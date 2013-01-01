Mutlu müşteriyi mutlu çalışan yaratır

Avrupa ve Türkiye'nin kalite ödüllü kuruluşları, KalDer’in düzenlediği ‘Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Kazananlar Konferansı’nda deneyimlerini paylaştılar. Kalite Derneği (KalDer) tarafından düzenlenen EFQM Kazananlar Konferansı (Winners’ Conference), 19 Şubat’ta İstanbul Sanayi Odası’nda gerçekleştirildi. Konferansa, çeşitli kategorilerde “2013 EFQM Avrupa Mükemmellik Ödülü” kazanan kuruluşlar ile “2013 Türkiye Mükemmellik Ödülü” sahibi kuruluşların üst düzey yöneticileri katıldı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı A. Hamdi Doğan yaptığı konuşmada, Türkiye’de kurumsal mükemmellik anlayışının yaygınlaştırılması için büyük çaba sarfettiklerini belirterek şunları söyledi: “Ülkemizde ve yurtdışında kalite ödülü almış kuruluşların başarılarının temelinde yatan neden yönetim anlayışlarındaki farklılıktır. Kuruluşların iş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, insanların daha fazla katılımı, müşteri odaklılık, daha fazla şeffaflık, ölçülebilir performans kriterleri ve benzeri iyi yönetim teknikleri başarının arkasında yatan temel nedenlerdir.”

Paylaşmanın ilerlemenin ve gelişmenin en önemli faktörlerinden biri olduğunu aktaran Doğan, “Paylaşan, daha ileri gitmeyi, kendini aşmayı amaçlamaktadır. Paylaşımdan yararlanan ise paylaşanı yakalamak ve hatta geçmek arzusundadır. İyi örneği alıp, daha iyisini yapmak; kişileri, kurumları, toplumları ileri götüren budur. KalDer bir paylaşım, kıyaslama ve öğrenme platformudur” dedi. “Ben neredeyim? Başkaları nerede?” arayışlarının artık kurumsal, sektörel ve hatta ulusal ölçeğin ötesinde, küresel boyutta olduğunu akatran Doğan “Yaratıcı, yenilikçi özetle; yenileşim hedefleyen bir yarışın içinde olmalıyız.” dedi.

Çeviklikle Yönetme kategorisinde EFQM Avrupa Mükemmellik Başarı Ödülü sahibi BMW Almanya Regensburg’tan Dr. Robert Engelhorn’un katılımı ile özel oturum düzenlendi. Engelhorn, nasıl başarılı olduklarına ilişkin şu bilgileri verdi: “2008 yılından sonra üründe çeşitliliğe ağırlık verdik. 50 tane modele ulaştık. 2 yılda 70 modele ulaşacağız. Ürün gamına ciddi yatırım yaptık. Şirketlerin gelişiminde vizyon önemli. Ancak çalışanların vizyondan ne anladığı ve nasıl uyguladığı ise temel kriter olmalı. Doğru işi yapma başarı getiriyor. Tabi şirketin yürüttüğü çalışmalar yabancı gözler tarafından da denetlenmeli. Mutlu çalışan mutlu müşteriyi yaratıyor.”

Moderatörlüğünü Otokoç Otomotiv Genel Müdürü Görgün Özdemir’in yaptığı Mükemmelliği Paylaşmak “Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler” panelinde Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi Aras Kargo Genel Müdürü Salim Güneş, Türkiye Mükemmellik Ödülü sahibi Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Kılıç şirketlerinin gelişimine ilişkin bilgi verdi. Salim Güneş şöyle konuştu: “Aras Holding’in kurucusu Celal Aras’ın vefatından sonra şirkette arayışımız başladı. Çünkü kurucular süreci domine eder. Aras’ta bireysel liderlikten ziyade kolektif liderliğe geçişi benimsedik ve sistem ile doldurmaya odaklandık. EFOM’u 2008’de imzaladık. Adım adım altını doldurmaya çalıştık. 2013’te Mükemmellik Ödülü’nü aldık. Yılda 12 milyon kişi ve kuruma hizmet veriyoruz. 5 yılda ortalama her yıl yüzde 16 büyüdük.” Method Research Company Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Kılıç ise sektörde 15 yılda 5. sıraya yükseldiklerini belirterek, “Yılda 50 milyon kişiye anket yapan bir şirket hüviyetindeyiz. Başarıya giden yolda birkaç yöntem kullandık. Şirket içi projeye önem verilmeli. EFOM, işortaklarıyla çalışma kültürünü nirvanaya taşıdı” dedi.

Moderatörlüğünü EFQM Eğitmeni ve Değerlendiricisi Celal Seçkin’in yaptığı “Kamu Sektörü ve Mükemmellik Yolculuğu” panelinde ise Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü sahibi Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Muzaffer Elmas, Türkiye Mükemmellik Büyük Ödülü sahibi Tarsus Belediyesi Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, EFQM Avrupa Mükemmellik Başarı Ödülü sahibi Nilüfer Belediyesi Belediye Başkanı Mustafa Bozbey konferansta deneyimlerini aktardılar.