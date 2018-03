MÜSİAD 2014’ten ümitli; "İç talep canlandırılsın!"

MÜSİAD’ın Ankara’da düzenlediği “Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı”nda konuşan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan Türkiye’nin 2018 yılına kadar toplam yüzde 48 büyüme kaydedeceğini söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) “Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı” 2 Ocak’ta Ankara’da Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak 2013 yılı değerlendirmesi ile 2014 beklentilerini açıklayarak, Türkiye ekonomisinin son durumunu ele aldılar. Ali Babacan, gelecek 10 yılda, gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızının, geçmiş 10 yıla göre daha düşük olacağını belirterek, “Ama buna rağmen, gelişmekte olan ülkeler yine de gelişmiş ülkelere göre çok daha yüksek büyüme oranları sergilemeye devam edecek. Dolayısıyla yatırım, büyüme, dinamizm dendiğinde adres yine gelişmekte olan ülkeler olacak" diye konuştu.



"Türkiye en hızlı büyüyecek ekonomilerden olacak"

IMF’in tahminleri ve analizine göre, 2007 yılı baz alındığında Türkiye’nin 2018’e kadar yüzde 48 büyüyeceğini belirten Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü: “Aynı dönemde ABD sadece yüzde 23, İngiltere yüzde 9, Japonya yüzde 7, AB’nin toplamı da sadece yüzde 5 büyüyebiliyor. Türkiye ise yüzde 48. Yani aradaki farkı çok hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Aslında bu yaşanan kriz, Türkiye’nin gelişmiş ülkelerle arasındaki farkı kapatmasında önemli bir rol oynadı. Biz çok hızlı gittik, onlar durdu ya da geri gitti ve farkı azalttık. Tabii bu tabloda en önemli konumuz güven ve istikrar. Güven ve istikrarın olmadığı bir ülkede ne yaparsanız yapın, sonuç almak mümkün değil. Dolayısıyla attığımız her adım, Türkiye'deki bu güven ve istikrar ortamını güçlendirmeye ve korumaya yönelik adımlar olmalı.”



Büyüme oranlarına bakıldığında da Türkiye’nin, 2013’te Avrupa’nın en hızlı büyüyecek birkaç ülkesinden biri olduğuna işaret eden Babacan, “Tabii burada şunu da söyleyim, Biz her ne kadar 2013’ün büyümesini 3.6 oranında açıkladıysak da tahmin olarak 3.6’nın biraz üzerinde gelme ihtimali şu an için görünüyor. 3.6’nın biraz üzerinde bir rakam, sürpriz olmamalı” dedi.



Önümüzdeki 10 yılın beklentilerini de aktaran Babacan, şöyle devam etti: “OECD diyor ki, önümüzdeki 10 yıl dünya ekonomisi ortalama yüzde 3.9 büyüyecek. Türkiye’nin büyümesini ise OECD yüzde 5.3 olarak bekliyor. Tabii bunun içinde yüzde 3’lerin, yüzde 6.7’lerin olduğu yıllar olabilir ama üst üste ortalama yüzde 5.3. Bu, şu da demek; Çin, Hindistan gibi ülkeleri bir kenara bırakacak olursak, gelişmekte olan ülkeler de dahil Türkiye, önümüzdeki 10 yılın en hızlı büyüyecek ekonomilerinden biri olacak. Nereden bakarsak bakalım Türkiye, önümüzdeki dönemin en parlak, en hızlı ilerleyen ülkelerinden biri olacak.”



Göstergelerimiz iyi durumda

Türkiye’nin işsizlik oranlarında da dünyaya bakıldığında daha iyi konumda olduğunu belirten Babacan, enflasyonla mücadelenin de yine aynı şekilde süreceğini bildirdi. Babacan, bütçe açığının milli gelire oranında da Türkiye’nin iyi noktalarda olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: “Bütçe açığının çok olduğu ülkelerde, devletin borçlanma ihtiyacının çok olduğu ülkelerde kaynaklar ağırlıklı olarak devletin finansmanına yönlenmiş oluyor. Biz de bunu yaşadık. 2002’de bakın banka bilançolarına, banka bilançolarında krediden öte Hazine kağıtları vardı. Bugün çok şükür, banka bilançolarına baktığınızda kredi rakamı, mevduat rakamını geçmiş durumda. Bugün 1 trilyon liranın üzerinde kredi hacmi var bankalarda. Borç stokunda şu anda AB'nin en düşük borcuna sahip ülkelerinden biriyiz.”



Cari açığımız yüksek tasarrufumuz çok düşük

Cari açığın da tedrici bir şekilde azalacağını öngördüklerini ifade eden Babacan, şunları kaydetti: “Enerji ithalatımız, bizim cari açığımızın bir numaralı sebebi. 2012’de 60 milyardı, 2013’te bunun biraz daha üzerinde bir rakam göreceğiz. Rakamlar fiubat gibi net belli olur ama bu enerji konusu, bizim cari açık yönetiminde bir numaralı meselemiz. Hemen onun arkasından gelen de yurt içi tasarruf oranımız. 2013’te, rakamlar henüz net değil ama şu anki tahminimiz, toplam yurt içi tasarruflarımızın milli gelire oranının yüzde 12.6 olarak gerçekleşeceği. Bu, bizim tarihimizdeki en düşük oran. Yani yurt içi tasarruflarımız hiç bu kadar düşmemişti. Peki, diğer gelişmekte olan ülkelerle mukayese ettiğimizde bu yüzde 12.6 nasıl? En düşüğü. Gelişmekte olan ülkelerin ortalama tasarruf oranı yüzde 33. Çin yüzde 49.7. Yani Çin, Malezya, Endonezya, bu ülkeler kendi büyümesini kendi tasarruflarıyla rahat finanse eden ülkeler ama tasarruf oranı düşünce, büyümenin finansmanı için dış kaynağa mecbur kalıyorsunuz.”

Babacan, enflasyonla ilgili orta ve uzun vadeli yüzde 5 hedefini de koruduklarını belirtti.



2014 2013’ten daha iyi olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak ise 2013 yılı değerlendirmesini yaptı; MÜSİAD üyeleri ile yapılan “2013 değerlendirmesi ve 2014 beklentileri” anket sonuçları ve 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için MÜSİAD tarafından gerekli görülen önerileri açıkladı. Olpak konuşmasında Türkiye’nin 2014 yılı büyüme beklentisinin 2013 yılının üzerinde olacağını söyledi: “2010-14 dönemi için Dünya büyümesinin, 2013 yılında dip yaptığı ve 2014'ten itibaren, ekonomik belirsizliğin aşılacağına yönelik beklentiler, ağırlık kazanmaktadır. Özellikle Avro Bölgesi’nde, 2013 yılı nihai rakamları henüz açıklanmasa da, 2014 yılında, büyüme beklentisi hakimdir. Türkiye’nin 2014 yılı için büyüme beklentimiz, 2013 yılının üzerinde olacağı şeklindedir.”



KOBİ’LERİN KALİTELİ FİNANSMANA ERİŞİMİ ACİLDİR



Nail Olpak, şu talepleri dile getirdi: l Cari açık ve enerji bağımlılığımız önemli sorunlarımızın başında gelmektedir.

- İç talep canlandırılmalı, ihracat arttırılmalı.

- Patriot/Vatanperver sektöre öncelik verilmeli.

- Sanayi tarafı zayıf, hizmet sektörü ağırlıklı bir ekonomi, hedefimiz olmamalıdır.

- Tarım Politikamız da, Endüstriyel Tarım yaklaşımıyla yeniden değerlendirilmelidir.

- Stratejik yatırım alanlarıyla ilgili yatırım destek limitlerinin düşürülmesi gerekir.

- KOBİ’lerin, kaliteli finansmana kolay erişiminin sağlanması, önemli ve acildir.

- Geçici vergi bugünkü koşullarda kaldırılmalı.

- Bankacılık sisteminde yeni düzenlemelere ihtiyaç vardır.

- Merkez Bankası’nın, başka araçlarla da para politikasını güçlendirmesinin doğru olabileceğini düşünüyoruz.