Kocaeli yüksek teknolojili üretimin üssü olsun
Kocaeli’de düzenlenen “Sanayi Değerlendirme” toplantısına sanayici ve işadamları katıldı.
Kocaeli Valiliği tarafından, Kocaeli’de, Başiskele’de düzenlenen “Sanayi Değerlendirme” toplantısına; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Sezer Komsuoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ramazan Yıldırım, Kocaeli Vali Yardımcıları, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Burhan Eres, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mahmut Civelek, İlçe Kaymakamları, İlçe Belediye Başkanları, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, Kocaeli Alikahya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve KobiEfor Sahibi Yalçın Sönmez, Kocaeli OSB Yönetim Kurulu Başkanları, Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürleri, sanayiciler ve işadamları katıldı.
Basına kapalı yapılan toplantıda, işadamları ve sanayicilerin sorunlarını dinleyen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sonrasında yaptığı açıklamada; programın, kentteki OSB’lerin ve sanayicilerin sorunlarına yönelik çok kapsamlı ve verimli geçtiğini belirtti. Işık, toplantıda dile getirilen sorunları not aldıklarını, takibi ve çözümü noktasında gerekenlerin yapılacağını söyledi: “Kocaeli, bir sanayi kenti ama istiyoruz ki bundan sonra bir Ar-Ge, inovasyon ve sanayi kenti olsun, bir teknoloji ve üretim merkezi olsun. Bu noktada Kocaeli, yüksek teknolojiye dayalı üretimin yapıldığı Türkiye’nin merkez üssü olsun istiyoruz. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında, Kocaeli’den 92 firma bulunuyor. Bu 92 firmadan sadece 19’unun Ar-Ge merkezi var. Bu 92 firmanın, mümkün olursa tamamı, mümkün olmazsa en az 50’si Kocaeli’de Ar-Ge merkezi kursun. Ar-Ge merkezlerinde teknoloji üretiliyor ve teknolojinin üretime yansımasında ciddi katmadeğer oluşuyor, şirketin karlılığı yükseliyor, rekabet şansı artıyor. Son dönemde mevzuatta, kanunda yaptığımız değişikliklerle yerli üretimi destekleyen ciddi adımlar attık.”
Vali Topaca: Sanayicimizin yanındayız
Toplantıda konuşan Kocaeli Valisi Ercan Topaca, Türkiye’deki sanayinin önemli merkezlerinden birisi, adeta bir sanayi üssü konumundaki Kocaeli’deki sanayicilerle biraraya gelip, sayın Bakan’ın himayelerinde ve ilgili bakanlıklardan ilgili arkadaşlarla birlikte onları dinlemek istediklerini kaydetti. “Sayın Bakanımız ve ekibiyle ilgili bakanlıklardaki arkadaşlar, sorunları not edecekler. Farklı çalışma formatında bir toplantı düzenliyoruz. Bizler daha az konuşacağız, daha çok sizleri konuşturacağız, sizlerin önerileri ve yaşadığınız sorunları direk birinci ağızdan dinlemek suretiyle, sanayi ve üretimle ilgili sorunlar ve sizlerin önerileriyle ilgili bir değerlendirmeyle toplantımızı kapatacağız” diyen Topaca, sanayicilerle aslında sürekli ortak çalıştıklarını söyledi. Özellikle sanayi hizmetlerinin düzenlenmesi, bu konudaki mevzuatın çıkarılması ve önemli stratejik kararların alınmasının merkezi hükümetin uhdesinde olan bir husus olduğunu anımsatan Topaca şöyle konuştu: “Mutlaka merkezi hükümetinde yanımızda olması gerekiyor. Bu anlamda biz şanslıyız. Bakanımızın Kocaeli’li olması buradaki işadamlarımızın, sanayinin sorunlarının çözümünde bizim işimizi kolaylaştırıyor. Organize Sanayi Bölgelerimiz, diğer sanayi alanları hepimizin ortak bir tarafından tutmamız gereken, sorumluluğu üstlenmemiz gereken çok geniş alanlar. Biz il ölçeğinde gerek arkadaşlarım, gerek Büyükşehir Belediye Başkanım, gerek ilçe belediyeleri, gerek diğer bakanlık temsilcileri olarak hep sizlere, sanayicilerimize, üreten insanlara pozitif anlayışla yaklaşmaya çalışıyoruz. Hep yakın olmak istiyoruz. Sorun üretmeye değil, önüne gelen sorunları tahlil etmeye, çözmeye ve sonuca ulaştırmaya çalışıyoruz.”
Acil çözüm; yollar için
Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Kocaeli sanayisi hakkında bilgi verdi. “Kocaeli’nin 2023 yılında 180-200 milyarlık bir üretim hacmine ulaşacağına inanıyoruz” diyen Zeytinoğlu, taleplerini şöyle özetledi: “Kuzey Marmara Otoyolu ve OSB bağlantı yolları tamamlanmalı. OSB’lerimiz bu noktada destek olmak istiyorlar. Dilovası’nda kentsel dönüşüm marifetiyle bölgedeki yerleşim sahalarının taşınması gerektiğini düşünüyoruz. Güney Otoyolu, Köseköy-Altınova Bağlantıları ile planlanmalıdır. Ayrıca Köseköy-Gölcük-Gemlik hattında bir demiryolu planlanmalıdır. Eski İstanbul yolunun duble yol olmasını istiyoruz. Marmaray’ın hem İstanbul’u hem de Sakarya’yı OSB’lerimize taşımasını istiyoruz. Dördüncü demiryolu hattının planlara eklenmesini istiyoruz. Gebze-Köseköy arası liman bağlantılarıyla halihazırda üçüncü demiryolu hattı planlara dahil edilmiştir. Aksi halde 2023 yılında limanlarımızın kapasitesini taşımada ciddi sorunlar yaşayacağız. Uzun vadede hızlı tren ve yük taşımacılığı kuzeye taşınmalıdır.” İptal edilen Derince Limanı özelleştirilmesine değinen Zeytinoğlu, limanın hakettiği değere ihale edilmesini istediklerini kaydetti: “Planlanan Karadeniz Otoyolu’nun veya sahilyolunun bir an evvel hayata geçirilmesi gerekmektedir. Cengiz Topel Havalimanı’nın bir an önce özelleştirilmesini arzuluyoruz.”
Organize Ticaret Bölgesi kurulsun
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Murat Özdağ, üretimin yanısıra ticaretin de yapılanması gerektiğini vurgulayarak, şehrin lojistiğin vereceği yükü kaldırabilmesi için Kartepe’de deniz, hava, demir ve karayolu bağlantılı bir lojistik üs kurulmasını, Cengiz Topel Havaalanı’nın lojistik bir havaalanı olmasını, aynı zamanda oraya bir demiryolu bağlantısı açılmasını önerdi. Özdağ’ın bir diğer önerisi de Organize Ticaret Bölgesi oluşturulması ve OSB’ler benzeri yetkilerle donatılması. Özdağ, bu bölgelerin oluşturulmasının kentsel dönüşüme ciddi katkı sağlayacağını ifade etti.
OSB’lere demiryolu bağlantısı talebi
Organize Sanayi Bölgeleri adına konuşan ve onların taleplerini dile getiren Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, bulundukları bölgeden anayola bağlantı açısından ciddi sıkıntı bulunduğunu söyledi. Gebze OSB’den Gebze Plastikçiler OSB’ye kadar olan alanda yeni bir güzergah bulunduğunu aktaran Silahtaroğlu, OSB’lerin demiryolu bağlantılarının yapılmasını istedi. OSB’lerin hukuki ve mali sorunlarından da sözeden Silahtaroğlu, OSB’lerdeki sanayi parsellerinin devri ve kiralanması konularında yaşanan sıkıntıların çözülmesi için gerekli yasal düzenlemeleri talep etti. Silahtaroğlu, OSB’lerdeki sanayi parselleri tapularında Bakanlık şerhi bulunmasının sanayicinin bu parselleri bankalara teminat göstererek yeni yatırımları için kredi almalarında sıkıntı yarattığını, OSB’lerde teknik lise açılması uygulamasında özel mesleki liseler kurulması konusunda yasal düzenlemede eksiklik bulunduğunu anlattı. Silahtaroğlu, OSB’lerde kaçak yapılaşma konusunda müteşebbis heyetlerin yetkilerinin daha net hale getirilmesi gerektiğini de belirtti.