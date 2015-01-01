Marmara Grubu Vakfı Genel Kurulu yapıldı

Marmara Grubu Vakfı 2015 yılı Genel Kurulu, İstanbul’da Yıldız Parkı içinde bulunan Malta Köşkü’nde gerçekleşti.

Ülkü Söylemezoğlu’nun başkanlığında, Prof.Dr. Yakut Irmak Özden, Leyla Tavşanoğlu, Av. Serhat Tabanca ve Turan Sarıgülle’den oluşan Başkanlık Divanı’nın yönettiği Genel Kurul’da Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver 2014 yılı faaliyetlerini anlattı.

Genel Kurul’da oybirliği ile Faaliyet Raporu, Mali Raporu ve Tahmini Bütçesi ibra edilen ve onaylanan Marmara Grubu Vakfı’nın Yönetim Kurulu Dr. Akkan Suver’in genel başkanlığında, Dr. Fatih Saraçoğlu, Şamil Ayrım, Engin Köklüçınar, Yüksel Çengel, Lale Aytanç Nalbant, Cengiz Güldamlası, Cafer Okray ve Aykut Eken’den oluşuyor.

Yönetim Kurulu (İcra Konseyi) Teklifi ve Genel Kurul Kararı ile Cahit Karakullukçu’nun Marmara Grubu Vakfı Üyesi olması kabul edildi.