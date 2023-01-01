Mondi Tire Kutsan’dan Fuar Atağı

Türkiye oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan, Türkiye’de ve yurtdışında düzenlenen önemli sektörel fuarlarda boy göstererek yeni işbirliklerine imza atıyor, yeni ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. İlk olarak İstanbul Fuar Merkezi’nde 3’üncüsü gerçekleşen Türkiye’nin en önemli Yaş Meyve ve Sebze, Depolama, Ambalaj ve Logistik Fuarı; Fresh Türkiye’de yaş sebze ve meyve sektörünün önemli oyuncuları ile biraraya gelen Mondi Tire Kutsan, ürettiği yenilikçi oluklu mukavva ambalaj çözümlerini başarıyla sergiledi.

Taze meyve, sebze, narenciye, organik meyve-sebze ve paketleme sektörü ile özellikle bölge ülkelerinden gelen ziyaretçilerin buluşma noktası olan Fresh Türkiye’de oluklu mukavva ambalajlarının kalitesini sergileyen Mondi Tire Kutsan hem müşterilerinden hem de potansiyel iş ortaklarından tam not aldı.

Almanya’nın başkenti Berlin’de 100 bin metrekareyi aşan kapalı alanda gerçekleşen dünyanın en önemli Yaş Meyve ve Sebze Tedariki Fuarı ‘Fruit Logistica’ya da katılan Mondi, üstün işlevselliğe sahip yenilikçi oluklu mukavva ambalaj ürün portföyünü uluslararası düzeyde ziyaretçilerine tanıttı. 130 ülkeden 58 bin ziyaretçiye evsahipliği yapan fuarda adeta gövde gösterisi yapan Mondi, yenilikçi ve doğa dostu oluklu mukavva ambalaj çözümlerinin yanısıra doğrudan suyla temas ettiğinde dahi sağlamlığını koruyan ProVantage Kraftliner Aqua kağıdını tanıttığı “kağıt workshop”ı ile de göz doldurdu.

Tarım Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de yaş sebze meyve ürünlerinin ihracatının önümüzdeki dönemde daha da artmasını beklediklerini açıklayan Mondi Tire Kutsan CEO’su Hakan Tiftik, Türkiye’de ve uluslararası düzeyde bu fuarlara katılarak önemli işbirlikleri geliştirdiklerini söyledi.

Mondi Grubu’nun ‘Oluklu Mukavva Ambalaj’ işkolunda faaliyet gösteren Mondi Tire Kutsan’ın Türkiye’de 4 adet kutu ve 1 adet kağıt fabrikası, 1000 çalışanı ve 700’ü aşkın müşterisiyle yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunarak Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi konumunda olduğunu hatırlatan Hakan Tiftik, “45 milyon tonluk meyve-sebze üretimiyle dikkat çeken Türkiye pazarında sıradışı ve dayanıklı ambalaj çözümlerimizle önemli mesafeler katetmeyi arzuluyor; Mondi gibi global bir kağıt ve ambalaj grubunun bir parçası olmanın avantajıyla yeni fırsatlar yakalamak istiyoruz” dedi.

5.8 milyar Euro’luk cirosu, 30 ülkedeki üretim tesisleri ve 25 binin üzerindeki çalışanıyla uluslararası bir ambalaj ve kağıt şirketleri grubu olan Viyana merkezli Mondi Group için Türkiye’nin gerçekten önemli bir üs olduğuna dikkat çeken Tiftik, “Stratejik hedefler doğrultusunda katıldığımız Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda da ProVantage serisi kağıtlar kullanılarak üretilen ve ‘Pack smart, Pack strong, Pack green’ (Akıllı, Güçlü ve Yeşil Ambalajlama) sloganıyla tanıtılan kutularımız özellikle çok dikkat çekti” diye konuştu.

Hakan Tiftik, şunları dile getirdi: “Oluklu mukavva kutular üretmek için kullandığımız kağıtlar, yenilenebilir kaynaklardan imal ediliyor ve bütünüyle geri dönüştürülebiliyor. Yaş sebze ve meyve sektörü için ürettiğimiz kutularımızla, Türkiye’deki meyve ve sebze üreticilerinin, deniz aşırı olanlar da dahil tüm uzun mesafeli nakliye ihtiyaçlarında maksimum güvenlikle ambalajlama ihtiyaçlarını karşılıyoruz.”