Leaders Coach; İŞLETMELERİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KARLI BÜYÜMESİNİN ANAHTARI

“Rekabetçi ortamda sürdürülebilir karlı büyüyen bir şirket, yetkin bir lider ve sonuç odaklı başarılı bir takımın oluşturulmasında iş sahibi ve yöneticilere tam destek” için çalışan Leaders’ Coach, KOBİ’lere gözle görünür ve ölçülebilir sonuçlar sunuyor.

Leaders’ Coach Genel Müdürü Tuğrul Atabey, İşletme Koçluğu hizmetiyle iş sahipleri için ‘gemide koşturan bir üst düzey çalışan yerine, gemisini güvenle götürecek sistemlerle donatılmış kaptan köşkünden gemisini yöneten bir kaptan’ olma yolunda rehberlik desteği verdiklerini söylüyor.

Leaders’ Coach iş sahiplerine ve üst düzey yöneticilere işlerini geliştirmeleri, şirketlerini verimli ölçülebilir ve performans odaklı yönetebilmeleri konularında çok geniş kapsam olan İşletme Koçluğu hizmetleri veriyor. Leaders’ Coach Genel Müdürü Tuğrul Atabey, “Başarılı ve büyüyen bir şirketin iyi bir sistemi, yöntemi ve bir tarzı olması gerekir. Tüm bunların ötesinde müşterisini tanımayan, pazarında teveccüh kazanmamış, müşteri nezdinde rakiplerine göre farklılık oluşturamamış şirketlerin, ne kadar kurumsal olursa olsun gelecekte yaşayamayacağı açıktır. Pazarlama ve satışın üzerinde döndüğü bu dünyada başarı ancak global olmakla, global kurallarla oynamakla mümkün olacak. Hizmet verdiğimiz şirket, iş sahibi ve yöneticilerle başarı adına ne paylaşıyorsak kendi firmamızda da onu uyguluyoruz. Bu doğru sistem ve karar mekanizmaları da başarımızı artırıp, büyümemizi sağlıyor. Sistemimizi mükemmelleştirerek ekibimizi ve şirketimizi büyütüyoruz. Bu da işimizi iyi yaptığımızı söylüyor bize. Burada önemine değinmeden geçemeyeceğim bir konu var: Biz iş sahipleri ve yöneticilerle işlerini değerlendirirken dün ve bugünden çok yarına odaklı bakıp, şirketin mevcut ve olası potansiyelini kullanmaları yönünde konsantre oluyoruz. Şirketin yarını deyince de KOBİ ölçeğinde bir çok aile şirketinde ikinci ve üçüncü nesil ile başarılı çalışmalar yürütüyoruz. Onların iyi eğitimlerinin yanında yönetici yetkinliklerini geliştirmeleri, doğru matematikleri kullanarak doğru kararlar almaları konusunda birlikte çalışıyoruz” diyor.

Hizmet verdikleri şirketlerde farklılık yaratmayı ve farklı bakış açıları, yaklaşım ve alternatif iş modelleriyle, dünden daha başarılı bir yarını oluşturmayı ilke edinmiş bir kuruluş olduklarını vurgulayan Atabey, “İşini büyütmek, geliştirmek, kazancını artırmak isteyen tüm iş sahiplerine ve tepe yöneticilerine işletme koçluğu hizmeti almalarını öneriyoruz. Sadece büyük firmalar danışmanlarla çalışır veya çalışabilir gibi yanlış bir algı söz konusu. Bu algının değişmesi için ‘İşletme Koçluğu nedir?’ sorusunun yanıtı iyi anlaşılmalıdır” diye konuşuyor.

Ağırlıklı olarak orta ölçekli işletmelere hizmet verdiklerini aktaran Atabey, İşletme Koçluğu'nu şöyle tanımlıyor: “İşletme Koçluğu işletmenin başarısının, işletmenin sahibi veya tepe yöneticisi üzerinden, doğru sistemlerle, doğru uygulamalarla ve doğru karar mekanizmalarıyla, sağlıklı kurgulanmış bir iş-özel hayat dengesi ve sürekli kendini geliştirme ile uzun vadede başarılı bir şekilde yönetilmesini sağlayacak bir çalışma sistematiğidir. Bizim birincil önceliğimiz işletme sahibinin başarısı üzerinden asıl iş sonuçlarını başarılı kılmaktır. Bu bahsettiğimiz başarı elle tutulur, gözle görülür, hissedilir, şirkete para kazandırır ve uzun vadede kalıcı gelişmelerin sonuçlarını alabilir tarzda olmalıdır.”

Şirketlerin sadece kurumsal yapıya ulaşmasının yeterli olmadığını vurgulayan Atabey, ticari işletmenin doğru strateji ve taktiklerle satışlarını ve karlılıklarını artırarak, uzun dönemli ve kalıcı olmanın önemli olduğunu düşünüyor: “Özellikle KOBİ’lerin başta satışlarını ve sürdürülebilir büyümelerini planlayıp uygulamaları için onlarla birebir bir çalışma hizmeti sunarak, sonuçları da beraber görecek şekilde birlikte, el ele yürüyoruz.”

Tuğrul Atabey, tüm sektör ve iş kollarının ilgi odaklarında olduğunu; tıptan üretime, perakendeden lojistiğe, ticaretten distribütörlüğe kadar birçok sektör ve alanda şirketlere başarılı hizmetler verdiklerini anlatarak "Şirket başarısı sektör, iş kolu ve büyüklükten bağımsız bir şeydir. ‘Bizim işimiz çok özel’ yaklaşımı iş sahiplerini değişen dünyanın başarılı yöntemlerini, sistemlerini uygulamaktan geri bırakıyor. Bundan sonra açık fikirli olan, dünyayı takip eden, ‘neden olmasın?’ diyen, kendisini ve ekibini yapıcı şekilde eleştirip, geliştiren yöneticiler daha başarılı olacaktır. Bizler de tam burada ve tam buna destek vermek için varız” şeklinde konuşuyor.

Tuğrul Atabey’in KOBİ’lere mesajı ise şöyle: “Hiçbir başarı çabasız olmuyor. Çaba da tek başına yeterli değil. Çabayı, dünyayı takip ederek, modern teknikleri uygulayarak, doğruları görüp ve planlayıp uygulayarak yaptığınız zaman sonuç alamamamız mümkün değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. İş sahipleri ile beraber çalışarak bir sihirli değneğin yapacağından daha fazlasını geçmişte yaptık, gelecekte de daha iyilerini yapacağız.”