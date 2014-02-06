Marmara Grubu Vakfı Genel Kurulu yapıldı
İstanbul, Taksim’de düzenlenen Marmara Grubu Vakfı Genel Kurulu’nda Vakfın 2013 yılında yaptığı faaliyetler üyelere rapor olarak sunuldu.
Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, KobiEfor Sahibi ve Alikahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, İncilay Toplar, Dr. Hüseyin Avcı ve Turan Sarıgülle’nin Başkanlık Divanı’nı temsil ettiği Genel Kurul’da Erkan Yargan, Kemal Erol, Banu Sezgin, Kenan Akın, Ömer Kuran ve Cenk Saltık’ın üyeliğe alınması kararlaştırıldı.
Marmara Grubu Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, toplantıda Marmara Grubu Vakfı’nın 2013 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Suver, Marmara Grubu Vakfı’nın geçen yıl yaptıkları Bosna Hersek, Makedonya, Avusturya, Çin seyahatlerini anlattı. Suver, 4-6 Şubat 2014 tarihlerinde İstanbul’da WOW Hotel’de düzenleyecekleri 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne ilişkin yaptıkları hazırlık çalışmaları hakkında da katılımcılara bilgi verdi. Akkan Suver, Dergimiz KobiEfor’un da stratejik partner olduğu 17. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne Balkanlar’ın 3 önemli devlet adamı; Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bosna-Hersek Başbakanı Vjekoslav Bevanda’nın katılacağını açıkladı. 2013 Yılı Faaliyet Raporu’nun katılımcılarla paylaşıldığı toplantıda bütçe, tahmini bütçe ve denetleme raporları Engin Köklüçınar tarafından okunarak oybirliğiyle onaylandı.