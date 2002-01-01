MESAN, krizleri fırsata çevirerek büyüyor

Türkiye’de ve dünyada yaşanan krizleri fırsata çevirerek büyüyen MESAN’ın çıkış noktası; Ar-Ge, inovasyon ve ihracat. MESAN Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, 3 patent, 20 faydalı model, 30’dan fazla tasarım tesciliyle üretiminin yüzde 52’sini 75’ten fazla ülkeye ihraç eden MESAN’ın 2015 yılı ciro hedefinin yüzde 25 artışla 66 milyon TL olduğunu söylüyor.

Endüstriyel kilit ve menteşe sektöründe 1979 yılından beri faaliyet gösteren, Türkiye’de pazar lideri, küresel pazarlarda marka haline gelmiş köklü bir kuruluş olan MESAN, sektördeki 32 yıllık deneyimini 185 kişilik genç ve dinamik kadrosuyla destekliyor. İstanbul’un Silivri ilçesinde 13.500 metrekare kapalı alanda faaliyet gösteren MESAN, 200’ü aşkın tedarikçisi, 35’in üstünde distribütörüyle 75’ten fazla ülkeye ihracat yapıyor. MESAN, elektrik-elektronik/enerji, makine, iklimlendirme, mobilya, otomotiv, beyaz eşya ağırlıklı olmak üzere endüstriyel üretim yapan her sektöre hizmet veriyor.

Ulusal ve uluslararası standartlara ve RoHS standardına uygun, çevreye ve insan sağlığına duyarlı, üstün performanslı, ergonomik, yenilikçi ve müşteri odaklı ürünleriyle önplana çıkan MESAN, TSEK ve ISO 9001-2008 kalite sistem belgelerine sahip. MESAN’ın ürün gamında şu gruplar yeralıyor: kilitler, menteşeler, contalar, aksesuarlar ve kulplar, paslanmaz çelik ürünler.

3 patent, 20 faydalı model, 30’dan fazla tasarım tescili: MESAN Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, yıllık cirosu yüzde 13 artan ve 49 milyon TL’ye ulaşan MESAN’ın 2015 yıl ciro hedefinin yüzde 25 artışla 66 milyon TL olduğunu söylüyor. Mertöz, 2014’te MESAN’ın üretiminin yüzde 52’sini ihraç ettiğini, 2015’te ise bu rakamı yüzde 55’e çıkarmayı hedeflediğini açıklıyor. Ar-Ge ve inovasyona verdikleri önemi vurgulayan Mertöz, 3 patenti, 20 faydalı modeli, 30’dan fazla tasarım tesciliyle MESAN’ın krizleri fırsata çevirerek büyüdüğüne değiniyor. Türkiye’nin ve dünyanın geçmişten bu yana yaşadığı büyük krizleri anımsatan Mertöz, çıkış yolunu tasarım, inovasyon ve ihracatla yakaladıklarını anlatıyor: “Türkiye’nin en büyük krizlerinden biri 1994 yılında yaşandı. İç piyasanın sıkıntılarını gördük ve biz ihracata o yıllarda başladık. Özellikle Rusya’da ciddi bir fırsat sözkonusuydu. Rusya ve komşu ülkelere ihracat yapmaya başladık, bizim için başlangıç yılı oldu. Dünyada ve Türkiye’de yaşanan 2009 krizini biz sıkıntı yaşamadan atlattık. 2009 yılı, bugüne kadar iş hayatımda en sevdiğim yıl oldu. Çünkü bizim için tam bir fırsat yılıydı. Sakin sakin düşünüp, geleceğimizi planladığımız, yeni ürünlerin tasarımını yaptığımız bir yıl. 2008 ve 2009 yılları ise bizim tasarım yıllarımızdı. Bu çalışmaların neticesinde 2010, 2011 ve 2012 yılları da MESAN için çok başarılı geçti. Çok iddialı olduğumuz jenaratör kilitleri ve havalandırma sektörü kilitlerini o yıllarda ürettik. 2001-2002’de Türkiye’de yaşanan krizden ihracata ağırlık vermeyi öğrenerek çıktık. 2002’de ekonomi çok kötüydü, insanlar mutsuzdu, istihdam iyi değildi. Bu krizin etkisinden 2002 yılının sonunda ancak kurtulduk. O dönem ihracatımız genel satışımızın yüzde 25’iydi, biz de bu rakamı yüzde 40’a yükselterek yine krizi fırsata çevirdik.”

Ağırlıklı İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Rusya olmak üzere MESAN’ın ihracatının yüzde 50’den fazlasını Avrupa Birliği ülkelerine yaptığı bilgisini veren Mertöz, bu nedenle Avrupa’da yaşanan krizin MESAN’ı etkilediğini, bu noktada çıkış yolunu yeni pazarlara yönelmekte bulduklarını aktarıyor: “Avustralya, Endonezya, Yeni Zelanda, Kolombiya, Şili, Güney Amerika ülkelerine ihracat yapmaya başladık. 2013-2014 yıllarında ise ABD hedef ülkemizdi. 2014’te umduğumuzu bulamadık ancak 2015 yılı bizim ABD yılımız olacak.”

MESAN’ın dönüm noktalarından biri de 2014 yılında yaşanan değişim. Mertöz, şunları dile getiriyor: “2014 yılında şirketimiz, dünyanın en büyük yatırım fon ve bankalarının ortak olduğu, İngiltere merkezli, özel plastik, ambalaj ve fiber kablo üreticisi Essentra ile birleşti. Türk kilit üreticisi Mesan Kilit’in yüzde 100’ünü alan şirket, böylece Ortadoğu ve Doğu Avrupa’daki ilk yatırımına imza atmış oldu. Satın alma, Essentra’nın Türkiye pazarına girmesinin yanısıra diğer hızlı büyüyen ihracat pazarlarına girişini sağladı. Dünya çapında 5500 çalışanı ile 32 ülkede faaliyet gösteren Essentra’nın hissedarları yatırım yönetim şirketleri BlackRock, AXA Yatırım Yönetimi, Oppenheimer Funds ve JPMorgan Varlık Yönetimi’ni içeriyor. Dolayısıyla MESAN, bu gruba entegre oldu. Grup içerisindeki benzer firmalarla ortak çalışmalar başladı. Grubun yerleşik olduğu ülkelerde bayilikleri bulunuyor. Oradaki çalışanlara eğitimler vererek ürünlerimizi o ülkelere de satıyoruz.”

2015’te 40 milyon dolarlık yatırım planı: Rıdvan Mertöz, Essentra’nın 2014 yılında MESAN’ın büyümesine ilişkin ciddi yatırımlar yaptığından sözediyor: “Essentra’nın MESAN’a yaptığı yatırımlar 2014 yılında 10 milyon doları geçti. Makine ve otomasyon yatırımı yapıldı. 2015 yılında ise MESAN’a, 40 milyon dolar daha ek yatırım yapılması planlanıyor. Essentra, hem MESAN’ın üretimini büyütüyor, hem de kendi ürünlerinin bir kısmının da Türkiye’de üretilmesi için çalışmalar yürütüyor.” Mertöz, Türkiye’de yatırım hedefleri olan büyük bir holding olan Essentra ile birlikte İstanbul dışındaki başka şehirlere de özellikle Malatya’ya yatırım yapmaya çalıştıklarını da kaydediyor: “Malatya Organize Sanayi Bölgesi’nde Rıdvan Mertöz’ün sahibi olduğu MESAN’ın kardeş kuruluşu RSM Elektrik olarak 30 dönümlük bir yer aldık. Bölge’ye, Essentra ile birlikte yatırım yapmak amacıyla görüşmelerimiz sürüyor.”

Rıdvan Mertöz, 2015 yılından da umutlu: “2014 yılında Essentra’ya entegrasyon MESAN’ın hızlı büyüme sürecini biraz yavaşlattı. 2015 yılı ise zor bir yıl olacak ancak biz bu kriz yılını da fırsata çevireceğiz.”

Ar-Ge ile farklılaşmak: MESAN’ın 15 kişilik Ar-Ge ekibiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Mertöz, 2015 yılında minimum 7 Ar-Ge ürününü daha sırasıyla piyasaya sunacaklarını paylaşıyor: “Milli Eğitim’in yürüttüğü Fatih Projesi’nde akıllı tahtalar için kilit tasarımını biz yaptık. Ergonomik, çocukların sağlığı ve güvenliği dikkate alınarak tasarlanan ve ekonomik olan kilitlerin üretimi çok yakında başlayacak. 2009 yılında üzerinde çalışmaya başladığımız elektronik kilitler konusunda da toplam 7 ürün planlamıştık, 6. ürünü piyasa sürdük. Türkiye’de üretilmeyen bir çok ürün, MESAN tarafından üretilmeye başlandı. Bu gelişme, ithalatın önünü kesmesinin yanısıra ciddi kazanımlar da sağladı. Yürüttüğümüz Ar-Ge çalışmalarıyla bize özgü tasarımlar elde etmiş olduk.”

KOBİ’lerin çıkış noktası; Ar-Ge ve inovasyon: Aynı zamanda İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı da olan Rıdvan Mertöz, İDDMİB Üyeleri’nin yüzde 95’inin KOBİ’lerden oluştuğunu anlatıyor. 6 bin İDDMİB üyesinin en az yarısının aktif ihracatçı konumunda olduğu bilgisini veren Mertöz, üyelerinin ilgili Bakanlıklar ve devletin diğer desteklerinden faydalanmaları için mücadele ettiklerini kaydediyor. Özellikle Ar-Ge ve inovasyonun önemine değinen Mertöz, İDDMİB olarak yürüttükleri Metalik Fikirler, Ar-Ge Proje Pazarı gibi yarışmalarla örnek olmaya çalıştıklarını ifade ediyor.