Marmara Grubu Vakfı’ndan Vali Hüseyin Avni Mutlu’ya Veda Yemeği

Marmara Grubu Vakfı, görevinden ayrılması münasebetiyle İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'ya Malta Köşkü’nde bir yemek verdi. Eşi Gül Mutlu ile birlikte yemeğe katılan Vali Hüseyin Avni Mutlu, yemekte yaptığı konuşmada Marmara Grubu Vakfı'nın sivil toplum alanında ortaya koyduğu çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Hüseyin Avni Mutlu, Marmara Grubu Vakfı'nın, sivil toplum alanında Türkiye'nin tanıtılması ve ülkenin imajı bakımından güzel ve verimli çalışmalar yaptığını söyledi. Mutlu, İstanbul'da valiliği süresince verdiği hizmetlerden sözetti.

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu onuruna verilen yemeğe, Marmara Grubu Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri; Jak Kamhi, Dr. Fatih Saraçoğlu, Müjgan Suver, Yalçın Sönmez (TOSYÖV Başkanı), Nezihe ve Necdet Timur, Cahit Karakullukçu, Yüksel Çengel, Turan Sarıgülle, Prof.Dr. Atilla Dicle, Prof.Dr. Ülkü Dicle, Cenk Saltık, Prof.Dr. Erman Tuncer, Prof.Dr. Sema Kalaycıoğlu, Prof.Dr. Ersin Kalaycıoğlu, Pınar Türenç’in yanısıra Sami Herman, İbrahim Aybar, Tufan Türenç, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Aziz Akgül ve Kemal Akar katıldı. Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, Vali Hüseyin Mutlu'ya görevde bulunduğu dönemde Marmara Grubu Vakfı'na gösterdikleri büyük özenden dolayı minnettar olduklarını ifade etti. Vali Hüseyin Avni Mutlu'ya, Marmara Grubu Vakfı adına Mütevelli Heyet Üyesi Jak Kamhi, toplantı sonrası el yapımı bir vazo hediye etti.