Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı’nda TOSYÖV heyecanı;‘Girişimci ailesiyizesiyiz’

TOSYÖV Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi.





Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Mütevelli Heyet Olağan Toplantısı, Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantıya Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof.Dr. Davut Kavranoğlu ve TBMM KOBİ Çalışma Grubu Üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, TOSYÖV eski Başkanlarından Yalçın Sönmez, Hilmi Develi ve Mustafa Şahin ile Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay da katıldı.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, uzun yıllar KOBİ’lerin gelişmesinde ve kalkınmasında yol gösteren bir vakıf olarak TOSYÖV’ün çalışmalarının devamını dilediklerini söyledi. Kavranoğlu, “Vakfın kurulmasında ve Türkiye’nin bugünlere gelmesinde emeği olan rahmetli Özal’ı saygıyla, rahmetle anıyoruz, o zamanda başlayan çalışmalarla Türkiye ekonomisini büyüten KOBİ’ler oluştu, gelişti. Türk KOBİ’lerinin 2023’e ilerlemesinde Türk ekonomisinin mutlaka bilgi ekonomisine dönüşmesi gerekir. Bunda da TOSYÖV’ün öncülük yapacağına inanıyoruz” dedi.



TBMM KOBİ Çalışma Grubu Üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, “Gelecekle ilgili hayallerin olması için çalışmalar yapılması gerek” dedi. Türkiye’de hiçbirşeyin kolay elde edilmediğini vurgulayan Kabakçı, “Ama zamanı çok kolay harcıyoruz. Eski bürokratlarımızdan yararlanmadığımız için üzülüyorum. Tecrübelerden faydalanmak önemli, TOSYÖV’ün KOBİ’lerle ve girişimcilerle ilgili yaptığı etkinliklerde ve projelerde elimden geldiğince yardımcı ve destekçi olacağım” diye konuştu.



Rahmi Aktepe: TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe, her geçen gün sivil toplum örgütlerinin görev ve sorumluluklarının artarak devam ettiğini belirterek, tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de sosyal ve ekonomik gelişimin ve toplumsal refahın sağlanmasında sivil toplum çalışmalarının önemli bir yeri olduğunu söyledi. Aktepe, “Nitekim bugün adeta herkesin dilinde ekonominin ve kalkınmanın neredeyse karşılığı olarak kullanılan KOBİ kavramını ilk kez ekonomi literatürümüze kazandıran TOSYÖV 24. yaşına girdiği bu yıl içerisinde hala KOBİ’lerimiz ve girişimcilerimiz için bu sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ediyor” dedi. Rahmi Aktepe, şunları ifade etti: “Bizler siyasete değil ama siyasetçilerimize biraz kırgınız. Çünkü bizler kendimize görev edindiğimiz gelişim ve dönüşümün sağlanması süreçlerinde en önemli olgunun siyasetçilerimizi etkilemek olduğunu düşünüyoruz. Bunun için de etkinliklerimize siyasetçilerimizin ilgisinin bugünün çok ötesinde artmasını gönülden istiyoruz.”

“TOSYÖV’ü bir girişimci ailesi olarak görüyoruz. Girişkenliğimizi ilgili olduğumuz alanlarda sonuna kadar göstermeye devam edeceğiz” diyen Aktepe, Türkiye’nin kalkınma, barış ve huzur içerisinde zenginleşme, çağdaş bir toplum olma yolundaki hedeflerine ulaşmak için gönülden hizmet etmeye devam edeceklerini dile getirdi.



M. Akif Temelli: TOSYÖV Genel Sekreteri M. Akif Temelli, 2012 yılına ait Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider cetvellerini sundu, oybirliğiyle kabul edildi. Denetleme Kurulu Üyesi Osman Samsunlu, Denetim Kurulu Raporu’nu sundu, oybirliğiyle kabul edildi. Ardından Yönetim ve Denetim Kurulu, oybirliğiyle ibra edildi. 2013 yılı Bütçe ve Program Taslakları, TOSYÖV Sayman Üyesi Ali Rıza Dastar tarafından sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi.



Yeni üyelikler: Vefat eden TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyeleri’nden Süleyman Dino ve Bayram Mecit’in yerlerine Hakan Özyıldız ve Enis Yeter’in alınması oybirliğiyle kabul edildi.

Mütevelli heyet komisyonu: Anayasa Mahkemesi’nin Kararı gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün isteği üzerine; Mütevelli Heyet Üyeliği’ne alınma, Mütevelli Heyet Üyeliği’nden çıkarılma ve ayrılma koşullarının belirlenmesi amacıyla gereken çalışmaları yapmak üzere komisyonlar/ komisyon kurulması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilerek toplanacak ilk Mütevelli Heyet Genel Kurulu’nun onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi.



Dilek ve öneriler

Yusuf Akça: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi ve Dünya Göz Hastaneleri Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akça, tüm TOSYÖV Üyeleri’ne, Dünya Göz Hastaneleri’nde muayenelerde yüzde 25, ameliyatlarda yüzde 20 indirim uygulayacakları sözünü verdi.

Hüseyin Kutsi Tuncay: OSBDER ve Anadolu OSB Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Hüseyin Kutsi Tuncay, “Gönüllülük esasına dayalı STK’lar ülke için önemlidir, katıldığım KOBİ Zirveleri’nde olduğu gibi gelecek yıllarda da yapılacak zirvelerde işletmelerin sorunlarını gündeme taşıyacak konuların tartışılması gerekli” dedi.

Ekrem Aksoy: Üreticilerin sorunlarını dile getiren TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Ekrem Aksoy, “Siz bir gelirseniz biz iki geliriz, üretim yapan devlete, ticaret yapan kendine” dedi.

Ali Güneş: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Ali Güneş, tüzel Mütevelli Heyet Üyeleri ile işbirliği yapmak gerektiğini vurgulayarak, bu üyelerle ilişkilerin güçlendirilmesini istedi.

Bahri Küpeli: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Bahri Küpeli, Safranbolu Destekleme Derneği’nin bir taşınmazı bulunduğunu belirterek, derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Habil Duran: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Habil Duran, değişim için Vakfa özveriyle çalışan üyelerin getirilmesi gerektiğini söyledi; TOSYÖV ve TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’nin çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Süleyman Karadağ: TOSYÖV İstanbul Destekleme Derneği Başkanı Süleyman Karadağ, Destekleme Dernekleri ile Vakıf Merkezi arasındaki ilişkilerden sözederek, bu ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

İsmail Hakkı Kavurmacı: TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği Başkanı İsmail Hakkı Kavurmacı, KOBİ’leri 2023 hedefine hazırlamak için TOSYÖV’ün 2023 vizyonunun sorgulanacağı bir toplantı yapılmasını önerdi. TOSYÖV Bursa Destekleme Derneği’nin hem yerli otomotiv hem de sanayi komisyonunda görev aldığını belirten Kavurmacı, Bursa’da büyük bir etkinlik yapılması önerisinde bulundu.

Necati Binici: TOSYÖV Gaziantep Destekleme Derneği Başkanı Necati Binici, “Sanayide çok büyük sorunlar oluşuyor bunları çözelim. KOBİ’lerin bölgesel sorunlarını raporlayarak Parlamento’da dile getirmeliyiz, KOBİ’nin sorunlarını çözemezsek hiçbir yere gidemeyiz. Vakıf Merkezi olarak tabandan gelen verileri toplayıp meydana çıkmalıyız” dedi.

Osman Arslan Tunçelli: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Osman Arslan Tunçelli, “Vakıf Tüzüğü’nü yeniden ele alalım, elektronik imza ve telekonferanslar yapılmalı artık, çağımız teknoloji çağı, bunu kullanmalıyız” dedi.

Mehmet Sıddık Ensari: TOSYÖV Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Sıddık Ensari, TOSYÖV’ün bir girişimci üniversitesi kurmasını önerdi.

Nasuh Ekinci: TOSYÖV Denetim Kurulu Üyesi Nasuh Ekinci, “Burdur’da üretim durmak üzeredir. Yurtdışına mal satmakta güçlükler çekiliyor, Serbest Ticaret Anlaşması aleyhimize çalışıyor” dedi.



TOSYÖV-KAMU İŞBİRLİĞİ

TOSYÖV eski Başkanları Yalçın Sönmez ve Hilmi Develi, TOSYÖV Başkanı Rahmi Aktepe ve Başkan Yardımcısı Osman Deveci’den oluşan TOSYÖV Heyeti, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nu makamında ziyaret ederek 9. KOBİ Zirvesi’ne verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Toplantıda Bakanlık ile Vakıf arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.