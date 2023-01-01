Küresel başarı öyküsü birlikte yazılacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 168 ticaret müşaviri, DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan evsahipliğinde, Dış Temsilcilikler Yemeği’nde, Ankara’da biraraya geldi.

Dış temsilcilikler yemeği, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve 168 ticaret müşavirinin katılımıyla DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan evsahipliğinde, Ankara’da gerçekleşti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye’nin dünyanın kurgulayıcı ülkelerinden biri haline geldiğini söyledi. Zeybekci, her alanda attığı doğru adımlarla bölgesel güç haline gelen Türkiye’nin özellikle ekonomik anlamda edilgen durumdan etken bir bir yapıya dönüştüğünü ifade etti. Ülkeler arasında ekonomik ortaklığa dayanmayan hiçbir ilişkinin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Zeybekci, bu nedenle Türkiye’nin yeni dönemde bütün ilişkilerini ekonomik temellere oturtmakta olduğunu kaydetti: “Dünyada yeni bloklar oluşuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın söylediği ‘dünya 5’ten büyük’ sözü karşılığını mutlaka bulacak. Çünkü hiç bir organizasyon adil değilse sürdürülebilir değildir.”

DEİK’in dönüşümüne paralel olarak dünyadaki müşavirliklerini yeniden kurguladıklarını aktaran Zeybekci, Türkiye’nin 2023 hedeflerine uygun olarak özel sektör ve devletin uyumlu hareketini sağladıklarını ifade etti. Ticaret müşavirlerinin ihracatçılar için en güvenilir bilgi kaynağı olduklarını belirten Zeybekci, ticaret hacminin artırılması noktasında önemli rolü olan müşavirlerin sıkıntılarını çözmek için yoğun gayret gösterdiklerini dile getirdi. Zeybekci, Rusya ile ticaretin önündeki bütün engelleri kaldırmak için uğraştıklarını anlattı: “Rusya ile bugün 28 milyar dolar civarında olan dış ticaret hacmimizi en kısa sürede 100 milyar dolara çıkaracağız.”



Daha kapsayıcı bir DEİK için

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, “Daha kapsayıcı bir DEİK, küresel ekonomiye entegrasyon için çalışan bir DEİK, daima kurumsallaşan bir DEİK için çalışacağız” dedi. Dünya Bankası’nın çıkarttığı kitaptan bahseden Vardan, “Bu kitap Türkiye’nin son 12 yıldaki değişimlerini anlatıyor. Bu kitapta şöyle söyleniyor, ülkenin değişmesi kapsayıcılığa, entegrasyona ve kurumsallaşmaya bağlanıyor. Biz de çalışmalarımızı bu üç sanat ile temel üzerine oturtarak sürdürmek istiyoruz” dedi. Vardan, DEİK’in temel misyonunun, 2023 hedeflerine uyumlu olarak Türk şirketlerinin küresel pazara entegrasyonu ve değer zincirindeki konumunun güçlenmesi olduğunu, Türk iş diasporasını büyüterek, dünyanın en etkin 3 diasporası arasına sokmayı hedeflediklerini söyledi. DEİK’in yeniden yapılandırılmasının üzerinden sadece 2.5 ay geçtiğini hatırlatan Vardan, bu sürede hızlı bir tempoyla çalıştıklarını anlattı: “Biz bir aileyiz; küresel başarı öykülerini birlikte yazacağız.”



