Kurumsal Kredi Kartlarında Önemli Gelişme

Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin 26'ıncı maddesinin yedinci fıkrasını değiştiren kararında şöyle denildi:

"Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek telekomünikasyon ve kuyumla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz."

Sekizinci fıkrada ise "Yedinci fıkranın ikinci cümlesi, kurumsal kredi kartları hakkında uygulanmaz" denilerek şirket kartları için taksit yasağı kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği bugünden itibaren yürürlüğe girdi.