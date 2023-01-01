Mitsubishi Electric ile -25 derecede bile maksimum konfor

Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Sezonsal (Mevsimsel) Verimlilik Kriterleri’ne göre, ısıtma ve soğutmada A+++ enerji sınıfında yeralan yeni Kirigamine Serisi ısınmanın konforunu tam anlamıyla yaşatıyor.

Az enerjiyle çok iş yapan çevre dostu yeni Kirigamine Klimalar, Comfort Plus modellerinin güçlü ısıtma performansıyla -25 dereceye varan çok soğuk havalarda bile ortamı ısıtıyor. İnsan kulağının neredeyse algılayamayacağı ses seviyesinde çalışarak varlığını unutturan klimalar, Plasma Quad filtre sistemi ile ortamdaki toz, bakteri, virüs ve alerjenleri yüzde 99’a varan oranda nötralize ediyor. Odada kimse yoksa Kirigamine enerji tasarrufu moduna geçiyor.