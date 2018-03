Kredi Kayıt Bürosu’ndan Türkiye’nin ilk finansal platformu: Findeks

Kredi Kayıt Bürosu’nun bireyler ve reel sektöre özel finansal hizmet platformu Findeks, finansal itibarı kontrol altında tutmayı ve daha iyi yönetebilme imkanını sunuyor.

Türkiye’nin önde gelen 9 bankasının ortaklığıyla kurulan Kredi Kayıt Bürosu (KKB) bireyler ve reel sektöre özel finansal bir hizmet platformu tasarladı. Türkiye’de ilk kez hayata geçirilen Findeks, finansal hayatta yeni bir dönemi başlatma iddiasında. Kredi Kayıt Bürosu Stratejik Planlama ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Koray Kaya, “Findeks, finans sektörünün seni nasıl gördüğünün bir aynasıdır. Bu platform, finansal itibarınızı kontrol altında tutma ve daha iyi yönetebilme imkanı sunuyor.

Finansal hayatı her anlamda kolaylaştıracak uygulamayla bireyler, bankalar ve diğer finansal kurumlardaki kredi borç ve limitlerini görebilir ve finansal geleceklerini kontrol altına alabilirler” diyor.

Koray Kaya, Findeks ile reel sektörün finansal anlamda birbirlerini tanımalarını, risk alma ve yönetme yeteneklerini geliştirmeyi, sermayelerini, itibarlarını korumayı ve satışlarını güvenli bir şekilde artırarak rekabet güçlerini de artırmayı amaçladıklarını kaydediyor. Kaya, reel sektörde üretimi ve büyümeyi desteklemeyi hedeflediklerini aktararak, “Ticareti olabildiğince şeffaf hale getirecek bu ürünün ülkemizin 2023 yılı için koyduğu hedefleri yakalamasında, ülke insanımızın refah seviyesinin daha üst seviyelere çıkmasında önemli araçlardan birisi olacağına inanıyoruz” diye konuşuyor.

Hedef kitlelerinde KOBİ’lerin önemli bir yeri bulunduğunu vurgulayan Kaya, Findeks platformu ile hayata geçirilen yepyeni hizmetlere de değiniyor: “Türkiye’de kredi kullanan herkesin 2004 yılından bu yana bir kredi notu var. Bundan sonra Findeks aracılığıyla herkes kendi kredi notunu öğrenebilecek, notu düşükse yükseltmek için danışmanlık, yüksekse düşmesini engellemek için farklı hizmetler alabilecek. Ayrıca daha önce kredi notunu almayan herkes kendi notunu www.findeks.com sitesi üzerinden ücretsiz olarak öğrenebilecek. Kredi notu artık yalnızca bankalar tarafından değil, emlak, enerji, otomobil kiralama, beyaz eşya vb. olmak üzere vade riski içeren her sektörde kullanılmaya başlayacak, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi artık Türkiye’de de kredi notu hayatımızın bir parçası olacak.”

Koray Kaya, Findeks üzerinden yalnızca kredi notu değil, finansal risklere karşı koruyucu pek çok farklı hizmet sunulduğunu açıklıyor: “Risk Raporu: Risk Raporu, halen aktif ve son 5 yıl içerisinde kapanmış olan kredilere ilişkin ödeme geçmişini gösteren rapor. Uyarı Hizmeti: Finansal durumu gösteren kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabına ait limit ve borç bilgilerinde gerçekleşen değişiklikleri aylık olarak ileten hizmet. İzleme: Tüm bankalarda bulunan kredi, kredi kartı, kredili mevduat hesabına ilişkin borç, limit ve güncel kullanım bilgilerinden oluşan finansal dünyadaki bilgilerin kontrol ve analizine tek bir ekrandan erişmeyi sağlayan hizmet. Not Danışmanım: Findeks Kredi Notu'nu nasıl daha iyi yönetebileceği kişiye özel önerilerle birlikte paylaşılıyor. Takipçi: Bu hizmetle korunması istenilen kimlik, iletişim ve kredi kartı bilgileri tüm dünyada dark web dahil olmak üzere taranıyor. Tarama sonucunda veriler eşleşirse, verinin bulunduğu adrese bağlı olarak çeşitli seviyelerde uyarı mesajları kişiye iletiliyor.”

Yaklaşık 500 bin üye sayısına ulaştıklarını aktaran Kaya, 2016 yılı sonuna kadar 3 milyon üye sayısına ulaşmayı hedeflediklerini dile getiriyor.