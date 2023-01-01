Mevcut bankacılık sistemi KOBİ’lere cömert davranmıyor

TÜRKONFED yönetimiyle biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, mevcut bankacılık sisteminin KOBİ’lere cömert davranmadığını, yeni enstrümanlar gerektiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Başkanı Süleyman Onatça ve Yönetim Kurulu üyelerini makamında kabul etti. TÜRKONFED’in bölgesel eşitsizlik, yerel kalkınma ve orta gelir tuzağı konularındaki faaliyet ve önerilerini takdirle karşıladıklarını belirten Kurtulmuş, istihdamın yüzde 80’ini sağlayan KOBİ’lerin şevkinin kırılmaması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, “Mevcut bankacılık sistemi KOBİ’lere cömert davranmıyor. Yeni enstrümanlar gerekli. Türkiye’nin her yıl yüzde 6 büyüme hedefinin yakalanabilmesi için ekonominin gerçek aktörleri olan reel sektör temsilcilerinin desteğine ihtiyaç var” dedi.

Numan Kurtulmuş, Türkiye’deki gelir dağılımını düzeltme yolunda atılan adımları sıklaştırdıklarını kaydetti: “Ekonomik anlamda yapılabilecek hemen her türlü teknik çalışmayı, yatırım teşviklerinden kırsal altyapıyı güçlendirecek devasa projelere kadar çok sayıda yatırım yaptık, yapmaya devam ediyoruz. 50’yi aşkın havaalanı, karayolu ulaşım ağları, demiryolları, limanlar, enerji santralleri ve sulama tesisleri, OSB’ler, lojistik merkezleri, şehir hastaneleri, yeni üniversiteler ve iletişim altyapıları çok kısa zaman dilimleri içerisinde gerçekleşiyor.”



Finans piyasaları güçlenmeli

Sorunun rekabetin eksik olduğu bir durumdan kaynaklandığını aktaran Kurtulmuş, şunları ifade etti: “Gelişmiş ülkelerde finans, sadece bankacılık sisteminin tekelinde değil. Çok çeşitli sermaye piyasaları sözkonusu. Hatta çok daha çağcıl, zamanın ruhuna uygun, direkt ve geniş tabanlı finans modelleri ortaya çıkıyor. Son yıllarda ortaya çıkan ‘peer-to-peerfinancing’ (P-to-P) ve ‘crowdfinancing’ yöntemlerinin desteklenmesi ve behemehal uygulamaya geçmesi gerektiği görülüyor. Bu gelişmelerden esinlenerek bizlerin, kamu olarak, bankacılık sistemi dışında da finans piyasalarının geliştirilmesinde öncülük yapabileceğimizi düşünüyorum.”



Onatça Rapor’u paylaştı

TÜRKONFED Başkanı Süleyman Onatça, hazırladıkları ‘Orta Gelir Tuzağından Çıkış Stratejileri’ raporuyla ilgili bilgi verdi. Türkiye’nin 3 yeni İstanbul’a daha, altyapısı güçlü üniversitelere, bölgesel kalkınma bankalarına, kadının işgücüne daha etkin katılımına, etkin teşvik modeli ve güçlü demokrasiye ihtiyaç duyduğunu hatırlatan Onatça, TÜRKONFED’in Anadolu yapılanmasıyla ilgili de bilgi aktardı.

TÜRKONFED, bünyesindeki 23 federasyon altında toplanan 155 dernek ile 208 milyar dolarlık iş hacmine sahip, 1 milyonu aşkın kişiye istihdam sağlayan, 65 milyar dolardan fazla ihracat yapan 12.500 iş insanını ve 30 bine yakın şirketi temsil ediyor.