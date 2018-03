MÜSİAD Araştırma Raporunda “Cari açığa karşı önlem“; KOBİ’ler ve TARIM

MÜSİAD, cari açığın sebebi olarak sadece enerjinin gösterilmesini yanlış buluyor. Cari açığın yüzde 40’ını oluşturan diğer sektörlere dikkat çekiyor. Ve çare olarak; tarım sektöründe "Kobileşme"yi öneriyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 2014 Türkiye Ekonomisi Raporu, ‘Cari Açığa Karşı KOBİ’ler ve Tarım’ başlığıyla kamuoyuna tanıtıldı. Raporun tanıtımında konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, 2013 yılının bir çok sahada sınanma yılı olarak kayıtlara geçtiğini belirterek, “Biz, 2014-2023 dönemini ‘Geri Sayım Dönemi’ olarak adlandırıyoruz” dedi. “Bu dönemde, cari açığın çözümü için ihracatımızın ihmal ettiğimiz sektörlere ağırlık verilerek katmadeğerli şekilde artması, çok önemlidir” diyerek konuşmasını sürdüren Olpak; cari açığın temel nedenleri arasında; düşük tasarruflar, enerji bağımlılığı ve bir dizi yapısal sorunu örnekleyerek gösterdi ve şunları söyledi: “Genel olarak, ekonomimizin genişlediği dönemlerde, cari açık tartışmaları artmakta ve cari açığın sürdürülebilirliği gündeme gelmektedir. Bununla birlikte, güven ekonomisinin tesisiyle, cari açığın finansmanını sağlayacak şartlara sahip olduk. Bildiğiniz gibi, ‘finanse edilmedikçe, cari açık verilemez.’”

Enerjide dışa bağımlılığının cari açığın önemli bir faktörü olduğunu da hatırlatan Olpak, “Geçen yılın 56 milyar dolarlık enerji ithalatının, cari açığın yüzde 85’ine karşılık gelmesi, cari dengenin sağlanmasında, vurgunun enerji üzerinde yoğunlaşmasına sebep oluyor. Bununla birlikte, tüm faturanın neredeyse sadece ithalatın yüzde 22’sini oluşturan enerjiye kesilmesi, kalan yüzde 78’lik dilim üzerinde dikkatlerin toplanmasına engel olmaktadır” diye konuştu.



Enerjiden sonraki 5 fasıla dikkat

Enerji dışındaki ithalatı da fasıllara bölerek değerlendiren Nail Olpak, 2013 yılında enerjiden sonraki 5 fasıldan yapılan ithalatın toplam ithalatın yüzde 40’ına denk geldiğini açıkladı. Olpak şu değerlendirmeyi yaptı: “İlaveten, ithalatın seyrine bakınca, belli fasıllarda yoğunlaşmasının yanısıra minimum ithal girdiye ihtiyaç duyulması gereken fasıllardaki ithalatın da hem değer, hem de oran olarak arttığını görüyoruz. Ülkemize net döviz girdisi sağlayan fasıllarda, ithalatın ihracattan kayda değer düzeyde hızlı artması, önemli bir risk unsurudur. Etkin politikalar ile gerekli önlemler alınmazsa cari açığın finansmanına katkıda bulunan fasıllarda, 10 yıl sonra 40 milyar dolarlık bir açık oluşabilecektir. Bu ise şu an cari açık tartışmalarında önemli yer işgal eden enerji benzeri ikinci bir finansman yükü demektir.”

Olpak, ayrıca, nitelik olarak ülkenin üretim düzeyi için bir gösterge olan yatırım malları ihracatının, 10 yılda 1 puan artış göstermesinin de ihracatın katmadeğeri açısından olumsuz bir tablo olduğunu ifade ederek, “Cari açık sarmalı kırılmadıkça, ülkemizin sürdürülebilir bir yüksek büyüme oranı yakalaması zordur. Hedeflere ulaşmamız için trend büyüme eğrisinde pozitif eğimli kuvvetli kırılmalara ihtiyaç vardır. Bu sarmaldan çıkış stratejisinin de ülkemiz gerçeklerine uygun bir zemin üzerinde şekillenmesi, zaruridir” diye konuştu.



Cari açık sarmalından çıkış yolu KOBİ’ler

Türkiye ekonomisinin en önemli oyuncularından biri KOBİ’lerdir. Bu sebeple KOBİ’lerin karşılaştığı dezavantajların öncelikle ortadan kaldırılması cari açık sarmalından çıkış için önemli. Ülkelerin gelir gruplarına göre KOBİ yapıları karşılaştırıldığında kişi başı milli gelir ile KOBİ yoğunluğu arasında pozitif bir ilişki var. Olpak, raporu sunum konuşmasında; KOBİ’lerin yeninin ve yeniliğin peşinde rahatça koşabildiğini, büyük işletmelerin isteksiz davrandığı alanlara girebildiğini, ekonomilerin kötü gittiği durumlarda bile, daralmalardan büyük işletmeler kadar etkilenmediğini hatırlatarak, “Ayrıca, bölgesel gelişimin dinamosu görevini icra ederken, girişimciliği de teşvik etmektedirler. Buna karşılık, KOBİ’ler büyük işletmelere göre pek çok dezavantajla mücade etmek durumundadır. Ülkemizde ve diğer ülkelerde yapılan araştırmalarda, finansmana erişim KOBİ’lerin karşılaştığı en büyük engeldir” görüşünü savundu.

Ülkelerdeki KOBİ yoğunluğunun yeterli krediye ulaşım olmadığı taktirde düştüğünü aktaran Olpak, dünya genelinde, her 5 KOBİ’den 4’ünün finansman açığıyla karşı karşıya kaldığını hatırlattı. Olpak, KOBİ’lerin dış ticaretteki etkisini ise şu bilgiler eşliğinde aktardı: “KOBİ’lerin ihracatının ithalatını karşılama oranı, 2010-2012 dönemi için ortalama yüzde 92’nin üzerinde iken, büyük işletmelerin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 40’ın altında kalmış. Hatta, 2012 yılında KOBİ’ler, Türkiye’ye net döviz kazandırıcı pozisyondayken, büyük İşletmeler, net döviz kaybına sebep olmuş. Başka bir deyişle, KOBİ’ler büyük işletmelerin cari açığını finanse etmiş. KOBİ’ler, ekonominin temel taşını oluştururken, 2.6 milyon KOBİ’den sadece yüzde 2’si, -56 bin işletme- ihracat kapasitesine sahiptir.”



Tarım Kobileşmeli

Nail Olpak, Türkiye’nin cari açık sarmalından çıkışında sektör bazında minimum ithal girdiye sahip olan gıda, tarım ve hayvancılığın önemli olduğuna işaret etti. Olpak, sektörün önemini şu bilgilerle detaylandırdı: “Cumhuriyetin kurulduğu yıl, tarım sektörünün GSYH içindeki payı yüzde 42.8 iken, 1970’li yıllarda yüzde 36, 1980 yılında yüzde 25, 1990 yılında yüzde 16, 2000 yılında yüzde 13.5 ve 2003 yılında yüzde 12.6 olmuştur. Türkiye’de tarım sektörünün GSYH’daki payının giderek azalması, sanayileşme ve hizmetler sektörlerinde gelişmeye daha çok önem verilmesinin bir sonucudur. Buna karşılık, dünyada ve ülkemizde, 1990’lı yıllardan itibaren tarımda verimlilik tartışılmaya başlanmış ve nispi olarak GSYH içinde payı azalan tarımın, nasıl etkin kılınacağı üzerinde çalışılmıştır. 2011 verileriyle, yaklaşık 2.3 milyon tarımsal işletmemiz mevcuttur. Fakat, maalesef başta küçük ve parçalı işletmeler, yetersiz teknoloji, örgütlenme ve rekabet gibi yapısal sorunlar nedeniyle, çalışan nüfusumuzun yaklaşık yüzde 25’ini istihdam ettiğimiz tarım sektöründe, ancak 60 milyar dolarlık üretim yapabiliyoruz.”

Tarımda önemli noktanın dış ticaret yapısı olduğunu belirten Olpak, “Mukayeseli avantajına rağmen, sektörün istikrarlı olarak dış ticaret fazlası oluşturan bir sektör olamamasının önemli nedenlerinden birisi de sektöre yeteri kadar yatırım yapılmamasıdır” dedi. Türkiye gibi ülkelerde, üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için çiftçilerin, girdi ve teknoloji bakımından desteklenmesi, büyük ölçekli ve şirketlere dayalı tarımın yanısıra sürdürülebilir, küçük ve orta ölçekli, doğa, çiftçi ve tüketici dostu üretim yöntemlerini mümkün kılabilecek bir yapının oluşturulması gerektiğini aktaran Olpak, bu noktada ‘Aile Tarımının’ bir ileri modeli olan, “Tarımın Kobileşmesi” önerisini sundu. Olpak, şu bilgiyi verdi: “Kobileşmiş Tarımda, finans kaynaklarına ulaşım imkanları kolaylaşabileceği gibi kayıtdışılık azalacak, istihdama yönelik tarımın itici gücünden, daha fazla yararlanılacaktır. Türkiye’nin toprak, iklim ve bitki zenginliği, tarımsal üretim için önemli bir kaynaktır. Geçmişte uygulanan neo-liberal tarım politikalarının başarılı sonuçlar ortaya çıkarmadığı ortadadır. Yeni model ile hedeflenen, küçük ve orta ölçekli üreticileri toprağından ve üretimden koparmamak, tekellerin tarıma ve gıdaya hâkim olmasının önüne de set çekmektir.”



MÜSİAD’ın Önerileri

1- Finansmana Ulaşım: KOBİ büyüklüğünde tarımsal işletmelerin en önemli sorunlarından birisi, diğer KOBİ’lerde de olduğu gibi, kaliteli finansmana kolay ulaşamamalarıdır. Ancak Kobileşmiş Tarımsal İşletmeler açısından belki de en önemli sorun, bu işletmelerin tarımsal üretim faaliyeti içerisinde yer almalarına karşılık, KOSGEB açısından KOBİ kavramının dışında sayılmalarıdır. Tarımsal üretim gerçekleştiren KOBİ’ler de, KOSGEB desteklerinden yararlandırılmalıdır. KOBİ’lerin kredilere ödediği faiz oranları, büyük ölçekli firmaların ödedikleri faiz oranlarının 4-5 puan üzerindedir. Bu hususun asgariye indirilmesi için, KOBİ Bankacılığı acilen geliştirilmelidir. Finansmana ulaşımın en az maliyetli olanı, öz kaynak yoluyla finansmandır. Belirli büyüklüğe ulaşmış Kobileşmiş Tarımsal İşletmelerin halka arzına yönelik kolaylaştırma sağlanmalıdır. Halen Borsa İstanbul altında GİB mevcut olmasına karşılık, etkin çalışmamaktadır. Sadece aynı işi yapan firmaların yer alacağı bir endeks ile (örneğin BIST-Tarım gibi) başlangıç yapılabilir. Merkezi bir Tarım Borsası’nın ve alt ürünlerinin gelişmesi ve kullanılması da sağlanmalıdır.

2- Vergilendirme: Alım ve satımda aynı KDV oranlarının uygulanması için, uyumlaştırma yapılmalıdır. Kobileşmiş Tarımsal İşletmelerde istihdam edilen personele yönelik SGK primleri, diğer işletmelere uygulanan oranlardan düşük tutularak, kayıtlı istihdamın önü açılmalıdır.

3- Teknoloji Kullanımı: Kobileşmiş Tarımsal İşletmelerin modern teknolojiden yararlanması sağlanmalı, Finansal Kiralama özendirilmelidir. Traktör Hurda Teşviki uygulaması, traktör satışlarının artışını sağlayacağı gibi, makine parkının yenilenmesine de imkân tanıyacaktır.

4- Katmadeğeri Yüksek Ürünlerin Üretilmesi: Organik ve Doğal Ürün üretimi teşvik edilmelidir. Gerek toprak ve tohum zenginliği, gerek su kaynakları ve iklimsel çeşitlilik nedeniyle, doğal ürün üretiminde, ülkemiz büyük bir potansiyele sahiptir. Organik tarımda öne çıkan bölge ise Doğu Anadolu Bölgesi’dir. Ardından Ege, Güneydoğu, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz ve Marmara Bölgeleri gelir.

5- Toprak Analiz Haritasının Oluşturulması: Türkiye’nin tarımsal üretim planlamasında, bölgesel ekimi uygun görülen ürünler programa dahil edilmeli, bu bölgede istenilen ürünün üretimini yapan tarımsal işletmeler destekten yararlanmalıdır.

6- Gerileyen Ürün Analizi: Toprak Analiz Haritası gibi, Bölgesel anlamda Gerileyen Ürün Analizi de yapılmalıdır.

7- Bölgesel Tarım ve Gıda Fuarları: Tarım ve Gıda Fuarları, Kobileşmiş Tarımsal İşletmelerin ihracata yönelmeleri açısından önemlidir. Bu konuda uluslararası fuarların düzenlenmesi ve katılımın teşvik edilmesi önem arz etmektedir.

8- Tarım ve Hayvancılık Programları: Tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve verimliliğin artırılması için, özellikle Meslek Yüksek Okullarında, Tarım ve Hayvancılığa yönelik alt programlar çeşitlendirilmelidir.

9- İstihdam: Kobileşmiş Tarımsal İşletmelerin temin edemedikleri işgücünü (örneğin çoban vb) öncelikle temin edebilmelerinin ve bu arada gerekirse yabancı işçi istihdam edebilmenin önü açılmalıdır.

10- İsrafın Önlenmesi-Verimlilik: Gıda, Tarım ve Hayvancılık alanlarında, üretimden ambalaja, lojistikten pazarlamaya, her alanda, teknolojik faaliyetler ve bilişim faaliyetleri yoğun olarak teşvik edilmeli ve desteklenmelidir. Yine bu alanlarda, nano teknoloji ve biyoteknoloji faaliyetlerine hız verilmelidir.

11- Tarım ve Gıda Lobisi: Birçok ülkeye ve özellikle yakın pazarlara gıda ve tarım ürünleri satma imkanımız vardır. Etkin bir Tarım ve Gıda Lobisine ihtiyacımız vardır.

12- Toprak ve Su Kullanımında Reforma Devam: Tüm dünyada gıda talebi hızla artarken, küresel anlamda önümüzdeki 10 yılda tarımsal üretimin yüzde 1.5 oranında gerileyeceği tahminleri yapılmaktadır. Bu nedenle, modern teknolojilere dayalı, toprak ve su kullanımında yapılacak reformist çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Arazi toplulaştırmalarına hız verilmeli, tarım arazilerinde sanayi ve iskana yönelik yapılaşma önlenmelidir.