Turabi, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, Dilovası OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Türker, Dilovası OSB Müteşebbis Heyet Üyesi Turgay Eren, Kocaeli Alikahya OSB Bölge Müdürü Nevzat Göçer, Gebze Güzeller OSB Bölge Müdürü Edip Saatçioğlu, İMES OSB Bölge Müdürü Direnç Özdemir, GOSB Bölge Müdürü Nil Sönmez, TOSB Bölge Müdürü Fuat Günel, Gebze Plastikçiler OSB Bölge Müdürü İrfan Ayar, Dilovası OSB Bölge Müdürü Serap Türker, Asım Kibar OSB Bölge Müdürü Sadiye Dışbudak, Gebze Kömürcüler OSB Bölge Müdürü Genco Sönmez, Arslanbey OSB Bölge Müdürü Doğan Yıldırım, Kandıra Gıda İhtisas OSB Hamit Eroğlu katıldı.

OSBÜK olarak 11 Aralık’ta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile görüşme randevusu aldıklarını anlatan Süheyl Erboz, “Sayın Bakan ile OSB’lerle ilgili yapılması planlanan yasa değişikliğiyle ilgili görüşme yapacağız. Bu tarihe kadar Kocaeli OSB yöneticileri olarak sorunlarınızı ve çözüm önerilerinizi bize bildirmenizi istiyoruz” dedi. TOSYÖV Başkanı ve Kocaeli Alikahya OSB Başkanı Yalçın Sönmez, Türkiye’nin rüzgar, güneş ve jeotermal alanında önemli yenilenebilir enerji kaynaklarına sahip olduğunu vurgulayarak, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Sönmez, devletin özellikle bu kaynaklardan üretilecek enerjinin sisteme aktarımını sağlayacak altyapıyı hazırlaması ve bürokrasinin azaltılarak başvuru işlemlerinin hızlandırması gerektiğini ifade etti.

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, önemli enerji tüketicisi olan OSB’lerin üretimlerinde enerjinin belirleyiciliğinden sözetti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ın da dikkat çektiği enerji risklerine değinen Zeytinoğlu, şimdiden gerekli önlemlerin alınmasının önemini vurguladı. Gebze Güzeller OSB Başkanı Adem Ceylan, OSB’lere de rol model olacak güneş enerjisiyle ilgili yaptığı yatırımla ilgili tecrübeyi aktardı. Marmara Bölgesi’nde yatırımın geridönüşünün uzun sürdüğünü vurgulayan Ceylan, yatırım için güneş enerji verimli bölgelerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Dilovası OSB Başkanı Mustafa Türker, Türkiye için kömür termik santrallerinde üretilecek enerjinin önemini belirterek, bu santrallerin yatırım ve işletme süreçlerindeki ortaya çıkan sorunların giderilmesini istedi. Makine İhtisas OSB Başkanı Sedat Silahtaroğlu, doğalgaz konusunda OSB’lere yetki verilmesi gerektiğini belirterek, doğalgaz dağıtımının özelleştirilmesinin önemine değindi.