Nakliyede kazancın yolu; ETA’dan geçiyor!

Talimatı KOBİ internetten veriyor, kamyoncu cepten alıyor, ETA ile herkes kazanıyor. ETA üyesi nakliyeciler iş fırsatlarına mobil kanallar üzerinden doğru zamanda ve doğru yerde hızla ulaşıp iş sürekliliğine kavuşurken yük sahipleri de her an takip edilebilir sigortalı nakliye hizmetlerini ilave bedel ödemeden piyasa fiyatlarında ve pratik bir şekilde alıyor.

ETA (Elektronik Taşımacılık Ağı), yurtiçi taşıma hizmetlerinde önemli paya ve tecrübeye sahip, taşımacılıkta köklü değişim hamlesi hedefleyen Borusan Lojistik tarafından 2012’de kuruldu.

ETA Lojistik Genel Müdürü Hamdi Erçelik, yeni iş modeliyle taşımacılık hizmetini internete taşıyan ETA’nın, bireysel girişimci kamyoncu esnafını Türkiye’nin en büyük, en efektif ve son teknolojileri kullanan filosu haline getirirken Türkiye ekonomisinin dinamiği KOBİ’lere bu kaynaktan faydalanma imkanı sağladığını söylüyor.

Türkiye’de taşımacılık sektöründe bir ilke imza attıklarını belirten Erçelik, 9 milyon dolar ciroya ulaşan ETA’nın 4850 kamyoncu, 3 bin KOBİ üyesi bulunduğunu, 2014’te 3 kat büyüdüklerini, 2015’te iddialı olduklarını açıklıyor: “Bu yıl 9 kat büyümek istiyoruz. 2014’te pazarın ne istediğini büyüyerek öğrendik, bu yıl daha da agresif büyümeyi, 15 bin kamyoncu ve 6 bin KOBİ üye sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Teknolojik, çevreye saygılı ve yenilikçi ETA, bu yıl sıçrayarak büyüyecek. İş modelimizin mahareti iletişim. Doğru iletişim kanallarını kurabilirseniz hem KOBİ hem de kamyoncu nezdinde büyüme imkanı sağlıyorsunuz. Bugüne kadar SMS bazlı büyüyorduk. Akıllı telefon kullanımı artıyor, akıllı telefonlara yönelik aplikasyonumuz ve çok daha dinamik hale getirdiğimiz web sitemiz Nisan ayında hayata geçecek.”

Erçelik, yerel bir marka olan ETA’nın Türkiye’de gelişimini tamamlamasının ardından bu iş modelinin küresel ölçeğe açılması gerektiğini söylüyor: “Türkiye’de gelişmiş özgün bir fikir olan ETA ile dünyaya açılmak istiyoruz.”

Maliyet avantajı: Yürüttükleri TÜBİTAK TEYDEB projesinden de sözeden Erçelik, “Ciddi bir bilişim yatırımı yapacağız. Dinamik bir fiyatlama modeli üzerine çalışıyoruz. Projenin ilk fazı Temmuz’da tamamlanacak.” ETA, deneyim, satın alma gücü ve imkanlarını paylaştığı kamyoncu esnafıyla aradaki ilave maliyet yaratan tüm aracıları ortadan kaldırıyor. Kamyonların sürekli hareket etmelerini sağlayacak iş fırsatları yaratarak zaman ve paradan sağladığı tasarrufu maliyet avantajı olarak sunuyor.

Çevreci proje: Erçelik, ETA’nın GOSB Teknopark’ta kendi geliştirdiği yazılım ve teknolojilerle; yük ve araçları, konumuna, yönüne, özellik ve tercihlerine bağlı şekilde optimize ederek eşleştirdiği, araçların fazladan yol yapması, beklemesi, en uygun işi bulabilmek için aracılara ihtiyaç duyması gibi verimsizlikleri ortadan kaldırdığı bilgisini veriyor. Mobil teknolojilerle nakliyeci yoldayken bir sonraki işini planlayabilmesi, kolaylıkla iş imkanlarına ulaşabilmesi hız ve maliyet avantajı yaratıyor. Boş hareketlerin azalması ve eski araçların yenilenmesi sayesinde çevresel sürdürülebilirliğe katkısı olan projeyle her yıl 10 milyon ağaca eşdeğer bir salınımı ortadan kaldırma fırsatı doğacak.

Garantili ve sigortalı taşıma hizmeti: ETA, sevkiyat talebine anında teklif veriyor, uygun aracı buluyor, taşıma süresince takip sistemleriyle takip ediyor, faturayı düzenliyor ve istenilen adrese gönderiyor. Yüke ait tüm sorumluluk ETA’da. Bu da ETA’nın en önemli farklarından birini oluşturuyor. Tüm yükler taşıyıcı sorumluluk sigortası kapsamında taşınıyor.

İstenildiğinde taşıma maliyeti bilgisi: www.etasimacilik.com’a üye olunduğunda istenilen an, yükün nereden nereye, ne kadara taşınabileceği öğrenilebiliyor, gelen teklifi uygun bulunması durumunda satın alınıyor. ETA üyeliği hiçbir şart veya koşul içermiyor.

Taksitli navlun, nakite son: Ödemeleri kredi kartıyla yapma imkanı sağlayarak, nakit riskini ortadan kaldıran ETA, Türkiye’de ilk kez taşıma hizmeti ödemelerinde taksitlendirme ve öteleme imkanı sunuyor.

Takip ve raporlama: Yükü taşıyan araç 7x24 takip edilebiliyor, müşterilere sevkiyat zamanı bildirilebiliyor. Firmaya ait sevkiyatlarla ilgili tüm bilgilere anlık olarak wwwetasimacilik.com sayfası üzerinden kullanıcı adı ile erişmek mümkün.