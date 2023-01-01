Marmara Vakfı'ndan Azerbaycan İstanbul Başkonsolusluğu'na ziyaret

Marmara Grubu Vakfı Azerbaycan’da cereyan eden ve 14 kahraman Azerbaycan askerinin şehit olmasından duyulan üzüntüyü arz etmek üzere Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultan Zeynalov'u makamında ziyaret etti.

Dr. Akkan Suver’in başkanlığında ziyarete katılan Marmara Grubu Vakfı heyetinde TOSYÖV Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Sönmez, Engin Köklüçınar, emekli Orgeneral Necdet Timur, emekli Tümgeneral Yüksel Önel, Prof.Dr. Sedefhan Oğuz, Prof.Dr. Tunç Erem, Dr. Faruk Doğan, Lale Aytanç Nalbant hazır bulundu. Toplantıda Başkonsolos Zeynalov’a Konsolos Nuru A. Guliyev ve Konsolos Emma Heydarova da eşlik etti.

Türk Milleti’nin duyduğu yüksek teessürü ve hissettiği büyük acıyı paylaşmak için Azerbaycan Başkonsolosluğu'na gelindiğini beyan eden Marmara Grubu Vakfı Başkanı Dr. Akkan Suver, “Sınırda cereyan eden olayların yalnız Azerbaycan’a karşı değil; Türk Alemi’ne karşı yapılmış olmasının şuur ve hissiyatı içindeyiz. Şehit edilen Azerbaycanlı kardeşlerimize Tanrı’dan rahmet diliyor, manevi huzurlarında tazimle eğiliyoruz. Bir defa daha belirtmek isteriz ki dün Karabağ’da, Ağdam’da, Hocalı’da yapılanlarla bugün askerlerimize sıkılan kurşunun hiçbir farkı yoktur. Gerçekte ise bu kurşun Ermenistan’ın iç yüzünü göstermesi bakımından çok önemlidir. Zira bu kurşunlar Türk Dünyası’na sıkılmıştır. Bir defa daha Ermenistan’ı telin ediyoruz. Sizin şahsınızda Azerbaycanlı kardeşlerimizin büyük acısını paylaşıyoruz” diye konuştu.

Azerbaycan İstanbul Başkonsolosu Hasan Sultan Zeynalov da Marmara Grubu Vakfı’nın hassasiyeti ve temsil ettiği millet kavramından dolayı bu tazim ziyaretini önemsediğini söyledi. Zeynalov, “Yaşadığımız olaylar Türklük’e karşı Ermeniler’in kalkıştığı ne ilk ne de son eylemdir. Ermenistan her zamanki tecavüzkar yapısını sürdürmektedir. Büyük acımızı paylaşan kardeş Türk Milleti’ne biz de sizin şahsınızda teşekkürlerimizi sunuyoruz ve her şeye rağmen masada bu olayı çözeceğimize olan inancımızı muhafaza ediyoruz” dedi.