Mondi Tire Kutsan’ın ödüllü yarışması
“Kutu Kutu Proje”
Mondi Tire Kutsan’ın tasarım öğrencileri için düzenlediği toplam 10 bin TL ödüllü ‘Kutu Kutu Proje’ adlı yarışmasının kazananları belli oldu. Birinciliği Anadolu Üniversitesi öğrencileri Hande Gül Köylüoğlu ile Büke Çangal’ın kazandığı yarışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden (ODTÜ) Nur Nagihan Tuna ile Mert Kulaksız ikinci, Kadir Has Üniversitesi’nden Selin Koşağan ise üçüncü oldu.
Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi Mondi Tire Kutsan’ın tasarım öğrencilerine yönelik ikincisini düzenlediği ‘Kutu Kutu Proje’ adlı tasarım yarışmasında ödüller sahibini buldu. Türkiye’de tasarım eğitimi alan üniversite öğrencilerinin oluklu mukavvanın yenilikçi kullanımı konusunda teşvik edilmesi, oluklu mukavva malzemenin algısının yükseltilmesi ve yetenekli tasarımcıların sektöre kazandırılmasını amaçlayan toplam 10 bin TL ödüllü yarışmayı ‘Meyvem Kuru Meyve Ambalajı’ projesi ile Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri Hande Gül Köylüoğlu ile Büke Çangal kazandı.
Mondi Tire Kutsan’ın Tasarım Departmanı ve ETMK (Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Komitesi) İstanbul Şubesi’nin koordinasyonu ile düzenlenen ‘Kutu Kutu Proje’ yarışmasında ikincilik ‘Slim Bisküvi Ambalajı’ projesi ile ODTÜ’den Nur Nagihan Tuna ile Mert Kulaksız’ın oldu.
Kadir Has Üniversitesi’nden Selin Koşağan ise ‘Ready Pizza Box’ ambalaj tasarımı ile yarışmayı üçüncü olarak tamamladı. 100’e yakın tasarımın yarıştığı Kutu Kutu Proje’nin ödül töreninde konuşan Mondi Tire Kutsan CEO’su Carsten Lange, şunları söyledi: “Genç ve yetenekli tasarımcıları sektörümüze kazandırarak daha yaratıcı, yenilikçi ve doğa dostu çözümler sunmayı ve Türkiye oluklu mukavva pazarındaki öncü konumumuzu sürdürmeyi hedefliyoruz. Bu vesile ile Kutu Kutu Proje’ye katılan tüm öğrencilere Mondi Tire Kutsan adına şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.