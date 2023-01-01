Mondi Tire Kutsan, UN Tip Onaylı Kutuların Üretimine Başladı

Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan’ın İzmit Kutu Fabrikası, Birleşmiş Milletlerce belirlenmiş UN tip onaylı kutuları üreten ilk oluklu mukavva üreticisi oldu.

Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) paralelinde hazırlanan “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik”, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca Ocak 2014 itibarıyla yürürlüğe alındı. Artık Türkiye’de de tehlikeli maddelerin taşınması esnasında Birleşmiş Milletlerce (UN) belirlenmiş, can ve mal güvenliğine, çevreye, insan ve diğer canlıların sağlığına değer veren standartlar uygulanacak. Bu bağlamda UN numarası verilerek sertifikalandırılmış ambalaj ve kutuların kullanılması artık hem üreticiler hem de taşıyanlar için bir zorunluluk olurken, kurallara uymadığı tespit edilen firmalara idari para cezaları uygulanacak. Bu değişikliğe uzun süredir hazırlıklı olan Mondi Tire Kutsan ise sektöründe UN tip onaylı kutuları üreten ilk oluklu mukavva üreticisi oldu.

Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan’ın İzmit Kutu Fabrikası bünyesinde kurulan UN laboratuvarı, şimdilik 4G (fiber levha - oluklu mukavva kutular) için gerekli testleri yapacak şekilde kurulmuş olup dünya çapında gerekli olan 23°C 1 °C ve % 50 2 nem şartları ve gerekli test ekipmanları ile İtalya ve Lüksemburg Ulaştırma Bakanlıkları’ndan onaylı CSI tarafından tanınmıştır. Güvenli, kontrollü ve çevreye saygılı taşımacılık için Mondi Tire Kutsan’ın İzmit Fabrikası hem istenen oluklu mukavva kutulara uygun UN tip ambalaj onayını alarak talep edilen ürünlerin testlerini yapıyor; hem de UN tip onaylı kutuların üretimini de başarıyla gerçekleştiriyor.

Yıllardır Ar-Ge ve kalite ekibi ile farklı tasarımlara imza atan ve müşterilerine yenilikçi çözümler sunan Mondi Tire Kutsan, tehlikeli madde taşımacılığında da öncü olup, hem laboratuvar hizmeti hem de UN tip onaylı ürünleri ile bu yeni dönemde Türkiye sanayisinin çözüm ortağı olmaya devam ediyor.



UN sertifikası hangi durumda gereklidir?

UN tip onaylı ambalaj kullanımı, paketli taşınan ve ADR standartlarına uygunluğu zorunlu olan şu tehlikeli maddeleri kapsamaktadır; patlayıcı maddeler, yanıcı, zehirli, sıvı ve katı kimyasallar, organik peroksitler ve yakıcı maddeler, çevreye zararlı maddeler, boya, mürekkep, tiner, asbest, havai fişek, airbag, pinpon topu, emniyet kemeri.



Neden UN tip onaylı ambalajları kullanmak zorunludur?

Eğer iş alanınız, tehlikeli madde kapsamındaki ürünleri içeriyorsa ürünlerinizin yurtiçinde ve yurtdışında sorunsuz ve zamanında teslimatının gerçekleştirilmesini, ambalajlarınızın taşımaya uygun olmaması sebebiyle nakliyeci tarafından kabul edilmemesini engellemeyi, ürünlerinizin nihai kullanıcılara emniyetli bir şekilde ulaşmasını, firmanızın ilgili mevzuat kapsamındaki idari para cezalarından etkilenmemesini istiyorsanız UN tip onaylı ambalajlar kullanmalısınız.