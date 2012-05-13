Marmara Grubu Vakfı Moldova’daydı “Marmara Vakfı’na 6 madalya”

Moldova Başbakanı Leanca tarafından da kabul edilen Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Gagavuzya’da madalya ile ödüllendirildi.

Gagavuzya Özerk Bölgesi’nin 20. yılı münasebetiyle Moldova’ya yaptığı kısa ziyarette başkent Kişinev’de Marmara Grubu Vakfı üç önemli temasta bulundu. Moldova Başbakanı Iurie Leanca, Moldava eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky ve Moldova’nın Türkiye Büyükelçisi Mehmet Selim Kartal bu üç ziyaretin odak noktasıydı.

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver, anlatıyor: “Önce Süleyman Demirel’le başlayan ve Dostluk ve İşbirliği belgesinin imzalanmasıyla oluşan ve ilişkilerin hukuki temeli sayılan anlaşma sonrasında, 12-13 Mayıs 2012 tarihinde dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Moldova’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve müteakiben 1-2 Kasım 2012 tarihlerinde dönemin Moldova Başbakanı Vlad Filat’ın yaptığı resmi ziyaret sonrasında ‘vizelerin karşılıklı olarak kaldırılmasına ilişkin anlaşma’ başta olmak üzere Türkiye ile Moldova arasında bugüne kadar yedi belge imzalandı. İlişkilerimizdeki bu ivme 17-18 Aralık 2013 tarihinde Moldova Cumhurbaşkanı Nicolae Timofti’nin Türkiye’yi ziyareti ile pekişmiş bulunmaktadır.”



Moldova Başbakanı Iurie Leanca’yı 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet

Moldova Başbakanı Iurie Leanca tarafından makamında kabul edilen Marmara Grubu Vakfı Heyeti, Başbakanı 7-9 Nisan 2015 günleri İstanbul’da gerçekleşecek 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne davet etti.

Türkiye’nin Moldova ile mükemmel siyasi ilişkilerinin, ekonomi boyutuyla da genişlemesi ve taçlanması üzerinde duran Başbakan Iurie Leanca, Türkiye ile Moldova arasındaki serbest ticaret anlaşmasının etkisiyle ikili ticaret hacminin 1 milyon doları aşmasının önemini gündeme getirdi. Türkiye’nin pazarını Moldova’ya açmasının önemini de vurgulayan Leanca, Türkiye’den gümrüksüz ithal edilecek hammadde ile üreticilerin güçleneceğini, yeni istihdam sahaları açılacağını kaydetti. Leanca, iki ülke arasındaki karşılıklı ticaret hacmi, yatırım teşvikleri, makro-ekonomik veriler ve karşılıklı ticaretin yanısıra ortak yatırımların arttırılmasının gerekliliği üzerinde de durdu. Iurie Leanca serbest ticaret anlaşmasının yeni bir milat oluşturduğunu söyledi.



Eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky’nin makamında

Eski Cumhurbaşkanı Petru Lucinsky de makamında kabul ettiği Marmara Grubu Vakfı heyetine, kurulmakta olan yeni hükümetin koalisyon dengeleri hakkında bilgi verdi. Beraberinde bulunan Cricova Şarap Fabrikaları Genel Müdürü Valentin Bodiul de Marmara Grubu Vakfı’nın tertipleyeceği 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde Moldova şaraplarının tanıtılmasını arzu ettiklerini belirtti.



Türkiye Büyükelçisi Selim Kartal’ı ziyaret

Türkiye Büyükelçisi Selim Kartal da makamında ağırladığı Marmara Grubu Vakfı Heyeti mensuplarını Türkiye-Moldova ilişkilerinin bugünüyle ilgili bilgilendirdi. Moldova’nın Türkiye Cumhurbaşkanı’nın resmi ziyaretini de beklediğini belirten Kartal, gelecek ziyarette Marmara Grubu Vakfı’nı yeni Büyükelçilik binasında ağırlayacağının da müjdesini verdi.



Gagavuzya Başkanı Mihail Formuzal’dan 6 madalya

Marmara Grubu Vakfı Moldova ziyaretinin ikinci durağında Gagavuzya’ya geçti. Gagavuzya Başkanı Mihail Formuzal’ın Gagavuzya’nın Moldova Parlamentosu’nca 23 Aralık 1994 tarihinde kabul edilen Özerkliği’nin 20. yılı münasebetiyle tertiplediği etkinlikler çerçevesinde Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ve arkadaşlarından, Dr. Fatih Saraçoğlu’na, Şamil Ayrım’a, Cengiz Güldamlası’na, Cahit Karakullukçu’ya ve Bahadır Aksoy’a ayrı ayrı “20. yıl Madalyası” sundu. Başkan Formuzal göreve gelişinin dokuzuncu yılında, Nisan ayı sonunda bırakacağı başkanlığıyla ilgili bilgiler de verdi.

Borçsuz, Moldova devletine sadık bir Gagavuzya bıraktığını, Moldova ile ilişkilerde uyumlu ve o nispette de verimli ilişkiler içinde birlikte yaşamanın, birlikte başarmanın örneğini verdiklerini belirten Başkan Formuzal, Türkiye’den işadamı beklediklerinin de altını çizdi. Gagavuzya’da sanayi üretimini yapacak işadamlarının 5 yıl vergi ödemeyeceklerini söyleyen Mihail Formuzal, “Avrupa Birliği’nin komşusuyuz, bizim bölgemizde üretilen mallarınızı hem Rusya hem de Avrupa Birliği ülkelerine gönderebilirsiniz” dedi. Türkiye-Gagavuzya ilişkilerini Moldova’nın bilgisi dahilinde en yüksek düzeyde sürdürdüklerini de belirten Başkan Formuzal, Türkiye’nin güçlü bir devlet olduğunun yüksek idraki içinde olduklarını vurguladı. Ekonomide Türkiye’nin bölgede lider haline gelmesinin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Formuzal, TİKA’nın itinalı ve dikkatli çalışmalarına da minnettar olduklarını dile getirdi. Moldova’nın bir parçası olarak dillerini, benliklerini ve kültürel kimliklerini koruyarak gelişmenin, ekonomik güçlerin artması yolunda çalışmaların devam ettiğini belirterek, 1994 yılında barışçıl bir şekilde kazandıkları özerklik statüsünün değerini bildiklerini kaydeden Formuzal, önümüzdeki günlerde TİKA’dan Türkçe lisanının Gagavuzya’da daha güçlenmesini sağlayabilmek için Komrat şehrinde bulunan Atatürk Kütüphanesi’nde Türkçe kursları vermek üzere bir öğretmen isteğinde bulundukları, bu öğretmenin gelmesiyle lisanın daha yüksek seviyede yaşatılacağını anlattı. Mihail Formuzal, iki ülke arasında kalkan vizeyle Gagavuzlar’ın Türkiye’ye gidiş gelişlerinin de kolaylaştığını da ifade etti. “Daha iyi şeyler yapabilmek adına Türkiye’nin desteği ve ilgisini bekliyoruz” diyen Formuzal, Gagavuzya’nın temel kültürel değerlerinin yaşatılmasının yanısıra sosyo-ekonomik kalkınma stratejisinin güçlendirilmesinde Türkiye’nin rolünün önemini de ayrıca vurguladı.