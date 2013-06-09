Metal buluşma: “WIN”, 6-9 Haziran’da İstanbul’da

Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en büyük fuarı WIN-World of Industry Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı; metal işleme, kaynak ve yüzey işleme sektörlerindeki son dönem trendleri ve gelişmeleri sergilemek üzere 6-9 Haziran 2013’te, İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.





WIN-World of Industry Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri Fuarı; şu üç sektörü birleştirerek 6-9 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek:



- “Metal İşleme-Metalworking”

- “Kaynak-Welding”

- “Yüzey İşleme-SurfaceTreatment”.



Fuarda bu sektörlerdeki son dönem trendleri ve gelişmeleri göreceğiz. İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Hannover Messe Bileşim Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen fuarda, sektörün önde gelen çok sayıda yerli ve yabancı şirketi, net 23 bin metrekarelik alanda ürünlerini sergileyecek.

Bugüne kadar T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TOBB, OAİB, KOSGEB, VDMA-Alman Mühendislik Federasyonu dahil, 30’u yabancı olmak üzere toplam 82 kuruluş tarafından desteklenmiş olan fuara bu yıl, GALDER (Genel Galvanizciler Derneği) ve GAZDER’den (Sınai ve Tıbbi Gazcılar Derneği) iki yeni destek daha geldiği belirtiliyor.



Avrasya havzasının makine imalat teknolojilerini göreceğiz

Fuarda, Türkiye Ekonomi Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Odası ve ilgili dernek ve birliklerle işbirliği ile ulusal ve uluslararası düzeyde verimli ve etkin bir alım programı düzenlenecek. Ekonomi Bakanlığı’nın desteğiyle bu yıl fuara, Azerbaycan, Cezayir, Hırvatistan, Mısır, Gürcistan, İran, Irak, Ürdün, Kazakistan, Libya, Fas, Polonya, Romanya, Rusya, Sudan, Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Özbekistan gibi seçkin ülkelerden yüksek sayıda alım heyetleri davet edildiği ve İstanbul Sanayi Odası tarafından da çeşitli eşleştirme faaliyetleri ve görüşmeler düzenleneceği ifade ediliyor.

Katılımcı olarak yer alacak başlıca ülkeler, Bulgaristan, Çin, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Almanya, Hindistan, İran, İtalya, Hollanda, Slovenya, Güney Kore, İspanya, Sri Lanka, Tayvan olarak açıklanırken; Almanya, Hindistan, İtalya, Kore ve Tayvan’ın da ülke pavyonlarıyla fuarda yer alacakları kaydediliyor.



Makine ile kalkındık, kalkınacağız

Hannover Messe yetkilileri, Sanayi Bakanlığı kayıtlarına göre; makine imalatı sektörünün, dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi Türkiye’de de sanayileşmenin itici gücü ve Türkiye’nin geleceğe yönelik kalkınmasının üzerinde yükseleceği ayaklardan birisi olduğunun özellikle vurguluyor. Türkiye’nin 2023 yılı ihracat hedefi olan 500 milyar doların 100 milyar dolarlık payının makine imalatı sektöründen elde edileceği ve sektörün yıllık büyüme rakamlarının 1990’dan bugüne yüzde 20’ler civarında olacağı dile getiriliyor.

“Yüzey Temizleme Özel Sunumu” WIN Yüzey fuarında ilgi görecek: Yüzey İşleme Fuarları, hızla büyüyen yüzey işleme pazarının yeni teknolojilerini ve sanayide bu ürünleri kullananları biraraya getiren ve sektöre yönelik yeni fırsatlar yaratılmasına olanak sağlayan bir platform olarak büyük önem taşıyor. Başta otomotiv ve beyaz eşya olmak üzere, enerji, elektrik/elektronik, reklam, inşaat ve diğer bazı yüzey işlem teknolojileri ve galvaniz kaplamanın kullanıldığı daha birçok sektörden ziyaretçinin bu ticari platformda verimli iş ortaklıkları kurma fırsatı bulacakları belirtiliyor. Sanayi makinalarının parçalarının temizlenmesi ve yüzey temizleme konuları imalat sektöründe gitgide daha fazla önem kazanması nedeniyle bu yıl da “Yüzey Temizleme Özel Sunumu”nun, “parts2clean” ile işbirliği içerisinde ikinci kez düzenlenecek.

WIN Metalworking-Metal İşleme Fuarı’nda “İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Özel Bölümü”: İş güvenliği konusu, bu yıl da WIN Metal İşleme Fuarı gündeminde yer alacak ve TİGİAD (Türkiye İş Güvenliği İş Adamları Derneği) ile işbirliği içerisinde ikincisi düzenlenen “İş Güvenliği, Sağlığı ve Çevre Özel Bölümü” fuara önemli bir katma değer sağlayacak.

WIN Welding-Kaynak Fuarı modern kaynak teknolojileri dünyasını sergileyecek: Birçok sektörde önemli bir yapı taşı oluşturan kaynak, kesme ve birleştirme sektörünün Türkiye ve Avrasya Bölgesi’ndeki önemi ve rekabet gücü nedeniyle fuarın bu bölümünün de büyük ilgi göreceği açıklandı. Bu bölümün, işletmelerin kullanabilecekleri en son teknolojileri sergilemesinin yanısıra kaynak ve kesme alanlarında çeşitli makinalar, sistemler ve yazılım çözümleri de sunulacak.

Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi, endüstriye rehberlik edecek: Yıllardır WIN Fuarlarına paralel düzenlenen “Endüstriyel Etkinlikler Zirvesi” günümüzün rekabetçi ve ileri teknolojilerin değerlendirilmesine yönelik yine mükemmel bir tartışma platformu sağlayacak. Fuar bu yıl da çok sayıda konferans, panel, kurumsal faaliyet ve çözümlere evsahipliği yapacak. Avrasya Bölgesi’ndeki en önemli ekonomi forumlarından birisi olarak, önde gelen işadamlarının, bilim insanlarının, akademisyen, politikacı ve gazetecinin biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunmalarına olanak sağlayacak.

WIN Metal İşleme İstanbul 2013 Hakkında; Fuar, imalat endüstrisindeki son döneme ait trendleri sergileyecek. WIN Metalworking Fuarı’nın temel olarak yoğunlaşacağı konular; metal kesme ve biçimleme, duyarlı aletler-alet ve kalıp yapımı, ölçüm ve test etme kalite güvencesi, parçalar-bileşenler-aksesuarlar ve servisler olacak. WIN Welding Fuarı ana konu başlıkları ise kaynak ve kesme makinaları ve ekipmanı, kaynak otomasyon sistemleri, kaynak ve dolum malzemeleri ve kaynak hizmetleri olurken; WIN SurfaceTreatment Fuarı ziyaretçileri; yüzey temizliği ve önişlem ekipmanı, boya ve plastik kaplama sistemleri, galvanizasyon sistemleri, özel yüzey kaplama teknolojileri, boya, cila ve kaplama malzemeleri, yüzey teknolojisi hizmetleri gibi konulara odaklanabilecekler.

WIN Metalworking 2012 Hakkında; WIN Metal Working, 2012 yılında net 21 bin 917 metrekarelik sergi alanında 33 ülkeden, 927 şirketi ve 63 ülkeden 43 bin 817 ziyaretçiyi biraraya getirmişti.