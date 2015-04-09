Marmara Grubu Vakfı’ndan İstanbul Valisi Vasip Şahin’e ziyaret

Marmara Grubu Vakfı, İstanbul’a yeni atanan Vali Vasip Şahin’i makamında ziyaret ederek tebrik etti.

Ziyarette Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver ve beraberindeki Heyet, İstanbul Valisi Vasip Şahin’e Marmara Grubu Vakfı’nın faaliyetleri ve düzenlenecek 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi hakkında da bilgiler verdi. Dr. Akkan Suver, Yalçın Sönmez (TOSYÖV Başkanı), Dr. Fatih Saraçoğlu, Engin Köklüçınar, Müjgan Suver, Lale Aytanç Nalbant, Şamil Ayrım, Ertuğrul Kumcuoğlu, Necdet Timur, Yüksel Çengel, Cafer Okray, Prof.Dr. Ahmet Samsunlu ve Cenk Saltık'tan oluşan Marmara Grubu Vakfı Heyeti, 7-9 Nisan 2015 günleri İstanbul’da yapılacak 18. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne, İstanbul Valisi Vasip Şahin’i davet etti.